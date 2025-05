Anders de la Motte: "Los suecos somos muy buenos escribiendo novelas negras"

Anders de la Motte (Billesholm, Suecia, 1971) trabajó varios años como policía antes de convertirse en responsable de seguridad de la empresa tecnológica Dell, puesto al que renunció para dedicarse plenamente a la escritura. Es uno de los autores con mayor éxito comercial de su país y ha vendido más de tres millones de libros en todo el mundo. Ahora llega con la segunda novela de la serie de la Unidad de Casos Perdidos, El hombre de cristal (Planeta, 2025), que sigue a El asesino de la montaña, ambos protagonizados por Leo Asker y Martin Hill.

Pregunta.¿De la Motte es un apellido italiano?

Respuesta.Mi mujer, Anette, es medio italiana, pero De la Motte es un apellido francés. Y yo soy sueco. Es algo confuso todo.

P.Si hubiera un campeonato del mundo de novela negra, Suecia sería la gran favorita para ganar, ¿no cree?

R.Sin duda. Somos muy buenos en novela negra. Es la primera vez que oigo algo así, pero tiene toda la razón.

P.Al menos jugaría la final...

R.Sí, contra Noruega o Dinamarca, algún país nórdico, seguro.

P.¿Por qué cree que gustan tanto en España las novelas negras nórdicas?

R.Creo que se debe a una combinación de factores. El primero es que somos un lugar interesante para los españoles. Estamos ahí en el norte, donde la mitad del año es todo oscuro, hace mucho frío, no hay gente... Somos un país grande, con mucho bosque, con muy pocos habitantes. Creo que es un lugar ideal para ubicar una novela negra. También se tiene la idea de que los países nórdicos son muy seguros, muy organizados, y si combinas eso con las historias de ficción, resulta una dinámica muy interesante. Y el tercer motivo es que somos buenos. Hay un montón de gente que escribe muy bien, hay mucha competitividad y eso crea la excelencia. Nos esforzamos por ser mejor que el otro. Ocurre lo mismo que en España con los equipos de fútbol.

P.¿Conoce al escritor griego Petros Márkaris?

R.He escuchado hablar de él, pero no lo he leído.

P.Él compara la novela negra nórdica con la mediterránea y dice precisamente eso, que en el norte de Europa hace mucho frío, la gente no puede salir a la calle, pasa muchas horas encerrada en casa y por eso los escritores le dan muchas vueltas a la cabeza imaginando los crímenes más truculentos...

R.No iba mal encaminado, porque los días tienen poca luz, pasamos tiempo dentro de casa. Organizamos nuestra vida en torno al sol, sabemos que la mitad del año es invierno. Nos preparamos para ello. Es como Juego de Tronos, Winter is coming, pero es que el invierno viene todos los años. Y luego la otra mitad del año tenemos luz del día las 24 horas, por lo que tenemos que aprovechar. Tenemos una casita en Málaga y venimos en invierno, porque hay dos horas y media más al día que en Malmö, que está al sur de Suecia. Imagine al norte. Tiene razón, es algo que influye en nuestra mentalidad.

P.¿Le han dicho ya que es el heredero de Stieg Larsson?

R.A todo el mundo le gustaría ser el heredero de Stieg Larsson. Fue un éxito fenomenal en todo el mundo. Todos nos apoyamos sobre los hombros de los que vinieron antes. Larsson estaba sobre los de Henning Mankell. Son libros estupendos y estoy encantado de que me comparen con él. Stieg combinó con éxito personajes e historias interesantes, y un poco fuera de la norma también. Es lo que queremos hacer en nuestra literatura.

P.Ahora que habla de Mankell, yo también veo algunos ecos en su libro, sobre todo en la relación de la policía protagonista, Leo Asker, con su padre.

R.Sí. Wallander también tiene una relación rara con su padre. He trabajado mucho en esta relación padre-hija. Nuestra familia es la única relación que no podemos elegir. El resto sí, la familia no. Nacimos dentro de ella. El padre de Leo le impuso una infancia terrible, pero también le enseñó cosas que le hacen ser buena en su trabajo. Ella tiene esa dualidad. Por una parte odia a su padre y por otra sabe que le ha aportado cosas buenas. Si ella piensa como él, soluciona el caso. Pero si piensa demasiado como él, va a acabar en el lado que no quiere. Es un poco como el demonio que está siempre tentándola en su mente. Creo que era una relación muy interesante sobre la que escribir. Y siempre me gusta escribir sobre personas muy inteligentes que cometen delitos.

P.¿Cuánto de su experiencia como policía hay en el personaje de Leo Asker?

