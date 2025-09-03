La 'requetecuenta' digital de Unicaja amplía el plazo de suscripción y la promoción para los nuevos clientes se extiende hasta el próximo 31 de octubre.

Este producto ofrece una atractiva rentabilidad de hasta el 3% TAE durante los primeros 12 meses, siempre que se domicilie una nómina o pensión de, al menos, 600 euros.

La decisión de extender la campaña responde a la buena acogida que ha tenido la promoción entre los nuevos clientes de Unicaja, fundamentalmente por ofrecer una de las mejores remuneraciones del mercado.

La ‘Requetecuenta digital’ forma parte de la estrategia de Unicaja para atraer nuevos clientes a través de una oferta que combina rentabilidad, sencillez e innovación. Esta política se enmarca en su modelo de banca centrada en las personas, con el objetivo de aportarles valor y facilitar soluciones financieras para su día a día.

Condiciones de la promoción

La remuneración de la ‘Requetecuenta digital’, cuya contratación debe hacerse a través de los canales digitales de Unicaja, se aplica sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros. Además, la entidad contempla la devolución del 1% de la suma de los principales recibos domiciliados (agua, luz, gas, teléfono o Internet), con un límite anual de 100 euros.

También se incluye la exención de las comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta, así como de las transferencias realizadas a través del canal online, eliminando, además, cualquier coste por emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito asociada a la cuenta.

Aparte de la remuneración, los clientes que domicilien su nómina podrán beneficiarse de ventajas adicionales como un descubierto en cuenta de hasta 500 euros; un descuento de hasta un 10% en seguro de vida; el acceso gratuito al Plan Uni Seguro (permite fraccionar el pago de seguros); servicios de banca digital, y Bizum gratuito, así como la posibilidad de retirar efectivo a débito sin comisiones en más de 14.000 cajeros.

Compromiso con un modelo de banca cercana y digital

Con esta acción, Unicaja continúa avanzando en su estrategia de transformación digital, incorporando soluciones tecnológicas de vanguardia que optimizan la experiencia del cliente, dotando a su app de mayor funcionalidad, seguridad y facilidad de uso. Es el caso de Unicaja Key, un nuevo sistema de autenticación reforzada que simplifica la autorización de operaciones, y del asistente virtual NICA, que ofrece atención inmediata y personalizada permanente gracias a la inteligencia artificial incorporada en su desarrollo.

Unicaja es consciente de la importancia del canal digital como una vía clave para la interacción con sus clientes, especialmente en lo relativo a operativa y contratación de productos.

En suma, con el cliente en el centro de su estrategia, la entidad continúa ampliando su oferta de productos y servicios adaptados a las necesidades de cada segmento de la población, con soluciones competitivas y de calidad, que contribuyen a facilitar la gestión financiera.