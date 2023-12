Carmen Raigón: "Carmen Sevilla abrió las puertas de Hollywood"

Sorprende el enorme parecido entre Carmen Sevilla y su tocaya Carmen Raigón (Marbella, 1999). La malagueña recuerda entre risas que, desde pequeña, sus familiares y amigos la han apodado Carmen de España. Con este antecedente, no es casualidad que ahora se suba a las tablas para ponerse en la piel de la histórica actriz y cantante en la obra El novio de España, de Juan Carlos Rubio. Una representación de teatro musical que se centra en la relación entre la sevillana y el tenor Luis Mariano a golpe de coplas, zarzuelas y cuplés. Llegarán al Cartuja Center (Sevilla) el próximo 27 de diciembre y actuarán en Marbella, Chiclana y Roquetas de Mar en marzo.

-En casa la han llamado siempre Carmen de España. Parece casi una premonición que ahora se meta en su piel.

-Carmen es especial para mí. No solo por estar interpretándola, lo lleva siendo desde hace mucho. Mi abuelo falleció dos años antes de que yo naciera pero, curiosamente, siempre he tenido un vínculo muy fuerte con el. Mis hermanos sí que conservaban fotos, pero yo le pedía a mi padre que me contara anécdotas suyas y me decía que le encantaba Carmen Sevilla. Cuando me hice más mayor todo el mundo me aseguraba que me daba un aire a ella, incluso una amiga íntima de la familia me cantaba Carmen de España cuando entraba por la puerta. Me encantaba que me lo dijeran, porque para mí era como enviar un beso al cielo.

-¿Cómo afronta en El novio de España el papel de una figura así de icónica y con una personalidad tan arrolladora?

-Teniendo en cuenta que siempre he tenido una formación muy anglosajona, sí que es verdad que la copla me daba mucho respeto, porque es un género complicadísimo. Aparte, todos hemos escuchado a Carmen Sevilla cantar Carmen de España. Ponerte a la altura de eso te destruye psicológicamente. Es verdad que el director de la obra, Juan Carlos Rubio, nos ha hecho mucho hincapié en que esto es un homenaje para ellos. No se trata de imitarlos o de intentar calcarlos.

-La obra promete ser un cocktail con humor, sentimientos y mucha música, ¿cómo ha sido la preparación técnica y física?

-Cuando afrontas un tema de teatro musical por ejemplo, la preparación vocal la orientas a las necesidades y recursos que requiere la canción. Pero esto fue dar un giro para buscar nuevas técnicas, molduras vocales y otros colores, tratando de encontrar los matices que Carmen le daba al repertorio para que a la gente le suene parecido. Sin imitarla, pero sí tratando de incorporar esas pinceladas que hacían tan característica a la artista.

-El director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, ha sido el encargado de realizar las coreografías, ¿cómo ha sido trabajar con el?

-Ha sido un privilegio. Fue muy especial, porque el primer día Rubén nos contó que su abuela era prima hermana de Carmen. Ha sido precioso componer físicamente a Carmen junto a el, porque la conoce a cada milímetro . La gestualidad de Luis Mariano también es muy importante, porque es un leitmotiv del que se habla mucho en la obra. Rubén lo ha hecho a la perfección.

-¿Cómo era la relación entre Luis Mariano y Carmen?

-Eran amigos íntimos e hicieron tres películas juntos. Se querían mucho y entre ellos había mucho amor, pero no era un amor que concebimos como el cotidiano. Cuando ves la obra entiendes que esta relación tenía otro fin, pero sí que es cierto que sentían mucha admiración el uno por el otro.

-Uno de los objetivos de la obra es ensalzar el patrimonio musical que tenemos a nivel nacional, ¿cree que el público es consciente de este legado?

-No. Las generaciones jóvenes no somos del todo conscientes de las joyas que conforman el patrimonio musical de nuestro país. Tampoco de la riqueza cultural. Este musical es un pelito de lo que hay ahí fuera, pero estaría muy bien que la obra no estuviera orientada solo para aquellos que vivieron esta época. También debería servir para abrir la mente de esas generaciones más jóvenes.

-¿Cómo se puede conseguir este reto? El de atraer a un público más joven.

-Es tan fácil como entender que lo que se está viviendo ahora no dista mucho de lo que pasó en su momento. Nos pilla lejos en cifras, porque la obra se sitúa en 1952. Pero, a punto de empezar 2024, están pasando cosas parecidas. Hay conflictos que siguen sucediendo a día de hoy con los que mucha gente se puede sentir reflejada. Seguro que cualquiera puede encontrar un punto de conexión con alguno de los cuatro personajes, porque son muy diferentes entre sí. A mí me gustaría verla, con 24 años que tengo, si no participara en ella.

-¿Considera que el público conoce la proyección internacional que tuvo Carmen Sevilla, o nos hemos quedado en la época de Cine de barrio?

-La generación más joven conoce a una Carmen ya mayor, pero la realidad es que abrió a España las puertas de Hollywood. Era una estrella. Y Luis también, que es un gran desconocido. Este tipo de obras sirven para picar un poquito la curiosidad de la gente. Entender por qué fue la novia de un país. También formó parte de la época del destape y se convirtió en un símbolo. No solo hablo de Carmen. También de Lola Flores o de Paquita Rico.

-Además hay un revival.

-Sí, y encantadísima. En este país siempre rendimos homenajes cuando se han ido y tenemos que hacerlo cuando están vivos.

-Todo el mundo cuando piensa en un musical imagina una gran producción de Broadway.

-En España ha llegado el mundo musical un poquito más tarde. Pero si viajas a Estados Unidos no existe únicamente este patrón con muchísimos bailarines, cantantes y un gran decorado. También hay musicales más pequeños en lo que se llama Off Broadway, con historias más oscuras e íntimas. Evidentemente El Rey León, Aladdín o Chicago son maravillosos. Pero estaría bien compaginarlos con otros más pequeños. La cosa es que haya cultura y que la gente disfrute del arte. Cuanta más variedad, mejor.