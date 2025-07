Scalpers lanza una línea inspirada en los viajes

Scalpers ha lanzado una línea de ropa inspirada en los viajes que ha llamado Resort Collection e incluye piezas que van desde camisas fluidas de lino hasta conjuntos coordinados de rayas y prendas de inspiración mediterránea, la propuesta prioriza la comodidad sin sacrificar el estilo. Cada look transmite la sensación de pausa, de aire libre, de conexión con uno mismo. Detalles bordados, texturas suaves y siluetas relajadas refuerzan la intención de la marca: vestir al hombre moderno que valora tanto el camino como el destino.

Se trata de una cápsula diseñada para evocar el espíritu del viaje y la necesidad de escapar. Inspirada en la estética relajada de los resorts vacacionales, la colección combina elegancia despreocupada con funcionalidad, apostando por tejidos ligeros, cortes holgados y una paleta neutra que respira verano.

"Inspired by the journey. Made for the escape." no es solo el lema de esta cápsula, sino la declaración de una filosofía de vida. Una colección pensada para el viajero contemporáneo que sabe que el lujo también se encuentra en los momentos de calma.

Esta colección limitada ya está disponible en tiendas seleccionadas y en scalperscompany.com.

Scalpers

Scalpers nació y creció –en su etapa inicial– como una marca dirigida a la moda masculina, pero tras el lanzamiento de niño en 2012, de mujer en 2018, de niña en 2019 y de hogar en 2021, la marca se ha convertido en uno de los principales operadores de retail de moda españoles con gran reconocimiento a nivel internacional, con más de 370 puntos de venta físicos en todo el mundo.

En la actualidad Scalpers emplea a más de 1.500 personas de forma directa, tiene presencia con tiendas físicas en siete países. Su tienda online opera mundialmente.

Venta online

La compañía cuenta con una base de datos de más de 800.000 usuarios fidelizados, mueve cerca de 4,5 millones de prendas al año y su canal online representa un 23% de las ventas.

Además, Scalpers creó en 2023 Invited Brands, una e-boutique con una cuidada selección de marcas nacionales e internacionales que comparten su mismo ADN y estilo de vida.