La ocupación en las estaciones de Andorra este verano arrojan cifras positivas pues Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís han cerrado una buena temporada con gran repercusión de novedades como el Bike World de Pal Arinsal, que ha tenido una gran acogida.

Las cifras de afluencia han sido ligeramente superiores a las de años anteriores. Las diferentes propuestas reafirmaron una temporada más su buen funcionamiento y siguen consolidando su oferta.

La mayoría de las propuestas de verano de Grandvalira Resorts dieron por finalizada la temporada este domingo, pero algunos espacios continuarán operativos durante las próximas semanas. En concreto, los accesos al Mirador Solar de Tristaina seguirán abiertos hasta el 2 de noviembre, el Bike Park de Pal Arinsal abrirá los fines de semana hasta el 12 de octubre y el Golf de Soldeu estará activo cada día hasta el 28 de septiembre.

El Mont Magic Family Park de Canillo mantuvo cifras de afluencia muy similares a las del año pasado y cerró otro verano positivo. La temporada en Canillo arrancó el 21 de junio y nuevamente fue una de las referencias para las familias que pasaron la jornada y disfrutaron de actividades como el tiro con arco, el tubbing, el kayak, así como de las propuestas estrella que son el icónico tobogán Màgic Gliss y la tirolina de más de medio kilómetro.

Por su parte, el Golf de Soldeu creció un notable 20% este verano, en buena parte gracias a los múltiples torneos que se celebraron y que reunieron a miles de golfistas a lo largo de la temporada. El campo de golf de Soldeu continuará abierto cada día entre las 10 h y las 18 h hasta el próximo 28 de septiembre, al igual que el restaurante Wine & Meat Bar by Jean Leon. De esta manera, los aficionados al golf todavía pueden exprimir los últimos días del campo de 9 hoyos más alto de Europa, que este año estrenó un nuevo minigolf en la terraza del mencionado restaurante.

E-BIKE

En el tercer verano del proyecto Grandvalira E-Bike Trails y sus 105 km de circuitos para e-bike, la estación consolidó este producto, muy bien valorado por los ciclistas. Además, este año se inauguró la nueva Commencal Track Cyclone, una pista situada en el sector de Soldeu que cuenta con 450 metros de desnivel, y que se convirtió rápidamente en una de las favoritas del dominio.

El Funicamp, una de las principales puertas de acceso a los circuitos e-bike, incrementó sus visitantes en un 11% este verano, alcanzando los 13.100 usuarios entre el 12 de julio y el 8 de septiembre. Las salidas 4x4 al Orri del Cubil, las excursiones para descubrir la vall dels Cortals y la pesca sin muerte en el lago del Cubil fueron los grandes atractivos de la zona, al igual que la nueva salida guiada a la vía ferrata de los Clots de l’Aspra en la estación intermedia con los Grandvalira Mountain Guides (GMG) y el restaurante Racó de Solanelles.

En Grau Roig, el Llac dels Pessons y su mítico restaurante se han convirtieron en parada obligatoria para los amantes del senderismo y de la gastronomía de alta montaña. La zona resultó más accesible gracias al bus 4x4, y para los excursionistas, también se reactivaron las rutas, así como las salidas temáticas de los GMG, con experiencias guiadas en torno a los lagos, la fauna y la flora de alta montaña.

Importante novedad

Pal Arinsal ha contado este verano con una importante novedad: el nuevo Bike World, el área temática de la bicicleta para todas las edades y niveles que redefine la experiencia sobre dos ruedas con diferentes zonas que refuerzan la vocación de formación, diversión e inclusión. La novedad ha tenido una muy buena acogida y ha cubierto un sector de servicios y actividades nuevas únicas en el país, por lo que tendrá continuidad en los próximos veranos para fomentar el aprendizaje de la bicicleta entre grandes y pequeños.

Paralelamente, la afluencia al prestigioso Bike Park de Pal Arinsal ha crecido un 9% hasta el 14 de septiembre, sin contar a los asistentes a la Copa del Mundo UCI de BTT que tuvo lugar entre el 9 y el 13 de julio, y que reunió a los mejores riders de BTT del planeta para la gran cita del verano en la estación, junto con la llegada de la sexta etapa de la Vuelta a España y la MoraBanc Clàssica. El Bike Park de Pal Arinsal continuará activo los fines de semana hasta el 12 de octubre de 9:30 h a 17 h.

Por su parte, Ordino Arcalís logró un nuevo verano con éxito de afluencia gracias a los cerca de 59.000 visitantes hasta el 14 de septiembre, manteniéndose así en cifras similares a las de años anteriores. De hecho, desde la inauguración del Mirador Solar de Tristaina en 2021, la estación recibió a más de 400.000 personas, reafirmándose nuevamente como un referente turístico de Andorra durante los meses de verano.

Propuesta gastronómica

Así, la experiencia veraniega de Ordino Arcalís se completó con la propuesta gastronómica de la Borda la Coma, que ofreció su cocina de alta montaña y arroces; la terraza Kokoi, en la base de la estación; y la del Refugio de Sorteny, con platos más tradicionales de cocina andorrana, donde también se pudo pernoctar. Los accesos al Mirador Solar de Tristaina y a la Borda la Coma permanecerán abiertos hasta el 2 de noviembre.