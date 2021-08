–Sus investigaciones sobre el efecto del viento en estructuras singulares y puentes de todo el mundo le han valido la medalla al mérito profesional de los ingenieros de caminos de España ¿qué le llevó a dedicarse a una especialidad que no existía en nuestro país?

–Siempre me han atraído las grandes estructuras. Para esa dedicación necesitaba ser en un especialista y me surgió la oportunidad de investigar sobre un túnel de viento en mi proyecto fin de carrera por indicación del profesor Miguel Losada, que fue mi tutor junto al profesor Rafael Gallego. Pedí una beca a la Fundación La Caixa para estudiar ingeniería del viento en Canadá.

–El túnel de viento es una herramienta fundamental. Casi todos los estudios que hacemos pasan por un ensayo en un túnel de viento muy particular que llamamos de capa límite, diferentes a los del sector aeronáutico y a los los de ocio que hay ahora de vuelo libre. El proyecto logró fondos y se construyó en el Centro Andaluz de Medio Ambiente de Granada que dirigía Miguel Losada y como era tan novedoso lo inauguraron los Reyes. Con el entonces rey Juan Carlos me sucedió una anécdota. Me dijo al entregarme la beca para estudiar en Canadá que tenía que volver a España, así que cuando volví le escribí una carta para decirle “he vuelto y he construido el primer túnel de viento de capa límite de España”. Y vino a inaugurarlo en 2005.