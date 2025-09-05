Unicaja ofrece a los autónomos una póliza multiproducto, una nueva línea que se ha diseñado con una clara orientación al cliente, situando sus necesidades en el centro de la propuesta de valor.

Así la entidad refuerza su oferta para empresas y autónomos a los mismos que permite agrupar, bajo un único límite de riesgo y una sola póliza, distintos productos de financiación de circulante, optimizando y personalizando así la operativa financiera a corto de cada cliente.

De este modo, los clientes pueden beneficiarse de un importante ahorro de costes, una gestión más eficiente de las líneas de circulante y un acceso más sencillo a productos financieros clave para el día a día de sus negocios.

Entre las soluciones incluidas destacan servicios como confirming, préstamos para circulante, descuento y anticipo SEPA, así como toda la operativa de comercio internacional (financiaciones de importación, anticipos de exportación, emisión de créditos documentarios de importación y seguros de cambio). Todo ello dentro de una misma estructura contractual, lo que simplifica los procesos y mejora la experiencia de cliente.

Autónomos y pymes disponen, de esta forma, de una oferta integral orientada a la financiación y gestión eficiente de su capital circulante.

Atención especializada

Esta nueva oferta se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, que pone el foco en la transformación digital, la innovación en productos y la mejora continua de la experiencia de cliente, especialmente en el segmento de pymes y autónomos.

Para Unicaja, estos profesionales son pilares fundamentales de su negocio, por lo que centra su esfuerzo activamente para ofrecerles herramientas que impulsen su crecimiento, modernización y competitividad.

Entidad de referencia

Con esta iniciativa, Unicaja da un paso más para consolidarse como entidad de referencia para el segmento empresarial y contribuir así, con su apoyo, al desarrollo de autónomos, pymes y empresas en todo el territorio.