Nigyar Makhmudova se pone al frente del Consejo de Administración de Isdin. Con este nombramiento, Isdin refuerza su "compromiso por seguir inspirando vidas sanas, felices y bonitas junto con dermatólogos y farmacéuticos, con el objetivo de contribuir a un futuro sin cáncer de piel", aseguró la compañía.

El Consejo de Administración de Isdin aprobó este martes el nuevo puesto de Makhmudova como nueva presidenta no ejecutiva. Con una trayectoria de más de 30 años en el sector del gran consumo y el ámbito farmacéutico, se incorpora a la presidencia del Consejo para contribuir al proyecto de internacionalización de la compañía y reforzar su liderazgo en los distintos mercados donde la marca está presente.

Nigyar Makhmudova es de nacionalidad británica y cuenta con una sólida experiencia de liderazgo global en distintos sectores. Nacida en Azerbaiyán en 1967, es licenciada en Bioquímica por la Universidad Estatal de Moscú y ha cursado estudios en instituciones de referencia como Harvard e IMD. Anteriormente fue Chief Growth Officer en Danone y ha ocupado diversos cargos ejecutivos de alta dirección en MARS Petcare, entre ellos el de CEO global de Pet Nutrition.

Asimismo, ha formado parte del consejo de administración de Jungbunzlauer, compañía suiza líder mundial en biotecnología de ingredientes biodegradables, y de C&A NV, marca europea de moda. También cuenta con más de siete años de experiencia como directiva en compañías farmacéuticas.

Actualmente, Makhmudova forma parte de los consejos de administración de Jerónimo Martins y PPG. Además, es miembro del Consejo de Administración de Isdin desde junio de 2024 y, según sus palabras, “una Isdinlover desde hace más de una década”. También es miembro del Consejo Asesor Europeo del Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science. Firme defensora de la inclusión y del desarrollo del talento, ejerce como mentora de líderes emergentes y es reconocida por su visión estratégica en transformación empresarial e innovación.

Confianza en el equipo

“Estoy súper ilusionada con el proyecto, muy confiada en el equipo y en el futuro de la compañía. Me siento muy honrada por este nombramiento, no solo porque tomo el relevo de Marian, que para mí es un gran referente en liderazgo, sino también porque creo en el potencial de la compañía para convertirse en un líder global en dermatología y fotoprotección”, aseguró Nigyar Makhmudova.

Por su parte, Juan Naya, CEO de Isdin, señaló: “Con el nombramiento de Nigyar como presidenta del Consejo seguimos impulsando nuestro proyecto de hacer de Isdin una marca respetada y querida por millones de personas de todo el mundo. Con su apoyo estoy seguro de que podremos seguir afrontando los grandes desafíos que tenemos por delante. Sin duda, Nigyar es una gran embajadora de Isdin y de su propósito”.

Estructura

Con presencia en más de 65 países y más del 70% de las ventas procedentes de mercados internacionales, Isdin cuenta con la ciencia, la innovación y el propósito como pilares estratégicos de su modelo de negocio.

Nigyar Makhmudova trabajará de manera coordinada con el CEO y con el Consejo de Administración para apoyar el desarrollo presente y futuro de Isdin.