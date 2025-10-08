Odigeo detecta que los viajeros priorizan la tranquilidad para reservas sus viajes. A este factor se une la flexibilidad que también es clave para los viajeros españoles, según revela un nuevo estudio de mercado internacional de la mayor plataforma de suscripción de viajes del mundo.

Más de la mitad de los españoles (54 %) afirma que la flexibilidad en sus viajes es hoy más importante que hace cinco años, una tendencia especialmente notable entre los jóvenes (65 %). El estudio analiza las nuevas tendencias del sector a partir de los datos de 9.000 consumidores en siete países, 1.000 de ellos en España.

Según los datos, el motivo principal por el que los viajeros reclaman flexibilidad se encuentra en reservar con más paz mental, sensación de control ante posibles cambios de planes y menos estrés. Esta confianza posiciona a España a la cabeza de la comparativa internacional. Los viajeros españoles son los que más aseguran sentir seguridad al reservar con opciones flexibles (43 %), una percepción que se eleva al 50 % entre los jóvenes de 18 a 34 años.

Además, esta sensación de seguridad tiene un impacto directo en sus decisiones: los españoles son también los más predispuestos a reservar viajes más largos o caros (30 %) si disponen de opciones flexibles, por delante de estadounidenses (25 %) e italianos (24 %).

El estudio muestra que la creciente importancia de la flexibilidad es una tendencia transversal que abarca todas las edades. De hecho, un 43% de los viajeros mayores de 55 años también la considera más relevante que hace cinco años. Esta percepción se intensifica aún más entre los jóvenes, la ‘Generación Flex’, alcanzando un 65% en la franja de 25 a 34 años. Este claro liderazgo juvenil no solo subraya la relevancia actual de la flexibilidad, sino que la consolida como un requisito indispensable para el viajero del futuro.

El estudio también revela que el deseo de control de los viajeros va más allá de poder cambiar sus planes. La flexibilidad es también fundamental a la hora de crear y personalizar sus itinerarios. Una abrumadora mayoría de los españoles (84%) valora la libertad de combinar diferentes aerolíneas en una misma reserva para ahorrar dinero u obtener horarios más convenientes, en lugar de verse limitados a la oferta de una sola compañía. Únicamente un 9 % de los encuestados en España asegura que prefiere reservar con una única aerolínea para todo su viaje, independientemente del coste o de los horarios.

La suscripción de viajes democratiza la flexibilidad

Históricamente, la flexibilidad en los viajes se ha ofrecido como un extra costoso, asociado a las tarifas de clase Premium que permiten cambios o reembolsos, mientras que la mayoría de los billetes de clase turista más asequibles han permanecido rígidos. El estudio de eDreams ODIGEO revela que esta rigidez genera frustración en los viajeros, que señalan como principales barreras los altos precios asociados a las modificaciones (39 % en general, que aumenta al 47 % en el caso de los Millennial) y las políticas restrictivas de aerolíneas y hoteles (26 % en general, que sube al 39 % en el caso de la Generación Z).

En respuesta a esta demanda creciente de los consumidores, están surgiendo nuevos modelos de negocio como el de suscripción en viajes. Este modelo, del que eDreams Prime es pionero con 7,5 millones de suscriptores, invierte la lógica tradicional al democratizar los viajes flexibles a cambio de una cuota anual. Ofrece un paquete de funcionalidades flexible que responden directamente a estas expectativas de los consumidores, como la posibilidad de cancelar vuelos por cualquier motivo, opciones para congelar precios mientras se confirman los planes y la libertad de compartir los beneficios de la suscripción con amigos y familiares.

Al respecto, Pablo Caspers, chief Travel Officer de eDreams Odigeo, ha afirmado que “nuestros datos muestran claramente que los viajeros están priorizando la tranquilidad y el control a la hora de reservar sus viajes. La flexibilidad ya no es un lujo, sino una necesidad. Ya sea la posibilidad de cambiar los planes o de combinar múltiples proveedores en una misma reserva para obtener el mejor valor, los viajeros quieren opciones que se adapten a sus vidas, y no al revés. La era de los viajes rígidos y uniformes ha terminado. Precisamente por eso desarrollamos Prime: para dar respuesta a esta nueva generación de viajeros, ofreciéndoles una flexibilidad sin precedentes”.

Sobre eDreams ODIGEO

eDreams Odigeo es la plataforma líder de suscripción de viajes y una de las mayores empresas de comercio electrónico de Europa. A través de sus cuatro marcas líderes de agencias de viajes online - eDreams, GO Voyages, Opodo y Travellink- y el motor de metabúsqueda Liligo, atiende a millones de clientes en 44 países. Cotizada en la Bolsa de Valores española, eDreams Odigeo trabaja con más de 600 aerolíneas.

En 2017, la compañía conceptualizó Prime, el primer producto de suscripción del mundo de los viajes, que ya ha atraído a más de 7,5 millones de miembros desde su lanzamiento. La marca ofrece los mejores productos y la más amplia selección de vuelos regulares, aerolíneas de bajo coste, hoteles, paquetes dinámicos, servicios de alquiler de coches y seguros para hacer que los viajes sean más fáciles y accesibles para los consumidores de todo el mundo.