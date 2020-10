Juan Manuel 'Piti' Hurtado (Cáceres, 1974) es de una tierra donde apenas llegan trenes pero en la que el baloncesto caló muy hondo. Él lo convirtió en su forma de vida, primero como entrenador de cantera y de profesionales.

Su agilidad haciendo vídeos le convirtió en comunicador freelance en la era de los blogs que llamó la atención. Se ha convertido en uno de los comentaristas de apoyo que mejor analiza el baloncesto en España. El creador de la Pitipedia tiene ahora su casa en Dazn, donde comentará la Euroliga, además acaba de fichar por Onda Madrid para la ACB y realiza varias colaboraciones en prensa escrita donde escribe del baloncesto de aquí y de allí. En definitiva, del baloncesto de "tooooooooda la vida".

-¿Echa de menos estar en el banquillo?

-Los echo de menos. No se me ha olvidado. Estoy como en una comisión de servicio en labores comunicativas, pero lo que siento es que soy entrenador ya sea de niños pequeños o de profesionales. Ya sea en Andalucía, Extremadura o Sapporo. Soy entrenador y lo que hago es comunicar en los medios lo que he ido aprendiendo o me han ido enseñando.

–¿Qué es más difícil: convencer a una directiva, a una afición o no tener problemas con los haters?

-Lo más exigente es una afición. Una afición de un equipo profesional lo que te pide es: la 'A' es ganar, la 'B' es que juegue bien el equipo y divertirse: y la 'C' es que haya gente de casa mientras funcione esa dinámica. Una afición es lo más difícil y los de Twitter pues tienen ese carácter que se juntan un poco ahí, pero es parte de la salsa.

–Se cumple un año del oro de España en China. ¿Se olvidará como los anteriores o la plata de Los Ángeles?

-La derrota dicen que es huérfana porque te quedas solo como entrenador. La victoria, tiene muchos padres pero son de los que se van a comprar tabaco y no vuelven. Se olvida rápido, pero sobre todo te convierte en insaciable y eso es un problema que no disfrutemos de tanto oro conseguido. Hoy en día con tanto formato audiovisual sí que hay una fórmula para alargar más esas glorias. Ahora con los parones que hemos tenido se han hecho muchos revival. El baloncesto español está muy arriba y estamos intentando con formatos audiovisuales que se difunda y disfrute no sólo el día que se gana sino a posteriori.

–El baloncesto parece exclusivo de colegios e institutos. ¿Por qué cuesta ver las canchas llenas pese a todos los éxitos del baloncesto español?

-No estoy de acuerdo con los institutos. El baloncesto es un deporte de colegio concertado y un deporte de club.

-¿Y sigue así?

-Ahora están empezando a salir instalaciones privadas donde se puede hacer un baloncesto de barrigones de gente como yo que queda con amigos para jugar tres contra tres en un formato que no necesitas juntar a diez y es más fácil. En el baloncesto no debemos ser tan puretas. Parece que los entrenadores tenemos el cofre de los secretos debajo de la cama y cuando hablamos parece que nadie más sabe. Es más sencillo. A mí lo que me gusta es trasladar eso con un punto de relajación, imaginación y humor la importancia de que cinco jugadores se pongan de acuerdo para meter una canasta.

-¿Cómo va a afectar la pandemia a la canasta?

-Las federaciones están muy centradas en la competición y yo creo que la gente del baloncesto (entrenadores, jugadores y árbitros) tenemos que seguir. Pero la cantera y el baloncesto de base el principal objetivo es seguir entrenando hasta que haya vacuna. Competir no lo veo. Que tengamos un grupo extraescolar es bueno a nivel autoinmune, para tener una buena salud y a nivel social para que los adolescentes ocupen horas. Pero jugar todos los sábados contra otro pueblo u otra ciudad ahora mismo no lo veo.

–Cuando ganó España el Mundial de China estaba en un bar de Šibenik, en el barrio de Dražen Petrović, y la gente quería ver fútbol y en el pabellón de al lado se jugaba al fútbol sala. ¿Cómo ve el baloncesto balcánico?

-Imaginamos que en España hay un momento que en vez de haber un país hay siete países, habrá comunidades que salgan con ventaja y otras que le cueste más. El baloncesto balcánico echa mucho de menos a los deportistas cuando eran un solo país porque eran mucho más fuertes. La desmembración de Yugoslavia y de la Unión Soviética, sin quitar méritos a nadie, le ha beneficiado a España en los últimos 20 años. Croacia ha devenido en un país más vivible, más turístico, pero el carácter de los deportistas es menos duro mentalmente que el de los serbios.

-Mójese, ¿Doncic puede superar a Petrovic?

-A nivel técnico la trayectoria que lleva es para ser Petrovic o más que Petrovic. A nivel conquistar los corazones, el corazón blanco lo tiene al haber jugado en la cantera y en el primer equipo del Real Madrid, pero ese carisma que tenía Petrovic tanto en lo malo como en lo bueno, esas pasiones que vivimos en los ochenta no se viven actualmente de la misma forma. A nivel jugador, Doncic va a ser si no el mejor europeo de la historia va a estar muy cerca de serlo. Él se está sentando en la mesa de Lebron James, que son palabras mayores. Con Petrovic, cuando pasa algo como lo que pasó también se idealiza. Espero no idealizar tanto a Doncic y que tenga una larguísima carrera profesional y sea muy bueno.

-Volviendo al tema de la comunicación, ¿cuál cree que es su factor diferencial?

