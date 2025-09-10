Octopus Energy ofrece sus servicios a los clientes de Unicaja con el fin de acelerar la transición energética, acompañando a las personas con la información como palanca estratégica para impulsar la electrificación y mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los hogares.

Ambas compañías han firmado un acuerdo para llevar las energías limpias a más hogares y contribuir así a la transición energética. Para ello, la compañía energética pone a disposición de los clientes y empleados de la entidad sus servicios energéticos, además de facilitar el acceso a información y recursos con los que apoyar a los hogares en el ahorro de sus facturas de luz.

La oferta de Octopus Energy está accesible a través de la web de Unicaja, en el apartado ‘beneficiaT’. Actualmente, los clientes de la entidad bancaria pueden acceder a ofertas exclusivas tanto en la contratación de tarifas de electricidad y gas como en la adquisición de cargadores de vehículos eléctricos.

El reto de la sostenibilidad, en todas sus facetas, es asumido por Unicaja como una oportunidad de desarrollo y de mejora en su gestión diaria. Esta visión se traduce también en una oferta concreta de soluciones de financiación sostenible, como la Hipoteca Oxígeno, préstamos para movilidad eléctrica o rehabilitación energética y productos específicos para el sector agroalimentario sostenible, entre otros.

El director de Banca Digital y Remota de Unicaja, Joaquín Sevilla, ha señalado que “en el actual contexto en el que la eficiencia energética y la sostenibilidad son prioritarios para los hogares, empresas e instituciones, Unicaja tiene el compromiso de ofrecer las mejores soluciones que se adapten a las necesidades de las personas. Nuestra alianza con Octopus Energy nos ayuda a avanzar en este sentido. Además, la entidad ha asumido un rol activo y transversal, incorporando los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su estrategia de gestión e impulsa una transformación que combina responsabilidad, innovación y visión de futuro”.

Por su parte, Octopus Energy está revolucionando el mercado eléctrico en España con iniciativas diseñadas para empoderar a las personas en la toma de decisiones relacionadas con la energía. Fruto de este objetivo, la compañía, que ha superado los 350.000 clientes en España, ha desarrollado en los últimos meses diversas iniciativas de ahorro energético y consumo responsable.

El CEO de Octopus Energy España, Roberto Giner, ha indicado que “la energía y las finanzas son dos grandes pilares en la vida de cualquier hogar. Esta alianza con Unicaja nos permite acercar el ahorro energético a más personas, con la confianza y la capilaridad de una entidad que comparte nuestros valores. Juntos queremos hacer fácil lo difícil: que cualquier familia pueda pasarse a la energía verde, sin complicaciones y sin pagar de más”.

Con este acuerdo, Unicaja refuerza su compromiso con la eficiencia energética y amplía su posicionamiento como entidad que impulsa inversiones responsables. A través de la colaboración con Octopus Energy, los clientes y empleados de la entidad financiera no solo podrán beneficiarse de una reducción en su factura de la luz, sino que permite revalorizar sus viviendas al mejorar su eficiencia energética.

La alianza nace con una propuesta clara y de largo plazo: acompañar a las personas en su transición hacia un modelo energético más eficiente, a través de información, asesoramiento y servicios accesibles. En el futuro está previsto ampliar esta colaboración con nuevas iniciativas conjuntas que refuercen el compromiso compartido de ambas entidades con la educación, la innovación y el impulso de decisiones responsables en materia energética.

Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. Es entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla.

Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

Octopus Energy

Octopus Energy Group, fundada en 2016 en el Reino Unido, es una compañía global que nace con el propósito de impulsar la transición energética hacia un modelo sostenible y justo para las personas. En la actualidad opera en 32 países, entre ellos España (2021).

Octopus Energy invierte, construye y gestiona de manera flexible sistemas de energía renovable, operando una cartera de proyectos de 9.000 millones de euros, una de las más grandes de Europa. El área de energía doméstica de Octopus ya proporciona energía verde a un precio justo a más de 12 millones de clientes en cuatro continentes, y Octopus Electric Vehicles contribuye a que la movilidad sostenible sea más barata y accesible.

Además, Octopus Energy Group, pionera en tecnología energética, ha licenciado su plataforma avanzada de datos y aprendizaje automático, Kraken, para brindar soporte a más de 60 millones de clientes de compañías en todo el mundo.