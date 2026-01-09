El polo Aeroespacial de Galicia, clave para Indra en el desarrollo de drones

El polo Aeroespacial de Galicia es clave para Indra en el desarrollo de drones puesto que participa en el programa estratégico en UTE con Tecnobit-Grupo Oesía para el desararllo de su nuevo sistema de detección y evitación de colisiones para aeronaves no tripuladas, desarrollado

La compañía ha completado una serie de vuelos de prueba con un UAV multirrotor equipado con cámaras y radar, que detectó un UAV de la familia Tarsis de Indra a distancias de hasta un kilómetro, ejecutando maniobras de evitación de forma óptima.

Durante los ejercicios se recrearon perfiles de vuelo habituales y se realizaron aproximaciones con diferentes trayectorias, altitudes y velocidades. Se comprobó así el funcionamiento del sistema en escenarios típicos de un entorno UTM (gestión de tráfico aéreo no tripulado), desde vuelos a baja altura hasta los 2.000 metros.

Esta capacidad de detección y evitación resulta especialmente relevante para operaciones complejas, como aquellas en las que vuelan enjambres de drones, y para la integración segura de UAVs en espacios aéreos compartidos con aeronaves tripuladas o no tripuladas.

El sistema de Indra destaca por su capacidad para fusionar información procedente de múltiples cámaras embarcadas, que cubren 360 grados y permiten discriminar objetivos pequeños o lejanos. A estos datos se suman los del radar de apuntamiento electrónico, esencial en condiciones de baja visibilidad. Además, el sistema cuenta con gran capacidad de procesamiento a bordo, lo que permite aplicar algoritmos avanzados que optimizan la toma de decisiones.

Aeródromo de Aerohíspalis (Sevilla)

Tras superar las pruebas realizadas en el aeródromo de Aerohíspalis (Sevilla), el proyecto que Indra desarrolla junto a Tecnobit-Grupo Oesía da un paso decisivo. Ambas compañías trabajan dentro de él en sistemas basados en drones para operaciones de salvamento y rescate, detección de vertidos en el mar y extinción de incendios forestales.

Para ello desarrollan plataformas UAS de tipo VTOL, que ofrecen gran flexibilidad operativa y están dotadas de motorización híbrida (eléctrica y de combustión) para lograr una amplia autonomía. Estos drones podrán embarcar cargas útiles de hasta 20 kilogramos, respondiendo así a la creciente demanda de UAVs de tamaño medio en el mercado.

