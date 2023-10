Macarena Gómez: "A mí me encanta ser una conseguidora"

La actriz Macarena Gómez (Córdoba, 1978) es muy popular por su papel como Lola en 'La que se avecina', que va a enfilar su temporada 14, y también por Mercedes, su papel en la demoníaca serie de Álex de la Iglesia '30 Monedas' que acaba de estrenar su segunda temporada en HBO Max. Pero además de estas apariciones televisiva esta intérprete cordobesa suma 80 apariciones entre películas, series y obras teatrales y reúne dos Biznagas de Plata del Festival de Málaga además de un reconocimiento de Radio Nacional a toda su trayectoria. La hemos visto en el cine con 'Desmadre incluido' y la veremos con 'Tabula rasa' y la inenarrable 'Deep Fear'

-Acaba de estrenarse lo nuevo de la serie 30 Monedas ¿Qué pasará con Merche?

-Os pongo en situación. En la última secuencia de la primera temporada me fui iba Pedraza con una moneda. El misterio está por resolver. Nada es lo que parece y que la imaginación de Alex está exenta de lógica es evidente.

-En esta serie de HBO Max coincide con el poliédrico actor estadounidense Paul Giamatti...

-Es maravilloso. Adoro a Paul. Entre nosotros se creó una bella relación que aún perdura tras este rodaje. Es un tipo muy humilde y generoso. Tras su apariencia seria esconde un inteligente sentido del humor. Además de ser un excelente actor adora España, quiere conocer a fondo nuestro país.

-Se ha estrenado como productora cinematográfica ¿es mucho quebradero de cabeza?

-Es una labor dura, porque es un proceso largo, pero también muy satisfactorio cuando ves los resultados. A mí me gusta ser una conseguidora, me satisface: proponerme algo y hacer que se materialice, pero es una lucha que hasta que se logra resulta agotadora. Ahora que estoy al otro lado de la cámara empatizo y entiendo a los productores. No puedo decir más de esta profesión que admiro a aquellos que buscan financiación para levantar proyectos y que luego los ejecutan.

-¿Ha encontrado la fórmula del éxito?

-No, pero he aprendido mucho de esta profesión a base de preguntar, pedir consejos y, sobre todo, equivocarme. Algunos proyectos me han salido bien y otros mal. Pero de los errores se aprende.

-¿Cómo compagina ser productora y actriz?

-Desde chica siempre me apliqué el dicho: “quien quiere, puede”. Así que aunque no tenga tiempo me lo invento. Eso sí, el tren se ha convertido en mi oficina móvil: en marcha leo guiones, los estudio.

-¿Qué metas le queda por alcanzar?

-Siempre quise rodar en inglés con algún actor de Hollywood y lo he logrado ahora por partida doble; trabajé con Paul Giamati en 30 monedas y Ed Westwick en Deep Fear. Me encantaría trabajar en otro idioma, poderlo defender y si necesito aprender un nuevo idioma, eso nunca será un problema. De hecho, hace un par de años tuve que memorizar una canción en coreano para La Piedad de Eduardo Casanova.

-En Desmadre Incluido regresaba con Miguel Martín, con quien debutó en el cine como protagonista.

-Miguel es uno de mis grandes amigos de la profesión y compañero de batallas, 20 años han pasado ya desde que nos conocimos. Tras rodar Sexykiller creamos una gran amistad. Como amigo y gran realizador que es, tiene un sentido excepcional para rodar comedia, siempre le he apoyado en todos sus proyectos, vean o no la luz, tanto como actriz como productora. Nos reímos, pero también discutimos trabajando y eso se debe a que nos conocemos mucho.

-¿Cómo fue la experiencia de rodar Deep Fear, que llegará a Netflix?

-Mi primera peli extranjera fue The Black gloves ya en 2017. Gracias a las plataformas el cine se ha internacionalizado aún más y me ha dado la oportunidad de abrirme a nuevos mercados. El productor me había visto en varios circuitos de festivales y gracias a mi amigo Stany Coppet, actor que interpreta a mi hermano en la película, tuve una reunión con el director y decidió que debía estar en el proyecto.

-Una película con drogas y tiburones. Vaya mezcla...

-El rodaje fue en Malta, país del que me he enamorado locamente. El país cuenta con unos magníficos estudios de cine que incluyen un inmenso tanque de agua y donde se han rodado blockbusters como Troya o Gladiator. Fueron días duros de rodaje, metida en el agua en el mes de marzo. La temperatura no corría a nuestro favor, pero cosas más duras he hecho. Deep Fear sigue el como fenómeno Sharknado. Es una cinta sin pretensiones que quiere que el espectador pase un buen rato intentando averiguar quién va a ser la próxima víctima del tiburón, vamos, la típica película que yo iría a ver al cine. No hay diferencia entre rodar una peli nacional, británica o dominicana, el cine es ya muy universal.

-Y tenemos en capilla Tabula rasa , cine de terror...

-Trabajo dirigido por Juanfer Andrés y Esteban Roel. Sí, de manera no premeditada y natural parece que me siento cómoda haciendo género de terror, en este caso un thriller psicológico. Nos atraemos mutuamente. ¿La razón de esa inclinación por el terror? Me gusta indagar en los mundos y personajes alienados, quizá porque distan mucho de mi forma de ser y ese camino a recorrer me resulta atractivo y desafiante.