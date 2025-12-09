Unicaja incentiva a los clientes que recomienden la entidad con la opción de donar a una ONG, una campaña que estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 en la amplia red de oficinas de Unicaja y en su Banca Digital.

Esta una nueva promoción va dirigida a clientes particulares, empresas y autónomos y así la entidad refuerza su compromiso con la fidelización de clientes y la captación, y ofrece, además, a las empresas una alternativa para impulsar su posicionamiento ESG.

A través de esta promoción, los clientes que actúen como ‘anfitriones’ (titulares de una cuenta en Unicaja y usuarios de su banca online) recibirán 50 euros por cada nuevo cliente ‘invitado’ que cumpla con los requisitos.

Este importe podrá ingresarse en cuenta o ser donado a alguna de las siguientes ONG (adheridas a Bizum Help): Cruz Roja España, Down España, Fundación Soñar Despierto, Mensajeros de la Paz, Bancosol, Cáritas Málaga, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Cudeca.

Para que el ‘anfitrión’ reciba el incentivo (hasta 1.000 euros para clientes particulares y hasta 6.000 euros en el caso de empresas y autónomos), el ‘invitado’ debe ser nuevo cliente y domiciliar una nómina o pensión de al menos 600 euros netos al mes, o una cuota de autónomos igual o superior a 50 euros. Además, al darse de alta, debe canjear el código único facilitado por su anfitrión, bien en una de las sucursales de la entidad, bien en su Banca Digital, dentro del apartado de ‘Sorteos y Promociones’.

Los nuevos clientes (‘invitados’) podrán beneficiarse, cumpliendo los correspondientes requisitos, de otras promociones vigentes por domiciliación de nómina, pensión o cuota de autónomo (hasta 450 euros brutos el primer año) o de cuentas online como la ‘Requetecuenta’, con una rentabilidad de hasta el 3% TAE durante los primeros 12 meses.

Compromiso con los clientes

Con esta nueva campaña, Unicaja refuerza su compromiso con la fidelización de sus clientes y la captación de nuevos usuarios y ofrece una alternativa solidaria que permite canalizar parte de los incentivos hacia causas sociales.

Plan Estratégico 2025-2027

Precisamente, con el cliente en el centro de su estrategia, Unicaja pone a su disposición una oferta de productos y servicios amplia, diversificada, competitiva, de calidad y que aporta valor a cada segmento de la población, haciendo hincapié en las empresas y los autónomos, segmentos destacados en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad.