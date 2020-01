Manuel Vega (Sevilla, 1989) es un empresario que desde muy pequeño ha ido de la mano del sacrificio y el trabajo. Como bien dice, se declara como "fabricante de sonrisas" durante la noche en Antique Theatro, un hogar para muchos pues sus hermanos fueron quienes convencieron a su padre para apostar por un proyecto que ya cumple dos décadas. 20 años generando sonrisas, toda una vida de esfuerzo y de lucha por una meta inexistente, pues no existe mejor meta que el amor por lo que uno hace. Además, diversifica varias ramas, desde la restauración pasando por los bares de copas, hasta organizar grandes eventos para más de 6.000 personas.

-¿Qué tiene que tener un profesional para ser buen emprendedor?

-Lo primero que tiene que tener es amor y confianza en lo que va a hacer. No entiendo que un empresario se dedique a algo que no le guste. Me muevo por el alma, por los sentimientos que pueda llegar a tener por un tipo de negocio. En mis redes sociales tengo puesto que soy un "fabricante de sonrisas". Para mí es de las profesiones más bonitas que hay porque es una de las únicas que realmente ves a todo el mundo sonriendo, no me imagino ningún otro trabajo en el que no vea a la gente así. Sería difícil acostumbrarme a una profesión en la que esté todo el mundo serio, que no por ello quiero decir que la mía no sea seria, sí lo es pero le servimos al cliente felicidad. Un empresario debe vivir su profesión con el alma. A partir de ahí, tiene que tener, evidentemente, una preparación teórica y formarse con estudios. En mi caso con dirección y administración de empresas. Después la práctica es muy importante porque hay mucha gente que han sido muy buenos teóricamente pero llega la práctica y les cuesta mucho. La práctica te da la experiencia y lo innato, si innatamente no te desenvuelves bien en los negocios, ni tienes ese punto extrovertido y carismático, te va a costar ser líder de una empresa.

-¿Cómo ha sido su recorrido hasta llegar a ser el director de Antique Theatro?

-Crecí con Antique. Vengo de una familia empresaria empezando por mi padre, pero él se ha dedicado más a negocios industriales, ha tenido varias fábricas. En una de sus últimas etapas, cuando mis hermanos tenían unos 20 años le propusieron montar un lugar de copas juntos y, aunque mi padre no creía mucho en eso, les dejó el dinero para empezar. Ellos desde pequeños han mamado lo que es la restauración, las copas y el ocio nocturno. Desde los 17 años empecé a hacer cosas con ellos, ya más tarde fui director de Antique. A lo largo de los años compré una participación. A día de hoy, formo parte de Antique y soy socio. Después de Antique, surgieron los demás negocios.

-¿Los demás negocios tienen que ver con el ocio?

-Sí, con La Piconera llevamos poco más de 3 meses. Ha sido muy impactante. Sabíamos que iba a pasar pero no con esta fuerza porque es verdad que Sevilla tiene una necesidad de un local de flamenco comercial, que no es el flamenco de tablao. No había ningún producto, según mi criterio, a nivel local que ofreciera cosas buenas para el público de Sevilla. Dimos con la ubicación perfecta, que es salirnos un poco de lo que es el centro y al final tener un enclave un poco trianero. Es un sitio emblemático de Sevilla, en la calle Salado y fácil de aparcar. Tenía todos los condicionantes para que triunfara pero no nos imaginábamos que fuera tan fuerte. En tres meses todo sevillano ya sabe lo que es La Piconera.

-¿Y el otro?

-Es gastronómico. Ya teníamos el negocio familiar que es Mariatrifulca, el cual se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos de Sevilla. A modo personal hice Poxao, era una meta la de hacer mi restaurante en una calle muy concurrida de Sevilla, como es Luis de Morales y junto al Sánchez Pizjuán. Nos asociamos con tres socios nuestros del Traga. Se está posicionando en menos de dos meses como en uno de los restaurantes referentes de la ciudad.

-¿Tuvo que hacer algún tipo de sacrificio para llegar a donde está?

-Muchos. Hay una frase que siempre digo "para ser bueno de noche, tienes que trabajar durante el día". Esto no es abrir la puerta de una discoteca o de un bar de copas y que se llene. Trabajo mucho más durante el día que por la noche, la noche al final es la conclusión de un trabajo hecho previamente. Me he sacrificado desde los 17 años, no tengo fines de semana desde esa edad, no sé lo que es un cumpleaños. Sé lo que es perderme mil bodas de amigos y familiares, no irme de vacaciones o un fin de semana con mi novia. Cuando puedes hacer planes, que es entre semana, tus amigos no están, tu novia no está y tu familia tampoco, porque tienen otros deberes. También el sacrificio de dormir de día y trabajar de noche, por lo que tienes que dosificar tus horas de sueño, tienes que cuidarte, más que nunca y más que nadie, la alimentación, el hacer deporte para estar fuerte de noche. Luego tener un equilibrio, que no te pierdan los excesos, las tentaciones... Es un sacrificio que la persona que verdaderamente se quiere dedicar a esto como forma de vida, no como trabajo temporal, siempre va a trabajar más que una persona que trabaja de día porque al final de día tienes que operar también, ya sea hacer contratos, reunirte con tu personal, reuniones para tener acuerdos con proveedores. No se puede dirigir una empresa desde la noche, tienes que estar de día pero la noche no la puedes dejar.

-Entonces, este trabajo abarca las 24 horas del día...

-Sí, trabajo 24 horas al día. Solo tengo dos o tres semanas al año para irme de vacaciones. Trabajo de lunes a domingo, 24 horas al día.

-Antique ha cumplido 20 años, ¿qué ha significado para ustedes?

