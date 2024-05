Niña Pastori: "El comienzo de 'Camino' fue muy difícil pero ha tenido su recompensa"

Camino, el disco que ha coronado a Niña Pastori (San Fernando, 1978) como la artista con más Grammy Latinos de la música flamenca, le ha traído no pocas satisfacciones a la gaditana. De ahí, las ganas de celebrar el final de la gira de este álbum que comenzará en Valencia el 4 de julio. Un cartel de 14 conciertos que presentó en una cercana reunión con los medios de comunicación en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Además, la artista lanza hoy al mercado el EP Raíz nunca me fui, el reencuentro con Lila Downs y Soledad una década después de haber grabado Raíz.

–¿Qué siente ‘al final’ del ‘Camino’?

–Pues mucha satisfacción. Sobre todo porque es un disco que tuvo un comienzo muy difícil porque arrancamos, en realidad, en la pandemia. Ahí, en ese momento tan extraño para todos, es donde empezamos a preparar el repertorio y demás. Entonces, el comienzo de Camino fue muy complicado pero, al final, ha tenido su recompensa. Es un trabajo bonito, bien hecho o, al menos, eso es lo que intentamos siempre, hacer las cosas lo mejor posible y lo más bonitas posibles; siempre dentro de nuestras posibilidades y de los que somos.

–Entiendo que por ello este encuentro para presentar el culmen de la gira

–Sí, me apetecía mucho compartir con vosotros el, como se dice, remate de la faena que tiene lugar este verano con 14 conciertitos en lugares grandes y en ciudades importantes. Este disco se merecía esto, un cierre bonito, incluida esta presentación en este sitio tan hermoso (el jardín del Hotel Santo Mauro de Madrid). Y, bueno, los conciertos que vienen pues serán directos, pues como los que hacemos nosotros, siempre muy espontáneos y con mucho corazón.

–Y con una presencia potente de Andalucía en este cartel

–Eso ha sido así siempre, en realidad. Yo siempre canto más en Andalucía que en el resto de España. Bueno, para no faltar a la verdad, Andalucía, Madrid y Barcelona, digamos, siempre han sido las plazas más fuertes para mí aunque también hagamos bastantes cosas en Extremadura y el norte de España. Pero Andalucía, es Andalucía, siempre es muy fuerte y es donde la gente más me quiere (ríe). Y esta vez pues estamos en casa, en la provincia de Cádiz, con un concierto en Algeciras (4 de agosto) y otro en El Puerto, en el Cabaret Festival (16 de agosto), y luego tenemos Sevilla, en las Noches de la Maestranza (7 de septiembre), en Matalascañas, en Doñana Music Experience (12 de julio), en Roquetas de Mar (8 de agosto), en la plaza de toros de Úbeda (13 de julio), en Fuengirola (13 de agosto) y en Córdoba (6 de septiembre).

–Las raíces, siempre irrenunciables para usted. También en su música, obviamente

–Así es, a las raíces no se debe renunciar, al menos yo lo veo así. Mis raíces van conmigo.

–Raíces musicales que, en su caso, se llaman flamenco. ¿Y qué tiene el flamenco que todo le favorece?

–¿Sí verdad? El flamenco es que es una música muy rica, que tiene muchos matices a nivel rítmico y a nivel de melodía, así que admite muchas cosas. Yo digo que el flamenco es como una esponja, que puede absorber muchas cosas.

–Y hablando de raíces, hoy ve la luz ‘Raíz nunca me fui’, su reencuentro con Lila Downs y Soledad

–¡Sí! Volvemos a la carga después de 10 años de ese Raíz tan bonito, tan chulo, que hicimos juntas. Son dos pedazos de artistas y se ha dado la oportunidad de reencontrarnos así que lo hemos hecho. Por motivos de agenda de unas y otras, esta vez, lo que hemos sacado es un EP compuesto por cinco canciones, pero creo que es realmente muy bueno. Como sabes, somos tres artistas muy distintas pero nos complementamos y entendemos a nivel musical. Así que sólo espero que el público lo disfrute tanto como se disfrutó hace una década.

–’Raíz’ estuvo nominado a los Grammy americanos y fue ganador del Grammy Latino, algo que comparte con ‘Camino’. Pero, confiese, el premio de este año ha tenido connotaciones suficientes para ser un pelín más especial, ¿no?

–(Ríe) A ver, todos los premios son importantes y te llenan de una alegría inmensa pero es cierto que había muchos motivos para que este último Grammy Latino me supiera de una forma muy especial. Ha sido con un álbum, como te digo, de comienzos complicados; la gala fue por primera vez en España, en Sevilla, en nuestra tierra andaluza, con lo que mis padres, aunque no pudieron ir a la gala, sí la vieron retransmitida en directo, no como otras veces que la ven en diferido y los tengo que llamar por teléfono desde Las Vegas para decirles “que sí, que me lo han dado”. Y, bueno, es que el día... La gala se celebró en el Día Internacional del Flamenco, con lo que no pudo ser más especial todo.

–¿Le queda algún sueño por cumplir?

–¡Muchos! Tengo muchos planes en mi cabeza.

–Pero no me va a contar ni uno, verás...

–(Ríe) Claro que no, ¿y si no se cumplen? Va a decir la gente, qué lástima de Niña Pastori... No vamos a darles ese disgusto.