R.Sin duda, hay una parte, pero también está mi propia personalidad. Yo también soy un poco impaciente, quiero resultados... Soy muy sueco, quiero ser eficaz, organizado... Sé como funciona la Policía como institución, los procesos policiales, cómo hablan los policías. Eso me ayuda cuando construyo el contexto. Pero lo que más me ha ayudado es que mi madre era bibliotecaria, y desde que era muy pequeño he leído mucho. Mi madre tenía las llaves de la biblioteca, por lo que tenía acceso a los libros las 24 horas. Ese fue el mejor regalo que me podían dar. Así aprendí a escribir historias, a las que luego he añadido mi experiencia en la Policía.

P.Qué envidia... Dice usted que es muy organizado, pero hay una subtrama de su libro que a mí me encanta, que es la de los ovnis. Aquí yo veo un guiño total a Expediente X.

R.Mi libro es justamente un homenaje a Expediente X. Una de las cosas que pensé cuando planifiqué esta serie de novelas es que no sería sentirme constreñido por una estructura. Una historia típica de detectives con su asesinato y su investigación está bien, pero eso ya lo han hecho muchos autores y yo no quería seguir por ahí. Cuando creé la unidad de casos perdidos quería contar lo que me diera la gana, porque la gente llama a la Policía para contar cualquier cosa, como que el rey de Suecia le está espiando, por ejemplo. Yo quería hacer historias tradicionales, pero también hacer guiños al terror y a la ciencia-ficción, sin que dejaran de ser historias de detectives. Amo la serie Expediente X y me he centrado en ello porque uno de los personajes, Gunnar, dice que las ideas de su empresa las sacó de un encuentro con extraterrestres. Es un científico, un empresario de éxito, pero sigue diciendo que de ahí sacó sus ideas. Esto se basa en una historia real de un empresario sueco que dijo lo mismo y lo mantuvo hasta el día que murió. Incluso hizo en su empresa una escultura de un platillo volante.

P.Esto está presente en toda la novela, desde luego.

R.Es que... ¿Cómo debe ser trabajar para alguien así, un tipo que es bastante inteligente pero que dice que lo ha sacado todo de los extraterrestres? Supongo que tienes que aceptarlo. Mi historia no es sobre extraterrestes sino sobre las personas que creen en ellos y cómo manejar esto. En otra entrevista me comentaron que es como trabajar para estos genios que hay ahora, entre comillas. Nos vemos obligados a cambiar nuestra ética porque trabajamos para ellos.

P.Es como una secta.

R.Exacto.

P.Hábleme un poco del dúo protagonista. Son un poco torpes. Me recuerdan a los Caballos lentos. No sé si conoce esta serie de novelas.

R.Empecé a escribir la serie antes de conocer a los Caballos lentos, pero sí es verdad que hay un paralelismo. Trato sobre edificios abandonados, pero puede aplicarse lo mismo a las personas abandonadas. Un edificio puede tener valor aunque esté abandonado. Lo mismo ocurre con esta gente. Con las circunstancias correctas, pueden hacer un trabajo policial bueno.

P.Lo que sí parece es que la pareja tiene futuro, ¿verdad?

R.Sí. Hay un tercer libro que ya está editado en Suecia y que está conectado con éste. Justo estamos estudiando el título que le vamos a dar en español. No sabemos si El bosque oxidado o El bosque de óxido, ¿usted qué opina?

P.A mí me gusta más oxidado.

R.Ajá... Pues ahora estoy escribiendo el cuarto libro de la serie.

P.¿Y qué anda leyendo el hijo de la bibliotecaria, si puede saberse?

R.Pues ahora mismo nada porque estoy escribiendo, y me cuesta leer al mismo tiempo que escribo. Son como demasiadas voces y empiezo a sonar como otra persona. Pero tengo una pila de libros gigante para el verano. Uno de los beneficios de mi trabajo es que otros escritores me mandan libros. Mi mujer, Anette, está a cargo de la pila de libros que vamos a leernos. Voy a pensar cuál. Yellowface, quizás. Y el último de Nesbo, Minnesota se llama. Siempre leo a Nesbo. También tiene casa en Málaga, ¿le gusta?

P.Sí, leí muchos de Harry Hole pero los últimos no me convencieron. Creo que el personaje pedía ya la jubilación.

R.Jajaja. Me parece súper interesante, porque es el estereotipo del detective alcohólico, que ha tenido malas relaciones, cuyo cuerpo está cada vez más castigado... Y cada vez que va a hablar con su jefe resulta que hay un asesino en serie. Pero es que Nesbo escribe muy bien, y convierte un cliché muy trillado en algo bueno.