Prosegur mejora su posición en el ranking de TIME

Prosegur ha mejorado su posición en el ranking de la revista TIME, donde la compañía española líder en el sector de la seguridad privada mundial figura por segundo año consecutivo.

TIME elabora su ranking World’s Best Companies 2025, donde sitúa a Prosegur entre las 1.000 mejores empresas del mundo. Además, este año, Prosegur ha escalado posiciones, ocupando el puesto 584, un avance significativo con respecto al puesto 681 obtenido en la pasada edición de 2024. Este progreso refleja el sólido desempeño financiero de la compañía, su compromiso con la innovación y la apuesta por el talento y la sostenibilidad.

Esta distinción se suma a la inclusión de Prosegur en el ranking ‘Diversity Leaders’ realizado por Financial Times y Statista, donde ocupa la séptima posición en la categoría Business Services & Supplies, destacando como la empresa más inclusiva y equitativa del sector. Además, en junio de 2025, la compañía fue reconocida también entre las 100 mejores empresas para trabajar en España, según la revista Forbes, gracias a sus políticas de igualdad, conciliación y bienestar laboral.

Prosegur cuenta con más de 33.000 empleados en España y alrededor de 177.000 en todo el mundo, distribuidos en 36 países de los cinco continentes, consolidándose como una de las principales compañías españolas por número de empleados a nivel global.

“Formar parte del ‘World’s Best Companies 2025’ elaborado por la revista Time refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todas las personas que forman parte del equipo Prosegur. Estar entre las 1.000 mejores compañías del mundo demuestra el impacto positivo que logramos al poner a las personas en el centro de nuestra actividad, impulsando la innovación, el talento y la sostenibilidad, pilares fundamentales de nuestra estrategia corporativa”, afirma Fernando Geijo, director global de comunicación externa de Prosegur.

Ranking ‘World’s Best Companies 2025’

La selección de las 1.000 mejores compañías del mundo se realiza mediante una metodología independiente desarrollada por Time y la consultora Statista y se fundamenta en tres pilares con una ponderación del 33% cada uno de ellos:

Satisfacción de los empleados: encuestas anónimas realizadas a 200.000 personas en más de 50 países. Evalúa seis dimensiones: imagen, ambiente laboral, condiciones de trabajo, salario, igualdad y lugar de trabajo.

encuestas anónimas realizadas a 200.000 personas en más de 50 países. Evalúa seis dimensiones: imagen, ambiente laboral, condiciones de trabajo, salario, igualdad y lugar de trabajo. Crecimiento de los ingresos: considera datos financieros de Statista para el período 2022-2024, incluyendo crecimiento absoluto y crecimiento relativo (CAGR). Sólo se incluyen empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares y crecimiento positivo durante los tres últimos años.

considera datos financieros de Statista para el período 2022-2024, incluyendo crecimiento absoluto y crecimiento relativo (CAGR). Sólo se incluyen empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares y crecimiento positivo durante los tres últimos años. Transparencia en sostenibilidad (ESG): analiza indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza.

Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.

Con una presencia global, Prosegur facturó 4.908 millones de euros en 2024, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de alrededor de 177.000 empleados.

La compañía actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial.

Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.