-Me pongo en la posición del televidente, el consumidor del formato. Quiero que me lo expliquen, pero que no se alarguen mucho. Que cuando me cuentan una idea de un pick and roll que sea más visual. Los formatos que yo preparo cuando haga una Pitipedia en televisión, mis hijos casi que no se la tragan entera porque les parece larga. Intento acortarla mucho. Vamos a formatos más cortos. Creo que llego porque ha sido colorido, ha tenido un punto no sé si de humor o de cultura popular. He intentado llevar al pie de calle el comentario técnico. A veces lo habré conseguido a veces no. Apostolar todo el rato no es divertido. Ser un clown no es mi papel, pero se puede intentar ser divertido. Y creo que ha funcionado tener una buena química con el narrador, recoger lo que él dice y que no sean compartimentos estancos aunque haya pantalla de metraquilato.

-¿El baloncesto es el deporte que mejor casa con la cultura pop?

-En Estados Unidos junto al béisbol seguro que sí. En Europa y el resto del mundo no tanto porque es un deporte que no sale de la calle puramente. Pero sí tenemos un bagaje académico la gente que hemos jugado, entrenado o que somos aficionado que nos gustan esos detalles. Andrés Montes es el pionero de llevarnos al mote con una referencia cinematográfica y musical, y todos lo hemos seguido con la figura de Antoni Daimiel, que para mí es el maestro y el mejor comentarista de cualquier deporte.

-¿Daimiel es el Pau Gasol de los 'micros'?

-Más que eso, diría que es el Michael Jordan.

-¿Hay buena cantera de narradores y comentaristas en España?

-Hay un grupo de narradores élite muy preparada, con muy buena voz y muy buena energía. A nivel comentarista, se ha tendido un poco a ir al exjugador, algunos me gustan mucho pero para otros ha sido como un trabajo después del trabajo de su vida. La adaptación no es fácil y necesitan un tiempo. Hay gente como Saša Djordjevic que le he escuchado comentar y es fantástico. Y luego hay otros que al hacerlo en locutorio se hunden un poco. Necesitas ver desde arriba y disfrutar con lo que estás haciendo. Transmitir al televidente que te gusta lo que estás haciendo porque no está claro que alguien que mida 2,10 le gusta el baloncesto o alguien que haya estado en el baloncesto le gusta porque era el sitio que tenía que estar.

-Entre los políticos está de moda regalar libros de baloncesto. ¿Le regalaría a alguno su Pitipedia?

-Sí, se relajaría porque es el baloncesto de antes y de ahora, el de allí y el de aquí, desde un punto de vista más relajado. Hay secciones o capítulos un poco de todo tipo. Hay capítulos en los que hablo sobra las razones de que no me fichara un club de élite, reconociendo mis debilidades y mis fortalezas. Es importante para el político reconocer en qué puede mejorar, tener autocrítica y reírnos de nosotros mismos como debe ser.

–¿A quién le concedería un último baile Piti Hurtado?

-A Magic Johnson que tuvo que retirarse antes de tiempo, para que se retirara en la pista de verdad. Magic fue el que me cautivó a mí para que el baloncesto fuera uno de los motivos más importantes de mi vida.

–Convenza a alguien que prefiere ver cualquier partido europeo antes que uno de la NBA.

-La NBA es un baloncesto un poco diferente. Los entrenadores han tendido a algunas prácticas europeas. El baloncesto NBA es muy de un talento individual enorme y yo lo que hago es fijarme en jugadores muy específicos. Me gusta mucho la NBA y me califico como un ansioso a la hora de que no quiero renunciar a nada. La Euroliga en DAZN la disfruto muchísimo y es mi forma de ganarme la vida y conectar con el espectador, pero la NBA me gusta mucho.

-Bodiroga decía que no le gustaba la NBA porque no ascendían ni descendían equipos...

-Es un buen argumento porque cuando juegas con los equipos de abajo al final de temporada hay menos presión, porque el de abajo tiene objetivos como formar jóvenes o hacer otras cosas. Pero también he comentado muchos partidos de Euroliga y ACB que fueron unos pestiños, no sólo pasa en la NBA. No creamos que en la NBA porque ha partidos que se rompen y va un equipo ganando de 30 y tienes que colorearlo contando cosas de otros jugadores, en la ACB y en la Euroliga no pasa lo mismo. Hay veces que pasa aunque creamos que no.

–¿La fiebre del triple y no tirar de dos es un símbolo de la decadencia occidental?

–Creo que tiene que haber un equilibrio. La decadencia de occidente llegó antes que la línea de tres y su sobreuso. Si no nos podemos acercar más, por la distancia social, quizás nuestros corazones sí tienen que estar más cerca de la canasta de lo que lo están.

–¿Cuándo se convirtió el pívot en figura de culto?

-En el momento en el que alimentamos mejor a nuestros chavales, fueron más fuertes y más rápidos y no hubo tanto tiempo para darle el balón al pívot y él pensara durante cuatro o cinco segundos.

–¿Qué es más difícil, que piten pasos en la NBA o que en la política española se alcancen consensos?

–Mucho más fácil que se piten pasos en la NBA. Si nos fijamos al milímetro, se pitan dos o tres veces pasos en un partido. Lo que pasa es que hay otra serie de acciones que nos salen de ojo y parece que no los pitan si vemos los resúmenes. Y si nos fijamos en la política española no hay ninguna voluntad de trabajar para alguien que no sea tu propio partido.

–Su quinteto mundial.

–Magic Johnson, Michael Jordan y Stephen Curry por fuera, y por dentro estarían Bill Rusell y Arvydas Sabonis.

–¿Y el nacional?

–Corbalán, Epi, Rudy Fernández y los hermanos Gasol.

–Termine con su quinteto musical favorito.

–De base Quique González, de escolta Sidecars, de alero Luis Eduardo Aute, de ala-pívot Bob Seager y de pívot U-2.