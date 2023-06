Diana Caro: "Cortometraje no tiene que ser menor en calidad"

-Soy una gran defensora del mundo corto, porque necesita menos presupuesto y medios para rodarlo. Aunque siempre apuesto por una factura de cine. Cortometraje no tiene que ser menor en calidad. Algunos cortos están rodados sin una entrega y otros en los que te comprometes económicamente y técnicamente, con actores y con un guion muy elaborado. En el mundo largometraje necesitas una gran financiación, padrinos y contactos. Ese es el problema. Yo en los cortos tengo el control de la producción y sé cómo va el trabajo. Sin embargo, en los largos si entra una gran productora puedes perder el control. Es un mundo complicado, porque la triste realidad es que las subvenciones casi siempre se las dan a los mismos.

-Me encantaría que se equipararan. En la literatura, el soneto tiene 14 versos y puede considerarse un genero menor frente a una elegía o una epopeya. Ambos tienen su valor y no se pueden comparar. Tanto uno como otro pueden tener mucha o poca calidad. La equiparación es una lucha difícil, pero el corto frente al largo ofrece un mensaje rápido y directo. Hay historias que funcionan en pequeño formato. Es una batalla, porque el corto siempre se ha considerado un género mejor, pero al menos antes algunos cines tenían la obligación de proyectar uno o dos cortos antes de una película, con lo cual se generaba más difusión.

–El siguiente paso después de En la frontera y de otro corto de acción titulado El hombre acecha, que debe su nombre al poemario de Miguel Hernández, es llevar al cine una obra de Lope de Vega, que llevará el nombre de La respuesta de Lope de Vega, ¿castigo o venganza? Eso son palabras mayores. En septiembre rodaré un corto como antesala para que veamos su potencia dramática, la magia que puede llegar a tener, y si estamos preparados para abordar al dramaturgo en el cine. Hace mucho que no se lleva Lope a las salas y me parece necesario. Tenemos un potencial que nos puede servir para educar a la gente que no funciona tanto leyendo. Es una oportunidad de seducirlos a través de la pantalla.