Lola Buzón: “La lucha LGTBI siempre ha estado en el ADN andaluz”

Lola Buzón (Sevilla, 1991) prefiere no pensar mucho en nominaciones pese a que su película, Te estoy amando locamente, ya cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Feroz y otras cuatro para los Premios Asecan. Su debut en la gran pantalla llega, además, con la candidatura a la nominación del Goya como mejor actriz de reparto. Consciente de la responsabilidad que tendría ganar un premio de tal categoría, sigue con su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, reivindicando un lugar en el audiovisual para las personas trans.

–Mañana sabrá si está nominada al Goya, ¿nerviosa?

–Hay muchos nervios. Este año ha habido muchas actuaciones femeninas maravillosas y al ser mi primera película, intento también calmar un poco los nervios de la gente que me rodea, que está mucho más emocionada que intento mantenerme con los pies en la tierra, pero evidentemente algo de ilusión hay.

–¿Esperaba esta repercusión?

–De la película sí, porque he visto desde dentro el cariño, el mimo y el buen hacer con el que se ha hecho. Además, tristemente hemos llegado en un momento muy necesario y eso ha jugado a nuestro favor. Pero concretamente de mi personaje, yo que soy muy dura conmigo misma, no me lo esperaba. De repente la gente me para por la calle y me dice “oye, tú eres la Paca”. Estoy superagradecida de que le hayan cogido ese cariño a mi personaje.

–¿Cómo ha sido interpretar a Paca?

–Interpretar a Paca, que es la activista trans Mar Cambrollé, siendo el único personaje 100% histórico de la película, era una responsabilidad que yo he tenido en cuenta en todo momento. La gente dentro del colectivo que conoce a Mar Cambrollé me ha asociado con ella y ha acogido el personaje con mucho cariño, y a gente, también, de fuera del colectivo, que a lo mejor no está tan relacionada con la lucha LGTBI, le ha gustado mucho el personaje y yo pensaba que era muy discreto, pero que me reconozcan como Paca por la calle me hace mucha ilusión, porque siento que ya mi personaje deja de ser mío para ser de la gente, y eso creo que es lo mejor que le puede pasar a un personaje y a una película.

–La película ha funcionado muy bien sin una gran distribución, ¿cree que el espectador está necesitado de un cine reivindicativo, que son necesarias más películas como ésta?

–Sí, porque además hemos demostrado que funciona. En el momento en el que estuvimos en un máximo número de salas no llegábamos a las 200 y aún así, hemos hecho una recaudación muy positiva. Entonces creo que hay público para este tipo de películas reivindicativas, lo hemos demostrado y se está demostrando con otras películas maravillosas que han salido este año. El público pide ser entretenido, pero también pide aprender y reivindicar. Sí, creo que hacen falta más películas y que las que hay, se promocionen bien y lleguen al gran público.

"Seguimos luchando y esperando ver un futuro en el que vivamos con calma, paz y tranquilidad”

–La cinta habla de las movilizaciones andaluzas de 1978. ¿Fue pionera Andalucía en luchar por los derechos LGTBI?

–No sé si pionera es la palabra, porque ese mismo año salieron colectivos de muchas comunidades imitando la manifestación del 77 en Barcelona. Sí sé que Andalucía siempre ha estado muy abierta a la comunidad LGTBI. Tenemos el sanbenito de que somos una comunidad muy clásica, muy antigua, y estoy totalmente en contra. Desde el flamenco y la copla, que siempre han imitado los artistas queer y LGTBI, a esas artistas que además siempre han estado de nuestro lado, como Rocío Jurado y Lola Flores... Es inherente a nuestra cultura esa lucha y esa reivindicación, el estar al lado de los colectivos más oprimidos. No sé si fuimos pioneras, pero creo que esa lucha siempre ha estado en nuestra esencia y en el ADN andaluz.

–Aquel verano fue un año de abrirse camino, ¿cómo ve ese camino actualmente?

–Es una película que sigue muy vigente. Hay una escena en la que insultan a mi personaje, grabada en calle Sierpes, y la curiosidad es que eso nos pasó preparando el set, un señor nos insultó mientras pasaba por allí. Es una lucha que sigue absolutamente vigente. Hemos avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer y desgraciadamente no podemos confiarnos en los derechos conseguidos. Es una pena, pero parece que tenemos que seguir protegiéndolos porque se ponen en duda constantemente. No podemos bajar la guardia y ahora parece que somos las mujeres trans las que somos objeto de nuestra existencia. Seguimos luchando y esperando ver un futuro en el que vivamos con calma, paz y tranquilidad.

–En el cine hay muchos personajes trans, pero no todos los interpretan personas trans.

–En parte pasa porque se tira de actores muy reconocidos para interpretar a cualquier personaje y como las personas trans no hemos tenido acceso a los trabajos públicos, evidentemente tenemos menos reconocimiento. La gente no sabe que las personas trans, sobre todo las mujeres, somos uno de los sectores que más paro tiene. Hay una reivindicación que es que ya que a las personas trans no se nos dan personajes que no sean trans, por lo menos que esos personajes trans los hagamos nosotros, que los hemos vivenciado, que los entendemos y que en parte nos lo merecemos porque se están contando nuestras historias.

–Y salir también de los clichés, ¿no?

–Ya parece que empezamos a ver a personas trans con vidas mucho más cotidianas, pero todavía hace falta mucho y tenemos que dejar de ser los personajes cómicos o el de la prostituta para encontrarnos, por ejemplo, a una inspectora de policía trans, a una asesina o personajes en los que ser trans sea simplemente una característica más de su vida

–¿Es consciente de que si gana el Goya sería la primera actriz trans en lograrlo?

–Soy consciente, pero intento no pensarlo mucho porque es una responsabilidad añadida. A mí me parecería maravilloso, simplemente por que los jóvenes tuvieran referentes. Es muy difícil descubrir quién eres si nunca has visto ejemplos. Creo que el mayor beneficio sería que la gente empiece a vernos de manera visible y de manera cotidiana y ver que nuestras vidas no son desgraciadas, simplemente son vidas igual de comunes que la del resto de la gente.