-Dicen que en las distancias cortas de primeras es usted más serio que El Viti.

-Que me dedique al humor no quiere decir que esté todo el día haciendo chistes. No soy un gracioso profesional. Es más, esa figura me da un poco de coraje.

-¿Qué artículo del Código Penal le impondría a quien le espeta "anda, Yuyu, cuenta un chiste"?

-Hay que distinguir entre la persona y el personaje. Es como si ves a un futbolista por la calle y le dices que tire un córner o se ponga a dar pataditas. ¿Que cuente un chiste? Si a mí lo que me gusta es contar billetes.

-Sólo tiene un primer premio de chirigota en el Carnaval y Vera Luque ha perdido la cuenta. Ruibal le hizo un himno al Cádiz y eligieron el de Andy & Lucas. ¿Qué fuman los jurados gaditanos?

-En realidad son dos, el de Tampax Goyescas en 2001 y a medias con el Selu con Los Borrachos en 1992 (fue coautor de la letra). A lo mejor estaban fumados el año de Tampax Goyescas.

-¿Qué haría antes: votar a Kichi o ficharlo para su chirigota?

-Ninguna. Es un compañero carnavalero con el que me llevo bien, pero ya está. Soy mucho de cambiar el voto.

-¿La comparsa es al carnaval lo que las excursiones del Imserso a los viajes?

-Ha ido creciendo y ahora es la modalidad reina. Será porque liga más un comparsista que un chirigotero.

-¿Cómo se explica en Madrid que un humorista andaluz sea fan de los Monty Python?

-Es que con el surrealismo de los Monty Python hay que morir.

-¿Vertebra más Andalucía Canal Sur o La Cámara de los Balones?

-Los dos, cada uno a su manera, con su estilo.

-¿Es su amigo Luis Lara uno de los tres tíos más graciosos de España?

-Sí. Tiene una gracia espontánea tremenda. Me gusta más ese humor, como el de Reguera, que el guionizado.

-¿Cuánto le costó incorporar el concepto Venta del Nabo a sus programas?

-Nada, aunque siempre hay algún pejiguera que se enfada por algunas cosas pero, en general, no hay problema. El que piense que hacemos un programa soez, es que no nos escucha.

-Dice su compañero Ronquillo que es más romántico que Dyango...

-¿Dyango? No me gusta nada. Soy romántico lo justito. Mi mujer me pidió matrimonio y le contesté en calzoncillos y sin levantarme del ordenador: "Aro, cohone". Le dije que sí y casados estamos. Igual otro monta una película y te la da al final.

-Luis Aragonés, Del Bosque, Lopetegui... El salero no es un valor al alza de los últimos seleccionadores.

-El siguiente va a ser Lotina o Iñaki Sáez,que le tuvieron que extirpar la gorra en un quirófano. Mientras sepan de lo suyo, la imagen importa poco, aunque es un plus que ayuda.

-Elija: ¿presidente del Cádiz o alcalde de Cádiz?

-Alcalde de Cádiz. Si me tocara una superprimitiva, compraría el 49% del Cádiz, no más, porque presidir un equipo de fútbol es muy ingrato: un día eres el salvador y al siguiente te quieren matar. La política nacional no me llama la atención pero trabajar por tu ciudad debe ser gratificante.

-¿Es Mágico González el mejor futbolista que ha visto en directo?

-Lo echo a pelear con Maradona en cuanto a clase. Le fallaron dos cosas: la inconstancia y la nacionalidad. Si llega a ser argentino o brasileño en lugar de salvadoreño...

-¿Hasta dónde llega su pasión por el sofá y por el colacao con magdalenas?

-Por el sofá es mucho mayor, ahí muero. Pero es que lo necesito, en serio. Me sirve para desconectar y cargar las pilas. Soy una persona con un estilo de vida muy ajetreado y necesito descansar.

-¿Cuál sería la última comida de su vida: berza o sushi?

-La berza. Hasta que los japoneses, con toda su tecnología, no aprendan a freír pescaíto, mejor la berza.

-¿No le han dado ningún tirón de orejas las feministas por la ausencia de mujeres en su programa?

-Siempre hay alguien dispuesto a molestarse y más con las redes sociales. Cuando nos reprochan algún gag con una mujer fea, digo que más fuerte le damos al pobre Modric. Lo que le decimos a ese chaval no se lo decimos a ninguna señora.

-Tostas de queso payoyo y langostinos payuyu, endivia cochina, pringá hasta las trancas, pisto para sentencia... ¿No le tentó algún partido para su programa electoral tras leer el menú de su boda?

-Qué va. Ellos tienen mucho más ángel. Lees cosas que te tiras al suelo de la risa.

-El Diario de Cádiz cumplió ayer 151 años. ¿Algún piropo caletero?

-Es el BOE de Cádiz. Mi padre decía que lo que venía en el Diario iba a misa. Si el Diario pone que un partido es a las nueve y es a las diez, está equivocada la Federación.

-¿Presentaría los Goya?

-No, porque no entiendo que una gala, los Goya, los Onda, los Oscar, sea un espectáculo de humor. Puede haber algún sketch, pero no que todo sea una guasa.

-¿Qué invento ha hecho más daño a la humanidad, la bomba atómica o la espiocha?

-Ninguno. El peor invento de la humanidad ha sido el despertador, es maligno.