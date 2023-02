"Es de gran valor prestar atención a las personas con valores y méritos extraordinarios"

De familia asturiana de Castropol. Teresa Sanjurjo González (Madrid, 1972), madrileña de familia asturiana de Castropol, se trasladó al terruño de sus padres cuando comenzó a dirigir la Fundación Princesa de Asturias, hace más de 13 años. Siempre ha trabajado en el sector no lucrativo, en fundaciones. Estudió Derecho y Administración de Empresas en ICADE (U.P. Comillas), Máster en Administración y Dirección de Fundaciones y otras Entidades no Lucrativas (U. Autónoma de Madrid), es miembro del Club de La Haya y forma parte del Internacional Women’s Forum. Académica correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de honor de la Academia Colombiana de la Lengua, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos. Casada y con dos hijos, al mayor de 14 años le atrae la ciencia y al pequeño, de 8 años, de momento le pirra la colección de los cromos del Mundial de Fútbol.

-¿Cómo influye la Fundación en la sociedad asturiana y en el resto del país desde su fundación en 1980?

-Los premios Príncipe de Asturias y ahora Princesa de Asturias sirven para ofrecer modelos y referentes a la sociedad. Conscientes de la rapidez del cambio, es de gran valor social, cívico y cultural detenerse y prestar atención a las personas que reúnen valores y méritos realmente extraordinarios como nuestros premiados. Ese es el principal valor que ha aportado la Fundación en todos estos años: ofrecer esos referentes en temas como cultura, ciencia, convivencia, desarrollo, actividad humanitaria. A medida que la Fundación ha ido ganando prestigio y notoriedad ese mensaje de los premios se ha ido extendiendo y creciendo en impacto. En segundo lugar, el valor del conocimiento y la imagen de Asturias y España que se proyecta. Eso es algo que beneficia al conjunto de España, no solo a Asturias. En tercer lugar, la actividad económica y el empleo que se genera, así como la cantidad de actos educativos y culturales que se programan alrededor de los premios con la riqueza material que supone para el territorio.

-Son referentes que no se ciñen solo a la infancia y a la juventud...

-Efectivamente, el impacto social que genera la Fundación va dirigido al conjunto de la ciudadanía. Aunque es verdad que, desde hace algunos años, la Fundación trabaja en el programa educativo 'Toma la palabra' dirigido estudiantes que cursan desde Primaria a la Universidad. El objetivo es que conozcan de cerca, de primera mano, la labor de los premiados en esta etapa clave de su vida para su formación.

-Miles de centros educativos asturianos están implicados en este programa de 'Toma la palabra'

-A principios de curso, la Fundación propone a los centros educativos del Principado varias líneas de actividad que encajan con cada uno de los premiados. Los centros nos tienen que enviar los trabajos con formatos lo más atractivos según la edad de los estudiantes.

-Cuéntenos alguna anécdota con los escolares y los premiados

-Siempre recordamos lo que nos sucedió con Hugh Herr, más conocido como el hombre biónico (ingeniero estadounidense del MIT de Massachusetts famoso por sus avances en ingeniería biomecánica que diseñó prótesis de tecnología avanzada tras perder sus piernas practicando montañismo), que obtuvo el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2016.

-Conocer al hombre biónico tuvo que ser lo más para los escolares...

-Propusimos a los más pequeñitos dibujar un comic con la vida de este ingeniero de piernas biónicas, que dedico su vida a ofrecer soluciones a personas en su misma situación y se especializó en biónica y biomecatrónica. Recibimos muchísimos trabajos de los colegios, todos maravillosos. Los premiados participan durante una semana en las actividades y los niños tienen la oportunidad de estar con ellos. En Avilés reunimos a los niños de los centros que habían participado. Allí estaba Hugh Herr, muy alto, con semblante más bien serio y traje de chaqueta con pantalón que le llegaba a a los tobillos. Uno de los niños se puso a su lado a mirarle las piernas, tapadas por el pantalón. En ese momento Herr se agachó, se remangó el pantalón para que le viera las piernas robóticas. Todos los niños gritaron a la vez ¡Haaaalaaaaa!, le aplaudieron y cuando se marchaba todos a una corearon su nombre: ¡Hugh Herr, Hugh Herr, Hugh Herr!.

-Qué preciosa historia....

-Sí, y como también participan los niños de las aulas hospitalarias, nos escribieron padres de estos niños enfermos para contarnos la alta dosis de motivación, ilusiones y ganas de luchar que les había dado Hugh Herr. Pues bien, esto ocurre cada año.

-Maravillosa esa inyección de motivación, ilusión y ganas de luchar que genera...

-Por eso no nos cansamos de leer una cita que explica bien el sentido de la Fundación y las semillas que vamos plantando con estos premios. La pronunció en su discurso S.M. el Rey (entonces era Príncipe) en la ceremonia de entrega de los Premios en 2002. "Si en cualquier lugar del mundo, si desde algún pueblo perdido en las montañas de un remoto país, un solo niño, una sola niña ve esta ceremonia y siente el deseo de llegar a ser algún día tan generoso, tan brillante, tan sabio como los que nos honran al recibir nuestros galardones, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación se habrán llenado de significado. Podremos entonces afirmar que esta ha sido, sin duda, una hermosa tarde, una tarde llena de esperanza".

-Este tipo de experiencias a edades tan tempranas marcan mucho, ¿se nota ya en las vocaciones?

-Todavía no hemos hecho ningún estudio sobre el efecto en las vocaciones de este programa en el que han participado 215 centros escolares y 33.120 alumnos desde su inicio en 2015 hasta 2022. El único año que no se hizo fue en 2020 por la pandemia. Hay muchísimo interés por participar cada año y los centros repiten. Creo que dentro de algún tiempo podremos hacer una evaluación de impacto con más datos.

-Los premios anuales al pueblo ejemplar de Asturias son otra iniciativa interesante de la Fundación

-Hemos dado ya más de 30 galardones y este año será la trigésimo cuarta edición. Es un premio muy destacado en el ámbito rural en Asturias, un territorio pequeño con población dispersa. El objetivo es reconocer a todas esas comunidades vecinales, núcleos rurales, pueblos, aldeas...esa labor que se hace en favor de ese pueblo desde el punto de vista del paisaje, la actividad económica, el empleo, la recuperación del patrimonio, el trabajo asociativo, la lucha por un objetivo común, el medio ambiente, la naturaleza....Es un galardón muy apreciado dado que hay muchas personas que han apostado decididamente por el mundo rural.

-Estos premios, sin duda, son un gran acicate y una ventana al talento en los pueblos

-Sí, hemos detectado una cantidad enorme de personas con ideas muy innovadoras y con un espíritu emprendedor, que están moviéndose en pueblos y núcleos rurales, a los que el premio les ayuda porque pone el foco sobre los grupos de personas que están desarrollando proyectos que generan empleo, fijan población, cuidan el paisaje, mantienen vivo el territorio. La Fundación les da gran visibilidad y reconocimiento. Merecen el aplauso general porque están luchando muy fuerte por estar en su pueblo, por vivir de otra manera y por mantenerlo vivo. Estamos detectando enorme talento en los pueblos y mucha gente con mensajes muy valiosos que dar. El día de la visita de la Familia Real a estos territorios es una jornada muy especial de celebración.