-Imagínate, son varias generaciones... Hay clientes que empezaron con nosotros y ahora son abuelos, sus hijos están viniendo y esos hijos han tenido hijos también. De tres a cuatro generaciones. Evidentemente no empecé los primeros años porque me pilló prácticamente haciendo la primera comunión. Para nosotros significa todo, no es un simple negocio al que le debemos mucho, que también, sino que es un sentimiento, una familia. Todavía tenemos mucho trato con los trabajadores que empezaron hace 20 años. Esto lo llevamos como forma de vida, es nuestra casa, a la que le servimos a todo el mundo felicidad.

-Todo se queda en familia...

-Sí, desde nosotros hasta los mismos clientes. Uno de los valores añadidos que tenemos y siempre nos dicen es que se sienten como en casa, que es su segunda casa. Se sienten protegidos, seguros y se lo pasan bien. Allí tienen a sus amigos y a su familia, para la gente Antique es una casa además de una empresa.

-Aparte de ser la discoteca más antigua de la ciudad, ¿qué es lo que realmente la diferencia del resto de salas similares?

-Si pudiera coger tres puntos, el primero sería que es una sala multifuncional. No solo ofrece ocio nocturno, ha dado premios taurinos, ha hecho los after party de eventos muy importantes como han sido las grandes celebraciones internacionales de clubes además de los clubes sevillanos, los Premios Goya y los MTV. También haremos el de los Grammy, si finalmente se hacen en Sevilla en el 2021, empresas multinacionales... El segundo es que formamos muchísimo a nuestros trabajadores para que se dé un servicio excelente, desde servir una mesa hasta el servicio de admisión. Otra de las ramas es la producción, invertimos mucho tiempo y dinero en los espectáculos. Traemos artistas internacionales, un regalo que hacemos a nuestro público porque en la mayoría no cobramos la entrada.

-¿Qué tiene de especial Antique para que muchos personajes públicos lo elijan para salir de fiesta?

-A día de hoy, te diría que el currículum que llevamos, que al final es una garantía para ellos al ver ellos que han estado por aquí Jennifer López, Marc Anthony, David Beckham, Ricky Nartin y las grandes estrellas del deporte y del toreo, también actores, modelos. Al final el boca a boca y la información que hay en internet, les da esa garantía. ¿Qué hemos hecho anteriormente? Porque todo tiene un principio, hemos adaptado nuestra sala a las necesidades de este perfil con entradas traseras, salas privadas, un servicio más exclusivo que no encuentran en otro sitio y que nosotros estamos abiertos a ofrecerles todo tipo de productos.

-¿Es dura la vida en la noche?

-Sí pero si te adaptas a ella se puede llevar perfectamente. Llevo más de 10 años trabajando en la noche y todo el mundo siempre me destaca porque soy un tío muy sano. Te tienes que cuidar mucho. Trabajando no bebo, tengo mis momento muy puntuales a lo largo del año en los que tengo que beber con el cliente pero por norma general cuido mucho la alimentación, bebo mucha agua, hago mucho deporte...

-Su trabajo le ha permitido conocer a muchos personajes públicos.

-Con el tiempo pierdes un poco la ilusión en cuanto a lo que es conocer al personaje. Tienes más ilusión de dar un trato excelente porque este tipo de personas están acostumbrados a un trato exquisito y te llena más ver que al propio personaje le puedas servir y, que cuando se vaya, te dé la mano y te dé la enhorabuena porque ha estado tremendamente bien. He tenido la suerte de conocer a grandes ídolos como Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho, actores de Hollywood también... Todo eso es algo que ilusiona y motiva, un valor añadido que tiene este tipo de negocio. Pero, sobre todo, me quedo con el nivel de satisfacción cuando este tipo de cliente se va y te da la enhorabuena por el servicio y el trato que ha tenido.

-Una persona que trabaja las 24 horas del día, tiene que tener muchas ideas o proyectos.

-Sí, el Primavera Music Festival que lo vamos a anunciar en redes sociales, es un negocio a medio largo plazo. Como toda marca, tiene que posicionarse, consolidarse y coger peso. El año pasado fue brutal, metimos a más de 4.000 personas. El público fue el que queríamos, universitario, sano y con expectativas de futuro. Este año disfrutarán de 12 horas de fiesta de música de diferentes tipos desde el pop hasta el rock, reggaeton, urbana y terminando en electrónica. Nuestra intención es acabar en un estadio con más de 10.000 personas. Es una fiesta que se hacía desde hace muchos años en Sevilla y que con este proyecto se vuelve a consolidar a nivel nacional, como otros muchos festivales. Sevilla es una de las tres potencias a nivel nacional y no tiene ningún festival potente, y con este clima que tenemos sería delito no tenerlo. Tengo que señalar la seguridad que le estamos dando a este tipo de festival a diferencia de los que se hacían de antaño, que carecían de ella. Esto está muy controlado, contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Sevilla y el CECOP para velar por la seguridad de este tipo de evento.

-¿Qué le pide al año nuevo?

-En lo personal, principalmente la salud de los míos y, en general, de todo el mundo. Hay tantos problemas de salud con el tema del cambio climático y la evolución de distintos tipos de enfermedades que ni quiero nombrarlos. En lo profesional, que el país llegue, a nivel político, al mejor acuerdo posible para que España pueda seguir como hemos estado estos años atrás a nivel económico. Que cada vez haya menos paro, que todo el mundo pueda trabajar y emprender. A nivel de mi negocio, que sigan dejándonos trabajar como queremos, como ha sido hasta ahora, y que todos lo negocios vayan bien y toda la gente nos sigan agradeciendo nuestras propuestas profesionales, como la música en directo.