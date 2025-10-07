Telepizza amplía su gama de 'maestras' pues según informó la compañía, la Pamplonica Maestra, elaborada con masa con sémola malteada, que aporta una mayor sensación de crujiente, salsa carbonara, queso provolone, tomates cherry, pesto y el distintivo chorizo de Pamplona, y la Burgalesa Maestra, hecha con masa con sémola malteada, salsa carbonara, queso provolone, pimiento rojo asado y morcilla de Burgos, "sitúan como protagonistas a dos de los ingredientes con más arraigo y tradición en la cocina española. Estas dos nuevas recetas se unen al resto de variedades de las Maestras de Telepizza: con jamón ibérico, panceta o trufa".

Telepizza señaló este martes que ahonda en su estrategia de innovación con ingredientes españoles y consolida "la única categoría de pizzas premium del sector QSR con dos nuevas variedades de su familia las Maestras de Telepizza".

Innovación constante

De esta forma, la marca apunta que sigue apostando por la innovación constante mientras responde "a una de las mayores demandas y preferencias de los consumidores en la actualidad: la apuesta por lo local y por los ingredientes de proximidad. Precisamente las nuevas recetas de las Maestras llegan como respuesta a estos deseos de los consumidores, ya que la marca inició hace meses un proceso de escucha activa al consumidor que se ha resuelto con estas dos nuevas recetas. Una manera de seguir adelantándose a las tendencias de consumo y, sobre todo, de ser capaz de responder de manera ágil y con calidad a los deseos del cliente. Telepizza suma así ingredientes novedosos y diferenciales en el sector de pizza QSR en España y demuestra que sus productos representan fielmente nuestra cultura gastronómica".

Explicó que la Pamplonica Maestra y la Burgalesa Maestra son un homenaje a diferentes regiones y a sus productos más reconocibles.

Ingredientes de proximidad

"La ampliación de la familia de las Maestras pone de manifiesto la apuesta de Telepizza por los ingredientes de aquí y refuerza sus casi cuatro décadas de tradición, confianza y credibilidad entre los consumidores, que son su masa más auténtica y el centro de sus estrategias e innovaciones gracias a una escucha activa de sus preferencias. Con estas nuevas incorporaciones a su carta, Telepizza reafirma también su compromiso con la autenticidad y la innovación sin perder el sabor de siempre, manteniendo viva la esencia de lo local y elevando a otro nivel a los ingredientes que mejor nos representan"