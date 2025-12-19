El Olive Oil World Congress celebra en el CETT de Barcelona una nueva experiencia gastronómica

El Olive Oil World Congress celebra en el CETT de Barcelona (School of Tourism, Hospitality and Gastronomy) una nueva experiencia gastronómica; la primera ‘Guerrilla Dinar' en la que el Aceite de Oliva Virgen Extra catalán fue el gran protagonista.

La iniciativa se articuló en torno a un reto culinario por equipos, dirigido y coordinado por el equipo del CETT, que marcó los tiempos, la dinámica y las recetas del desafío. El objetivo: trabajar el aceite como ingrediente central y explorar su papel en distintas técnicas y aplicaciones.

La acción, planteada como una experiencia gastronómica participativa y competitiva, reunió a influencers y periodistas gastronómicos que por un día pasaron de ser espectadores a cocineros, poniendo a prueba, en directo, las posibilidades del AOVE en cocina.

Cataluña es una región importante en la producción de aceite de oliva en España, y por tanto en el mundo, como lo demuestra su apuesta por este producto con la creación de los “Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya”, cuya segunda edición fue entregada el pasado 13 de diciembre en Borges Blanques (Lleida).

Los cinco mejores aceites de los principales productores en 2025 fueron Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley), Janiroc Koroneiki (Pons Tradició), Janiroc Lecciana (Pons Tradició), Janiroc Arbequina (Pons Tradició) y Elixir Bio (Cuadrat Valley).

Un reto contrarreloj con jurado

Los Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya fueron los protagonistas de esta primera “Guerrilla Dinar” organizada por el Olive Oil World Congress, con la que se pretende promover el conocimiento de este producto para su uso en la cocina y de esta forma también su consumo. Los asistentes se organizaron en grupos para elaborar en tiempo récord varias propuestas diseñadas por un chef del CETT. Finalmente, el jurado se constituyó por todos los participantes en la “Guerrilla”, dirigido por Rosalba Arrufat, jefa de área del sector de Frutas y Hortalizas y Aceite de Oliva de Prodeca y el chef del CETT Ricard Gil, quienes valoraron la mezcla de ingredientes, la imagen del plato, las texturas de la composición realizada y la ejecución para escoger al equipo ganador, que estaba formado por Rosa Mayordomo, (Academia Catalana de Gastronomía y Nutrició), María José Luna (Fundación Dieta Mediterránea) y Marta González y Peláez (Cofradía de la Olivera).

El plato ganador de esta primera Guerrilla Dinar fue una ensalada templada de pera Conferencia confitada, con guarnición de queso Camembert, fantasía de aceite en gelatina y caviaroli al pesto, con crumble de chocolate y panko. Todo ello con aceite de oliva virgen extra Elixir Bio (Cuadrat Valley), premiado en la segunda edición de los Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya.

Con esta iniciativa, el Olive Oil World Congress y sus colaboradores consolidan un formato que combina aprendizaje, creatividad y gastronomía para acercar la cultura del aceite de oliva a nuevos públicos desde una experiencia participativa.

Hasta el momento, el OOWC cuenta, para su organización, con el apoyo de instituciones como el Consejo Oleícola Internacional (COI); el CIHEAM; la Fundación Dieta Mediterránea; y diversas entidades públicas y privadas, como la Junta de Castilla-La Mancha, con su marca Campo y Alma; SOM Gastronomia de la Generalitat de Catalunya; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, a través de “Alimentos de España”; el Ministerio de Agricultura y Mar de Portugal; y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), como patrocinadores institucionales. En el ámbito privado, el congreso cuenta con el apoyo de AgroBank; GEA; la Interprofesional del Aceite de Oliva Español; Gallo; y Filippo Berio.

Cualquier persona interesada en participar puede obtener información a través de la Secretaría Técnica del OOWC, llamando al +34 917 217 929 o enviando un correo electrónico a info@oliveoilwc.com.

OOWC

El Congreso Mundial del Aceite de Oliva es un evento que reunirá a los principales especialistas del mundo en cada área, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Reunirá a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de unir esfuerzos para seguir trabajando de forma conjunta.

Teniendo en cuenta que España es líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva, se decidió que la primera edición se celebrara en Madrid, en 2024. Sin embargo, el proyecto comenzó en 2023, con las acciones promocionales “Rumbo al OOWC-2024”. Después de esta primera edición, la sede será itinerante, aunque se desarrollarán actividades entre congresos en diversos países del mundo.