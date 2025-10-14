Rocío Aragonés, directora de Personas y Organización de Mapfre Iberia y Pilar Torres, directora del Área Business & Tech y de Empresas del Grupo Educativo UAX, en la firma del acuerdo.

UAX y Mapfre avazan en la colaboración Universidad-empresa mediante un acuerdo que permitirá desarrollar conjuntamente iniciativas de alto valor que combinan la experiencia del Grupo Educativo con la trayectoria y el compromiso empresarial del grupo asegurador.

El Grupo Educativo UAX y Mapfre España han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de unir esfuerzos en la difusión del conocimiento, la formación y la docencia, el desarrollo de talento y el compromiso social. El convenio representa un paso adelante en la apuesta de ambas instituciones por el impulso de un ecosistema universidad-empresa más conectado y comprometido con el futuro profesional de los estudiantes.

Entre las líneas de colaboración previstas, se encuentran actividades focalizadas en la implementación de un Plan de Atracción de Talento que impulsará la participación de Mapfre en foros de empleo, encuentros universitarios y actividades formativas, así como en el modelo educativo UAXmakers a través de la realización de proyectos conjuntos con los estudiantes del grupo educativo. En paralelo, se impulsará el programa Global de Becarios de cara a facilitar la realización de prácticas en las diferentes empresas del grupo asegurador, y les permitirá aplicar sus conocimientos en un entorno real y altamente profesionalizado.

“Este convenio es una muestra tangible de nuestra vocación por tender puentes entre el ámbito académico y el mundo profesional con el fin de poder convertir a nuestros estudiantes en los profesionales que las empresas necesitan, preparados para liderar con innovación, compromiso y visión tecnológica. Acuerdos como este nos permiten enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes, conectándolos con la realidad del entorno empresarial y ofreciéndoles oportunidades reales de crecimiento, desarrollo e inserción laboral en una compañía líder como Mapfre”, según Pilar Torres, directora del Área Business & Tech y de Empresas del Grupo Educativo UAX.

Por su parte, Rocío Aragonés, directora de Personas y Organización de Mapfre Iberia, subrayó que este acuerdo se enmarca en el Plan Universidades del Grupo Mapfre, que se desarrolla a través de la colaboración tanto con universidades como escuelas de negocio y entidades educativas. “Este acuerdo con el Grupo Educativo UAX acerca el sector asegurador a la universidad, poniendo en valor los diferentes perfiles profesionales que trabajan en la industria aseguradora y la importancia de ésta en el desarrollo económico de la sociedad. La formación siempre ha sido una de las señas de identidad de Mapfre y más en momentos como los actuales, con un entorno en constante cambio, en el que es necesario adecuar las competencias y los conocimientos académicos a las necesidades reales de las empresas”.

Programas de formación continua

El convenio facilita la participación del Grupo UAX en la propuesta e impartición de programas de formación “in-company” impartidos por sus instituciones educativas -UAX, The Valley Business & Tech School, Xtart FP, entre otras- específicamente para empleados de Mapfre, lo que permitirá a sus equipos reforzar y actualizar competencias clave desde una perspectiva académica y aplicada.

En materia de formación continua, el convenio también permite que empleados de Mapfre accedan en condiciones preferentes a programas formativos del Grupo Educativo UAX, incluyendo la posibilidad de especializaciones adaptadas a sus necesidades, desde idiomas hasta soft skills. De igual manera, se facilitará el acceso de la comunidad educativa de UAX al Centro de Documentación de Fundación Mapfre, especializado en seguros y finanzas.

Colaboración ampliada en innovación, formación aplicada y empleabilidad

Asimismo, el acuerdo incluye la difusión de casos de negocio y simuladores empresariales, el asesoramiento para el posible desarrollo de titulaciones y especializaciones. Además, se impulsará la colaboración en proyectos de innovación, publicaciones científicas y actividades de headhunting para la captación de talento especializado.

El Grupo Educativo UAX y Mapfre comparten una visión comprometida con la excelencia, la innovación y el desarrollo del talento joven como motor de transformación. Este convenio refuerza esa visión común y consolida una alianza orientada al progreso del tejido social y productivo.

Universidad Alfonso X el Sabio

La Universidad Alfonso X el Sabio, desde su nacimiento, hace ya 30 años, lidera la educación universitaria privada española gracias a un modelo innovador y dinámico que sabe adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades del tejido empresarial. Su misión es la de ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad, con libertad e independencia, apostando por la excelencia académica y la transferencia del conocimiento.

Tras el nacimiento de su campus urbano en el barrio de Chamberí, en Madrid, punto de encuentro para las áreas de negocios y tecnología, UAX inaugurará en 2025 su nueva universidad UAX Mare Nostrum situada en Málaga, un paso más en su consolidación como institución educativa comprometida con la excelencia y el cierre de la brecha digital. Siempre teniendo en cuenta como eje principal al estudiante, UAX, conocida como “La Universidad de la Empresa”, mantiene suscritos cerca de 9.000 convenios con empresas punteras para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes. La Universidad dispone de cuatro campus en la actualidad, a los que se unirá su nueva sede en Andalucía: uno en Villanueva de la Cañada, dos en Madrid y el campus online, todos ellos dotados de los espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

Grupo Educativo UAX

El Grupo Educativo UAX es un ecosistema de instituciones líderes en educación superior que capacita a sus estudiantes para utilizar la tecnología con propósito como valor diferencial. Con más de 30 años de trayectoria, 30.000 estudiantes y una comunidad de 165.000 alumni, el grupo integra seis instituciones de referencia —Universidad Alfonso X el Sabio, UAX Mare Nostrum, The Valley Business & Tech School, The Valley Talent, Xtart, y MIR Asturias— que conforman una propuesta educativa integral y con visión internacional.

Desde la Formación Profesional hasta el desarrollo de perfiles directivos, el grupo acompaña al estudiante en cada etapa de su vida, impulsando su empleabilidad y crecimiento personal y profesional. Su oferta formativa, centrada en áreas clave como Salud, Ingeniería, Business & Tech, y Artes y Humanidades, se imparte en modalidades presencial, semipresencial y online, y se apoya en más de 10.000 convenios con empresas e instituciones, creando una red educativa internacional única conectada con las necesidades del mundo real.

Mapfre España

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,4 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y más de 3.100 oficinas distribuidas por todo el territorio. A cierre de 2024, las primas en España ascendieron a 8.660 millones, con un resultado neto de 350 millones de euros.