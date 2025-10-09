El Vermell del hotel Vestige Son Vell de Menorca prepara una cena especial de fin de temporada que ofrece cinco platos elaborados con productos locales.

El restaurante cerrará su tercera temporada el próximo 31 de octubre y ofrecerá su cena especial a clientes alojados y no alojados, en la que rendirá homenaje a los sabores tradicionales de la isla con un menú exclusivo elaborado por el chef ejecutivo de Vestige, Joan Bagur y la jefa de cocina de Son Vell, Paula Florit.

La propuesta, que incluye cinco platos elaborados con productos locales como queso menorquín, trufa de verano, raviolis de cigala y cochinillo asado, se ofrecerá a un número limitado de comensales por 80 euros o 140 euros con maridaje de vinos.

Además, el hotel ofrece una 'Escapada Gastronómica' por 1.360 euros para dos personas, que incluye dos noches de alojamiento con desayuno en una Junior Suite Jardín, el menú con maridaje y una cata de vinos menorquines guiada por el sumiller Daniel Martínez junto a productores locales favoritos del hotel, y exquisitos aperitivos.

Coctelería

El hotel Son Vell, situado a 20 minutos de Ciutadella, completa su oferta culinaria con el restaurante Sa Clarisa, de cocina mediterránea ligera, y el Bar Son Vell, especializado en cócteles con un toque menorquín.

Las reservas para la cena se pueden hacer por la web y para la escapada gastronómica a través del correo.

Vestige Collection

Vestige Collection cuenta actualmente con cinco propiedades en España: el Palacio de Figueras (Asturias), Son Vell, Santa Ana y Son Ermitá (Menorca), y Miramar (Palma de Mallorca).