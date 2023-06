"Lo que importa es lo que tienes en la cabeza y la pasión con la que lo transmitas"

-Bioquímico y doctorado en medicina molecular pero fundamentalmente es un divulgador para llevar la ciencia a los jóvenes de una forma amena y distendida...

-Una de las cosas que he ido aprendiendo en la divulgación es que con la comedia se llega a todo y da igual que lo que te estén contando sea una turra enorme, te estén hablando de la replicación del ADN pero si lo hacen con arte, si lo hacen con cariño, eso llega a cualquiera. Tengo la experiencia de dar clases, estoy trabajando de profesor en la Universidad Alfonso X El Sabio y practico lo mismo, practico la divulgación en mis clases y he visto que la adherencia a clases como pueden ser bioquímica o estadística con comedia y con cariño se llega muchísimo más y a muchísima más gente.

-¿Qué hubiera dado por tener ferias de ciencias en su época de estudiante?

-La verdad es que no se estilaba mucho, por suerte ha evolucionado la conciencia y la forma de llegar tanto a niños y niñas para decirles que las carreras científicas son para todo el mundo y que lo importante es tener ilusión y ganas de aprender. La verdad es que me hubiese venido superbien en mi etapa de 'chinorri', como se suele decir, haber tenido eventos como la Feria de la Ciencia o Desgranando Ciencia. Sí los tuve un poco más adelante, en la universidad, pero ya dentro de la carrera. Pero hacer ferias como estas, en estos estadíos de la Educación, en Primaria o Secundaria, es impagable.

-Las mujeres cada vez van teniendo más presencia y peso en la ciencia. ¿Lo está notando?

-Tengo la suerte de tener unas compañeras que compartimos los años largos de la carrera y que ahora es un orgullo enorme verlas en altos puestos en investigación, en empresas y creando un conocimiento y esos nuevos escalones que van a servir para otras niñas en el futuro para seguir en esa carrera científica.

-¿El reto para el país es tener más becas para que los investigadores no tengan que emigrar?

-Más que becas yo lo llamaría estabilidad. Que los investigadores e investigadoras no tuviésemos que ir enlazando contratos temporales uno detrás de otro y que una persona que se dedicase a la investigación, de lo último de lo que se tuviese que preocupar fuese del sueldo. Que se preocupase de si quiere formar una familia, si quiere comprarse una cosa o si quiere dedicarse simplemente a su salud mental y a viajar, pero que no esté preocupado por 'si no publico no consigo financiación, si no consigo financiación no puedo investigar y si no puedo investigar no puedo publicar'. Es la pescadilla que se muerde la cola.

-Lo que está demostrado es que en España hay muy buenos investigadores...

-Absolutamente. Y se nos rifan en otros países, siempre lo hemos dicho. Con la cantidad de inversión que se hace en inversión pública, tanto preuniversitaria como universitaria, a mí personalmente me parece terrible cómo esa inversión se va después por la frontera, porque eso es dinero del contribuyente, que es para fomentar una educación transversal para que todo el mundo pueda acceder a estudios superiores, pero después cotizan fuera y no pueden devolverle a la sociedad aquello que la sociedad le ha dado.

-Se forman aquí y se los llevan fuera...

-Efectivamente, esa es la pena.

-¿Su reto es mostrar que la ciencia puede ser divertida y de esa manera enganchar a los jóvenes?

-Absolutamente. Con comedia, con humor, siendo disruptivo, que no se nos asocie a las personas de ciencia, de investigación, al estereotipo de Big Bang Theory, el típico un poco disfuncional con pocas habilidades sociales. No, al contrario, a mí me suelen ver por el campus y los alumnos me dicen 'Ah, pero ¿tú eres profesor?'. No importa realmente, lo que importa es lo que tienes en la cabeza y la pasión con la que lo transmitas.

-Y debe ser una satisfacción cuando vea un joven con los ojos abiertos cuando explica las cosas...

-Sí, a mí se me pone el nudo en la garganta. Una de las cosas más bonitas de la divulgación es poder transmitir tu pasión. Decir 'he leído este artículo, me parece fascinante' y conseguir transmitir esa fascinación en los ojos de otra persona que tienes delante... Hay un momento en el que conectas, haces contacto visual con la otra persona y dice 'Ah, esto me interesaba pero no lo sabía'. Eso sí que no está pagado.

-Es un influencer, en el sentido bueno de la palabra, de la ciencia...

-Si puedo llegar a gente, si de cien le llego a dos, bienvenido sea.

-¿Ha encontrado a alguien que le haya dicho que ha estudiado ciencia después de haberle escuchado?

-Sí. Eso, mira, tela (se señala la garganta como un nudo). Eso emociona, emociona un montón. La verdad es que conseguir despertar una pasión dentro de una persona, que esa persona no conocía que tenía, es como frotar dos palitos y encender una chispa. Y ahí ya corre el fuego, eso sí que no está pagado.