"Hay mucho ruido informativo, mucha opinión fácil"

Mara Torres (Madrid 1974) tiene unido su nombre a La 2 Noticias, informativo que presentó entre 2006 y la pasada primavera. También en La 2 condujo y dirigió un talk show como Torres y Reyes, en 2013, junto a Joaquín Reyes. Finalista del Premio Planeta en 2012, es autora de cuatro libros. Ha regresado a la radio, a la Ser, con El Faro de las madrugadas, franja donde ya fue la anfitriona del Hablar por hablar, entre 2001 y 2006. Formó parte del equipo de Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy y de varios espacios de Radio Madrid junto al espacio de entrevistas A contraluz. Toda esa experiencia y pasión por las ondas se acumula en su actual programa

-¿Cómo ha vivido este regreso a las madrugadas? ¿Cuáles han sido sus sensaciones de ponerse ante un micrófono tan íntimo?

-Fue un horario elegido. Cuando me llamó la Ser dije que sólo me planteaba esta vuelta si regresaba a la madrugada, porque tenía ganas de crear algo nuevo para las noches de la radio, así que, en ese sentido, me siento muy afortunada.

-¿Hacia dónde mira El Faro?

-Hacia la experiencia profesional y la cotidiana, a la divulgación y al entretenimiento, a la ciencia y a la vida. Es el único programa que, a partir de un tema distinto cada noche, se va construyendo entre lo que aportan los expertos y lo que aportan los oyentes. Una parte se completa con la otra.

-Ha contado hace unos días con la presencia de Gemma Nierga en el programa. ¿Cómo ha sido el reencuentro con su antecesora?

-Tenía ganas de entrevistarla tranquilamente a la luz de El Faro. La invité para el programa especial que hicimos por el Día Mundial de la Radio y me dijo que sí. Gemma Nierga es una referente para una generación entera de periodistas, una profesional a la que los oyentes quieren y admiran, y una persona extraordinaria, además de haber estrenado Hablar por hablar.

-¿Qué tiene para usted la radio de madrugada?

-Compañía, complicidad, reflexión, entretenimiento, sensibilidad… Cuando escuchamos la radio de noche necesitamos sentir que formamos parte de una comunidad, cada vez más grande, de gente que está despierta: profesionales de guardia, como médicos, policías, bomberos, periodistas; personas que se concentran mejor de noche, como estudiantes, profesores, ilustradores, pintores, escritores, artistas. Y, además, todos los profesionales con turno nocturno; es decir: panaderos, ruteros, limpieza, recepciones, seguridad. Y también están los miles y miles de personas que por cualquier motivo no pueden dormir.

-¿Hacia dónde va la radio actualmente? ¿Ha cambiado el medio mucho en todos años en los que usted estuvo en los informativos de TVE?

"Al escuchar la radio de noche necesitamos sentir que formamos parte de los que están despiertos"

-No. En todo caso, los que hemos cambiado somos nosotros mismos. Vamos demasiado rápido a todas partes, hay mucho ruido informativo, mucha opinión fácil…

-¿La 2 Noticias era una etapa agotada? ¿Las direcciones de RTVE se han portado como debían con su informativo?

-En 2018 decidí que era mi ultimo año en La 2 Noticias. Después de 12 años, sentía que tenía pocas cosas que aportar ya al informativo y me apetecían nuevos retos. En cuanto a cómo se portó la dirección de la casa con nosotros en los últimos años (con el equipo de La 2 Noticias y conmigo), no me voy a pronunciar, pero sí diré que me parecía muy poco respetuoso con el espectador los vaivenes a los que se les sometía con el cambio de hora, con un horario dispar y distinto cada día temporada tras temporada. El espectador de La 2 Noticias no se merecía esos cambios de hora y esa queja la transmití siempre a la dirección.

-¿Y qué le parece el horario actual en las tardes de La 2 Noticias?

-El horario fijo beneficia al espectador, sin duda, que así sabe dónde encontrarte.

-¿Se animaría a convertir El Faro en un programa de televisión? ¿Habría posibilidad de generar una franja de madrugada con valor propio en las cadenas actuales?

-Todo puede inventarse. Es cuestión de pensarlo

-¿Qué historias destacaría de estos meses?

-Destacaría la implicación de los oyentes con el programa. El otro día, un profesor de Periodismo me dijo que es el mayor ejemplo de engagement (compromiso) que ha visto en un programa de radio. Los oyentes son parte del equipo, se sienten así y colaboran con El Faro cada noche.

-¿Esta radio a solas de la madrugada le inspira para su faceta literaria?

-No, ahora sólo tengo tiempo para pensar en un programa nuevo cada madrugada. La radio obliga a esa concentración. Y los ratos que tendría para escribir, que son muy pocos, los paso leyendo.