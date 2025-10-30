Prosegur Cash facturó hasta septiembre unas ventas por valor de 1.488 millones de euros, lo que significa, un 2,3% menos en comparación con el mismo período de 2024 y esto se debe a la evolución de las divisas, a pesar de haber alcanzado un crecimiento orgánico del 6,9%.

Según explicó la compañía, el mencionado impacto adverso del tipo de cambio viene afectado por la devaluación de dólar americano contra el euro que impacta tanto en Latinoamerica como en Asia Pacífico donde Prosegur Cash opera. Todas las geografías en las que opera han contribuido al crecimiento orgánico de la misma, lo que refleja una sólida y positiva evolución de su modelo de negocio, destacando el mercado de Asia Pacífico, con un crecimiento orgánico del 24,1%.

El beneficio neto ha alcanzado los 67 millones de euros, un 1,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. El Ebita conseguido en el periodo es de 164 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,5% debido al impacto de los planes de eficiencia extraordinarios, y con un margen del 11,0% acumulado hasta septiembre de 2025.

Excluyendo dichos extraordinarios, el Ebita del periodo asciende a 176 millones de euros, implicando un margen del 11,8%. En el periodo analizado destaca la fuerte y creciente aceptación que tienen los Productos de Transformación por parte de los clientes y el aumento de su peso sobre el total de las ventas, alcanzando el 35,1% (+300pb) de las mismas y aumentando un 6,8% en comparación con los nueve primeros meses de 2024. En este contexto, las principales palancas de crecimiento han sido la evolución de los negocios de Cash Today y Forex.

Latinoamérica ha contribuido con el 58% de la facturación total en los nueve primeros meses de 2025. La región ha reportado unas ventas de 855 millones de euros que, debido al impacto del efecto divisa, representan un descenso del 8,2% en comparación con los tres primeros trimestres de 2024. Sin embargo, el crecimiento orgánico en la región ha sido del 8,3%.

Por su parte, Europa representa el 33% del total con unas ventas de 497 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 1% y un mayor crecimiento orgánico gradual trimestre a trimestre, mientras que la región de Asia-Pacífico, que aporta el 9% del negocio total, ha logrado una facturación de 136 millones de euros, un 37,3% más impulsado por un sólido crecimiento orgánico del 24,1%.

Productos de Transformación

Cash Today y Forex han sido los principales impulsores del destacado crecimiento de los Productos de Transformación, alcanzando éstos unas ventas de 522 millones de euros, un aumento del 6,8% respecto al mismo período del año anterior y mejorando en 300 puntos básicos su penetración hasta el 35,1% de las ventas. Este dinamismo también se refleja en todas regiones donde opera la compañía.

En Latinoamérica, la penetración de los Productos de Transformación ha llegado al 37,7% (+440 puntos básicos), con un crecimiento del 3,8% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando un total de 323 millones de euros.

Por su parte, en Europa los Productos de Transformación continúan su expansión con un aumento del 3,5%, situándose en 165 millones de euros, mientras que en Asia-Pacífico, estos productos han experimentado un crecimiento excepcional del 82,2%, impulsados por las iniciativas de Cash Today y Forex, alcanzando unas ventas totales de 35 millones de euros y una penetración del 25,5%.

Reducción de deuda

En cuanto a la generación de caja, Prosegur Cash ha generado en los nueve primeros meses de 2025 un sólido free cash flow de 76 millones de euros, gracias a una fuerte disciplina en la inversión del Capex y mediante un alto control del circulante.

En este periodo se ha producido una reducción de la deuda neta total LTM de 62 millones de euros, lo que le ha permitido reducir la deuda neta total al final del periodo hasta los 836 millones de euros (incluyendo IFRS16, pagos aplazados y autocartera). Continúa la tendencia de desapalancamiento, situándose el ratio Deuda Neta Total sobre Ebitda en 2,3 veces (-0,6x vs 9M 2024).

Prosegur Cash ha realizado recientemente una emisión de bonos por un total de 300 millones de euros. La colocación se hizo de forma privada para inversores profesionales y cualificados. Los fondos recibidos de la emisión se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo dotar a la sociedad de flexibilidad financiera en el marco de su estrategia de financiación corporativa.

La formalización de esta emisión forma parte del proceso de financiación corporativa puesto en marcha con el objetivo de garantizar la continuidad y el desarrollo de las distintas líneas de negocio del grupo y como complemento a los canales de financiación tradicionales que la sociedad ha venido utilizando en los últimos años, con el fin de seguir diversificando sus fuentes de financiación.

Adicionalmente, Prosegur Crypto, servicio de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, ha lanzado en septiembre la plataforma Prosegur Digital Gold, que permitirá a los clientes adquirir oro tokenizado, en pequeñas fracciones, de forma directa y sencilla. Cada token está respaldado por oro real custodiado por Prosegur y verificado mediante auditorías periódicas. Este nuevo servicio permite a los usuarios la compra de oro un 25% más eficiente respecto a la compra física.

Con Prosegur Digital Gold, Prosegur Crypto da un paso adelante facilitando el acceso a activos tradicionales a través de soluciones digitales. El proyecto permite a cualquier persona comprar oro en pequeñas fracciones, con total seguridad y transparencia.