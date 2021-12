“En España quedan muchos lugares por descubrir”

Licenciado en Filología Hispánica y DEA en Literatura Española, Antonio Puente Mayor (Sevilla, 1978), desde muy joven está ligado al mundo de las letras, el turismo y la comunicación. Lleva publicadas más de veinte obras desde 2011. En 2012 fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Cuenta con un buen ramillete de libros de literatura cofradiera, también para los más pequeños, historia o aventuras. Su último trabajo España inédita (Geoplaneta) es una invitación para recorrer la geografía española descubriendo lugares apasionantes y muy poco conocidos para la masa.

–En tiempos de pandemia, su libro es excelente para viajar sin salir de casa.

–Eso me dicen. Y lo curioso es que comencé a escribirlo en 2018, cuando las mascarillas únicamente se utilizaban en los quirófanos. Mi idea es que, con su lectura, los españoles valoremos un poco más lo que tenemos en casa, que es mucho y bueno.

–La suya no es una guía de viajes al uso. ¿Qué ha aprendido elaborándola?

–Que para apreciar nuestro entorno antes hay que conocerlo. La prueba es que cada vez hay más personas que se desplazan al extranjero en busca de destinos exóticos y experiencias novedosas sin saber que en España es posible encontrar absolutamente de todo y a un precio más asequible. A mí me ocurrió con Escocia, un país al que deseaba viajar desde niño, y cuyos bosques, ruinas o castillos, aun gustándome muchísimo, no son mejores que los de aquí. ¡Fíjese que hasta tenemos un Lago Ness!

–España es uno de los principales destinos turísticos del mundo. ¿Todavía quedan lugares por descubrir?

–Muchísimos. Y algunos de ellos se encuentran a la vuelta de la esquina. Por darle un dato curioso, mientras realizaba la maqueta del libro, el editor de geoPlaneta me reenvió un correo donde, amablemente, una institución a la que solicitamos una fotografía nos recomendaba que no incluyésemos un yacimiento del que yo había tenido noticia casi por casualidad. La razón es que aún no había sido acondicionado para el turismo, y temían que la gente acudiese en masa tras leer mi obra. Le aseguro que es un lugar único en el mundo.

–¿Ha visitado todos esos sitios?

–Todos no, aún he de sacarme el título de buceo para conocer el Titanic del Mediterráneo, jajaja…Ya en serio, en 18 años de profesión, he recorrido el país cientos de veces guiando a grupos de turistas, lo que me ha permitido descubrir rincones de todo tipo, y también escuchar recomendaciones de aquí y de allá. Por eso es justo reconocerle el mérito a aquellas personas que me han ayudado a componer España Inédita: desde los conductores de autocares a los clientes y amigos. Sin ellos no habría tenido noticia del último templo masónico, el lago Alqueva o el Señorío de Quevedo.

–¿Con cuál o cuáles se queda?

–Es difícil elegir, pues todos poseen su encanto, pero si tuviera que quedarme únicamente con uno destacaría el Arrecife de las Sirenas, un lugar mágico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), que además ilustra la portada.

–Como amante del patrimonio que soy yo, ¿cuál me recomendaría?

–Me sorprendió gratamente Tejada la Vieja, una ciudad turdetana situada en Escacena del Campo (Huelva) que algunos historiadores relacionan con la mítica Tartessos. En primer lugar por su antigüedad, y luego por la información que nos ofrece, tanto a nivel constructivo como antropológico.

–Muchos de los lugares que nos enseñan están en lugares poco habitados y concurridos. ¿Se podría decir que su libro ayuda a conocer la España vaciada y puede ser un revulsivo para estas localidades?

–Quiero pensar que sí. Que un pueblo como Robledo de Sanabria (Zamora), con apenas cuarenta habitantes, posea un activo como es el Centro del Lobo Ibérico, que a su vez homenajea a un grande como Félix Rodríguez de la Fuente, es sin duda un aliciente para visitar la zona. Lo mismo que Molinos de Razón, Gallinero o Chavaler (Soria), municipios que no alcanzan los cien vecinos pese a poseer unos paisajes dignos de Suiza.

–Muestra cien lugares fascinantes. ¿Se la han quedado algunos fuera para una segunda edición?

–Nuestro país es tan espléndido que podría dedicarle varios libros, pues todas sus provincias poseen rincones ocultos o poco explotados que merece la pena divulgar. Basta con echar un vistazo a los periódicos para confirmar que cada año se descubre algún resto arqueológico, se crea una ruta de senderismo o se adecúa un recinto histórico. De hecho ya llevo varios meses trabajando en un proyecto en la línea de España Inédita que espero concluir a lo largo de 2022.

–Descubre atractivos en toda la geografía española, pero cuál es la región con más lugares fascinantes.

–Cada región, por pequeña que sea, puede presumir de alguna joya, pero si he de decantarme por alguna esa es sin duda Andalucía. Y no porque sea mi tierra, sino porque su riqueza es inabarcable. Pocos lugares del mundo te ofrecen playas, sierras y pueblos de ensueño sin llegar a las dos horas de viaje. Y si a esto le sumamos su impresionante patrimonio, su vasto legado cultural o la belleza de sus paisajes, nos hallamos ante un verdadero paraíso.