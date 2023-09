"Ahora soy la artista que siempre he querido ser"

La voz de Natalia Jiménez ha conquistado el corazón de los mexicanos como lo hizo en España con La Quinta Estación. La gira Antología, donde recoge los éxitos de los últimos 20 años tanto con el grupo que la lanzó a la fama como de su incursión en el canto regional mexicano, con el que ha cosechado un gran éxito no sólo en el país centroamericano, sino en EE. UU. y toda Latinoamérica. La cantautora, que además de estar nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos, tiene un premio ASCAP por el sencillo Creo en mí y un Premio Latin Billboard como Artista Femenina del Año llegará el 23 de noviembre a Sevilla dentro de su gira en España.

– Han pasado veinte años desde que empezó en el mundo de la música y lo celebra con una gira en la que volverá a los escenarios españoles por primera vez en solitario. ¿Qué queda de aquella joven que cantaba en el metro de Madrid?

–Ahorita llega una gira muy esperada. La gente me ha dado mucho de su cariño durante 20 años acá y me hace ilusión volver a cantar en España también. Me gusta cantar donde sea. Cuando lo hacía en la calle sentía mucho todo lo que hacía y ahora, igual. La esencia es la misma. No cambia.

– A pesar de ser madrileña, parece nacida en México tanto en el acento como en la forma de expresarse. ¿Cuánto hay de ese país en usted?

–Cuando llegué a este país desde España tenía 21 años y todavía estaba formando mi opinión del mundo. Este país me abrazó, me acogió y me dio un trabajo y futuro. Cuando voy a España a ver a mi familia o por trabajo también estoy muy bien, pero tengo una relación muy íntima y estrecha con México.

–Sus últimos trabajos se inclinan por el canto regional mexicano. ¿Qué va a encontrar su público durante la gira española?

– Además de las canciones que hice con La Quinta Estación, en esta gran colección que es la gira Antología, habrá música regional. De hecho, la gira por Latinoamérica ha sido un exitazo rotundo en más de 50 países como EE. UU., Venezuela, Colombia, o acá mismo en México.

– A la gira se suma un nuevo álbum que saldrá a la venta el 27 de octubre también llamado Antología y un documental.

–A finales de octubre saldrá el álbum donde aparecerán las nuevas versiones de los temas que interpreto durante la gira. Aquí habrá tanto versiones de mis éxitos de siempre, tanto como solista como con La Quinta Estación y algunos temas inéditos. Además ahora estamos pensando hacer un documental. Estamos recopilando el material de la gira, que estará hasta mayo de 2024. A esto se suma un proyecto de música regional mexicana y una gira a finales o mediados del próximo año con La Quinta Estación.

– En la gira le acompaña Ángel Reyero, que también fue miembro de su grupo. ¿Cómo ha sido el encuentro?

–Ángel y yo recuperamos el contacto hace dos años y es bonito. Siempre nos hemos llevado bien. Cuando nos separamos fue por cuestiones ajenas al grupo y nos dio mucho gusto volver a encontrarnos. Y como resultado de esta vuelta, La Quinta Estación volverá a finales del año que viene a tener una gira de conciertos por España.

– ¿Cuándo podremos verla por España?

–El 13 de noviembre estaré en el Teatro Coliseum de Madrid; el 22 de ese mismo mes en La Rambleta, en Valencia; el 23 en el Cartuja Center en Sevilla; el 29 de noviembre en Tenerife y el 2 de diciembre en el Teatro Borrás de Barcelona.

– La Quinta Estación fue un grupo que tuvo mucho éxito. ¿Cómo ha sido su carrera en solitario?

–Mi carrera como solista va genial. Tuve que salir adelante con una vida completamente nueva en otro país. Para mi, México es muy especial. Me siento muy orgullosa del momento en el que estoy y lo que he conseguido acá. Siempre me ha llamado la atención la música regional mexicana. Estoy cumpliendo un sueño.

– En agosto de 2019 lanzó su primer disco de música regional México de mi corazón que tuvo una segunda parte en 2021.

–Ya había mucho de mariachi y de bolero en La Quinta Estación porque la música mexicana siempre me ha llamado la atención. Acabar haciendo música regional ha sido un paso natural que siempre quise dar. En mis trabajos en solitario siempre incluía algo de regional. Una tendencia que fue evolucionando hasta que en 2019 lancé México de mi corazón no me atreví a hacer un trabajo solo con música regional.

– Su primer álbum de música regional, en concreto con rancheras, fue disco de platino en México y de oro en EE. UU.

–Aquí hay duetos con grandes artistas como Carlos Rivera, Pedro Fernández, Paquita la del Barrio, Lila Downs, El Bebeto y la Banda MS.