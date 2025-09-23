WOW Concept le da sabor italiano a la cima de Castellana y es que ha suscrito un convemio con Urban Italian Group para instalar su Florentine en la planta 7ª del edificio de Madrid.

Se trata de un contrato a largo plazo en el que Florentine será la responsable de la explotación del concepto en su totalidad. La apertura está programada para finales del primer trimestre del 2026. “Estamos muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo con el restaurante que ha sido recientemente elegido por Vogue como 'Mejor Restaurante de Marbella 2025'. Florentine tiene un encaje perfecto en su posicionamiento a nivel de marca y clientela, y estamos convencidos de que será un éxito, y complementará la propuesta actual de WOW Serrano”, manifestó Dimas Gimeno, presidente de WOW Concept.

Urban Italian Group, una de las compañías de hostelería de mayor crecimiento en Escandinavia, está expandiendo su concepto Florentine a Madrid. De esta forma, tras el éxito de Florentine en Puente Romano (Marbella), el grupo abrirá ahora un nuevo Florentine en la azotea de la tienda WOW Concept en la Calle de Serrano, en pleno corazón del barrio de Salamanca.

Experiencias gastronómicas

El nuevo restaurante contará con una amplia terraza en la azotea, diseñada como un destino abierto todo el día. "Con sus interiores atrevidos, su animada escena de bar y el inconfundible estilo Florentine, está destinado a convertirse en una de las experiencias gastronómicas más emocionantes de Madrid", explican sus promotores.

"Marbella fue un hito para nosotros y muchos de nuestros clientes allí son de Madrid, por lo que sentimos una fuerte demanda de traer Florentine a la capital. Establecernos ahora en una azotea en el barrio de Salamanca, dentro de WOW Concept en la Calle Serrano, es el paso natural. Es un escenario espectacular que captura la energía de Madrid sin dejar de ser fiel al alma italiana de Florentine", afirma Brazer Bozlak, CEO de Urban Italian Group.

Identidad propia

Florentine Madrid mantendrá las señas de identidad que han definido el éxito de la marca: pasta artesanal, ingredientes italianos de primera calidad, platos emblemáticos como la Holy Carbonara y el Lavamisú, y un ambiente que combina alta gastronomía con diversión y conexión social.