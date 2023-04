“Hay que aceptar que algunas cosas salen bien y otras no”

–Deportista, padre, escritor, influencer, abogado.. En su trayectoria hay mucha vocación de servicio, empatía y esfuerzo. ¿Mucha vida que compartir para ayudar a los demás?

–Hay sobre todo mucho que compartir de lo que supone esa vida en silla de ruedas. Nunca me he sentido como un desgraciado ni un pobrecillo después del accidente que me dejó así. Algunos psicólogos me contaban que algunas personas parecen que sólo ven la silla y no a quien va en ella, que es una persona igualmente válida y que parece desaparecer porque solo ven la silla.

-¿El miedo es el principal obstáculo para avanzar?

–Las primeras veces en las que salía a la calle después del accidente, tenía miedo a cómo afrontar la vida, a salir. Sentía mucha incertidumbre. Nuestra cabeza es traicionera y solemos imaginarnos todo peor de lo que es. Cuando tengo miedo, digo no.

–Adaptarse a las circunstancias que la vida te manda es complicado muchas veces, ¿de dónde saca las fuerzas?

–Hay una parte muy importante de amor propio. Cuando me va mal, hay que apechugar. Y una parte muy importante de pasión por vivir y hacer cosas. No quiero arrepentirme por dejar de hacer algo. No quiero ver la vida, quiero vivirla.

–¿Cómo nace Irrompible? ¿Por qué edición va? Se ha convertido en uno de los libros de autoayuda más vendidos.

–A través de la redes sociales me escribían personas con asuntos muy variados, pidiendo consejos para superar diferentes circunstancias y pensé que necesitaba un libro para reunirlos todos y lo escribí en 2019. Ahí están mis miedos, cómo se pueden romper barreras, las herramientas que me ayudaron a superar las diferentes situaciones, etc. Ya va por la séptima edición. En 2021 fue el libro más vendido, por detrás del de Kobe Bryant.

–¿Esperaba este éxito?

–Todo es poner pasión. El libro es crudo porque hablo de mi situación de un modo muy directo, sin tapujos y abierto en canal. Están mis miedos y miserias. Cuando lo lees, soy yo hablando. Mi discurso no es sonríe a la vida y te irá bien. La vida es dura para todo el mundo. Hay que aceptar que unas veces las cosas salen bien y otras no.

– Entre sus lectores, Rafa Nadal. ¿qué supuso que le firmara el libro?

–El pasado mes de diciembre tuve una acción publicitaria en la Rafa Nadal Academy y le llevé el libro. Antes de lesionarme había leído su biografía y se me quedó en la mente un capítulo en el que habla de que hay que aceptar las cosas tal y como vienen y seguir adelante, aceptando las cosas que no puedes cambiar.

–La revista Forbes lo incluyó entre los cien mejores influencers de España. ¿las redes son otra forma de ayudar?

–Por supuesto. Además también doy conferencias y participo en iniciativas como #nolimits de Sevilla Fashion Outlet. Es algo que me ha hecho mucha ilusión porque el deporte es una herramienta importante en la cura para la salud mental. Ahora bien, claro que hay límites, pero están más altos de lo que creemos. Hay veces que las cosas nos superan y no pasa nada. Hay que perderle miedo al fracaso y disfrutar del camino y del proceso.

–Tiene más de 300.000 seguidores en un mundo donde triunfan sobre todo quienes muestran trucos y temas relacionados con famosos y moda. ¿Dónde está el truco?

–Son 320.000 seguidores. Me sorprendió y gustó. Estoy aquí con gente de la moda, famosos, todos con una vida extraordinaria, y yo con jugando al tenis en silla de ruedas con una vida de lo más ordinaria, intentando abrirme camino por la vida con mi silla de ruedas y el tenis. La gente contacta conmigo, me cuenta sus inquietudes y yo intento asesorarles en la medida de lo posible.

–Además es embajador de la X Carrera Benéfica Wings for life World of Run. ¿Qué implica este reconocimiento?

–Lo primero que hice cuando salí del hospital de parapléjicos de Toledo fue participar en la carrera Wings for life en Valencia. Fue en 2016. Así que me hace mucha ilusión participar en ella de algún modo.la nueva oportunidad tras un accidente