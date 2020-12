Pone a sus oyentes como motos desde primera hora en EsRadio y sus palabras son un látigo en El Mundo y Libertad digital. Federico Jiménez Losantos (Orihuela del Tremedal, Teruel, 1951) colecciona enemigos en el poder. Publica La vuelta del comunismo (Espasa) para azotar a Podemos. Es menos conocida su faceta lírica. "En cada esquina cuatro mil poetas, decía Quevedo. Si me voy a mi pueblo, me salen haikus a un árbol o a lo que sea. Lo raro es encontrar libros que se vendan tanto ahora que la unidad de pensamiento es el tuit...", asegura.

–Es del 51 y no se jubila.

–Ni pienso. Jubilarse es para la gente vaga.

–¿Como los comunistas…?

–Nacieron jubilados porque están contra la propiedad privada y contra el trabajo.

–Publica en su último libro una almibarada carta del abuelo de Pablo Iglesias a Franco. ¿Es quizá la cursilería el pecado más grave de la izquierda española?

–Hoy sí, es una cursilería prestada de Venezuela, Argentina. Antes el comunismo era cruel, pero no cursi. Ahora es cruel y cursi, te apuñalan y te echan azúcar en la herida, una cosa insoportable.

–Predice la instauración de un régimen comunista pese a que las encuestas, salvo las del CIS, anuncian un pendulazo a la derecha...

–Al paso que vamos ni elecciones limpias ni libres. Los que planean romper España y están en el Gobierno, ¿van a dejar que un almeriense decida el futuro de Guipúzcoa en unas elecciones limpias?

–Los de Podemos son revolucionarios profesionales, ¿no les otorga méritos y responsabilidades ajenas?

–No, han trabajado y cobrado para convertir el régimen constitucional de Venezuela en una dictadura comunista. Y matar de hambre a la gente. Esto se hizo hace 20 años con CEPS, lo que luego forma Podemos. Se han dedicado a pervertir una democracia.

–¿Su obsesión con el comunismo tiene arreglo en un diván?

–Pregúntele a los chinos si tiene arreglo su obsesión con el comunismo; necesitará 1.500 millones de divanes.

–¿Se dejaría entrevistar por Monedero o por Iglesias?

–Monedero me lo ofreció y le contesté que no trato con sicarios del régimen genocida de Venezuela.

–¿E Iglesias?

–Coincidí en una tertulia cuando debutó en la televisión: "Me recuerdas a mí cuando era gilipollas", le dije. Pero yo nunca he sido mala persona y él sí lo es.

–¿Vox y Podemos no son las dos caras de Jano?

–En absoluto. Vox es un partido que defiende a la nación y a la Constitución, y Podemos es el burro, no el caballo, de Troya, como lo llamaba Cayetana Álvarez de Toledo.

–Asegura un colega malandrín que tras el exitazo de Memoria del comunismo, La vuelta del comunismo suena a segunda temporada para seguir ganando pasta. Defiéndase.

–No me tengo que defender. La vuelta del comunismo lleva cuatro ediciones en dos semanas y 130.000 ejemplares –el 10 de diciembre–. Ya ha alcanzado a Memoria del comunismo, pero fíjese si es justa la denuncia que la mitad de lo que gane se lo lleva Hacienda. Ya me dirá si esto no es la vuelta al comunismo. Encima para María Jesús Montero para malversarlo; si fuera Juan Bravo, que hace unos Presupuestos decentes... Pero esta tía se lo gastará en vicios.

"A Felipe VI le aconsejaría que pusiera una ametralladora en su casa; se tiene que ir Sánchez, no él"

–Si Felipe y Guerra son fachas, ¿qué es usted?

–Un puñetero liberal asqueroso, lo que más rabia les da. O algo peor: ex comunista. Porque me sé la doctrina y lo malos que son.

–Con tantas distopías, ¿podría acabar Otegi de lehendakari y Rufián en el exilio?

–No, Rufián en la Generalidad. Otegi ya es lehendakari de facto y el verdadero ministro del Interior, no Marlaska, igual que el de Justicia es Baltasar Garzón, no Campo.

–Pepe, Carlos, Bienvenido... son septuagenarios que se despiertan con EsRadio. ¿Algún oyente mozalbete?

–Lo más bajado desde años en el podcast es la Ser y EsRadio, jóvenes que se hacen la radio a la carta. A mí me siguen los nietos y los abuelos.

–Luce una vasta cultura y a la par es un faltón. ¿No es un oxímoron?

–El tío más culto de España ha sido Quevedo y era más malo que un dolor. Él escribió la Genealogía de los modorros, imagínese.

–La editorial hizo nueve revisiones de su libro para librarse de los tribunales. ¿Cuántas querellas le han caído en su vida?

–He tenido detrás al PP, al PSOE, a Podemos, al rey Juan Carlos. Y al final ya no existen Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni Juan Carlos... Muchos quisieron enterrarme y yacen en el pasado. Podemos ha perdido todas. La última fue la marquesa de Galapagar (Irene Montero) por llamarla analfabeta funcional, no es un insulto, sino alguien que sabe leer y escribir pero no lo hace. Por eso han rechazado tres veces su ley de libertad sexual, no sabe redactar.

–"La Monarquía no está en peligro", afirma Sánchez. ¿Le aconsejaría a Felipe VI ir haciendo los baúles?

–No. Le aconsejaría poner una ametralladora en su casa. Felipe VI no se tiene que ir, se tiene que ir Sánchez. Al Rey no le perdonan que no sea un golfo como su padre, para chantajearlo, y que parara el golpe de 2017 en Cataluña.

–¿Pondrán urnas en Cataluña para otro 1-O?

–Lo intentarán, y en el País Vasco y Navarra, aunque Sánchez dirá que es sólo consultivo, pero en Barcelona y en Bilbao sí le darán valor. Y será cuando esto se romperá por todas las costuras. Porque si se rompe España, ¿para qué queremos al PSOE? Ésa es la carrera absurda que ha emprendido este sacamantecas.

–¿ETA ha muerto?

–ETA tiene más poder que nunca, no necesita matar ni ir a la cárcel para cumplir sus objetivos. Ahora está triunfando por completo.

–Varios compañeros acudimos cada domingo a una tertulia futbolera, taurina y liberal en la que se fuma, se bebe y hay ibéricos. ¿Cómo nos libramos del gulag?

–Hay que persistir. Un cura gallego está en Siberia y cuida un gulag donde hubo miles de muertos. Nos escucha a diario. Lo que más echa en falta es el ibérico. En España se vive muy bien y hay la tentación de pensar: "Esto aquí no va a pasar, cómo van a venir los comunistas a esta tertulia y llevársenos a todos". Pues ya sucedió una vez.

–La provincia de Teruel, con 130.000 habitantes, pesa más en el Congreso que Andalucía, con 8,5 millones. ¿Saca pecho o nos echamos a llorar nosotros?

–Me echo a llorar porque me represente un tiparraco que se finge baturro que hace que un voto de Teruel esté al servicio de ETA y del separatismo catalán. Para eso mejor que no hubiera voto en Teruel.