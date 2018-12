"Hay un buen Bachillerato pero la ESO ha bajado mucho el nivel"

Ingeniero de Telecomunicaciones, el paro hizo que David Calle Parrilla (Madrid, 1972) regresase con 30 años a su anterior faceta de profesor de academia, trabajo que compaginó con los estudios universitarios para sacarse "unas pelas". En esa segunda etapa fundó su propia academia: Unicoos. A su faceta de profesor gratuito en Youtube, cuyo canal tiene 170 millones de visitas, llegó hace 8 años: con la crisis perdió alumnos que sus padres no podían pagar las clases y decidió darles a ellos, y a todos, una herramienta gratuita para aprender.

-¿Cuál es el secreto de que sus vídeos hayan cautivado a tantos jóvenes?

-Humildemente, creo que les transmito pasión, energía y se lo intento explicar todo de la manera más sencilla. Mis 20 años de experiencia en una academia me permitían saber los problemas de siempre, dónde se atascan o qué les cuesta, y de alguna manera eso acaba en los vídeos. Y como les sirven, pues los viralizan.

"Tengo la suerte de que mis vídeos se pueden parar o rebobinar y con sus profesores, no"

-Si uno ve sus vídeos no son muy distintos de una clase, ¿no?

-No, qué va. Tengo la suerte que sus profesores, los pobres, no tienen: a mí me pueden parar, rebobinar, verme en casa cuando les apetece: en fin de semana, por las noches. Yo les digo que no son muy justos con sus profesores, porque si les prestaran atención no tendrían que ver mis vídeos. Pero la gente joven es como es. Y llegas a ellos a través de su móvil, en su ordenador o su tablet.

-¿Sus vídeos no tienen ningún método innovador?

-Para nada. Sólo soy un profesor de academia. Sí es cierto es que, como soy ingeniero y no soy docente reglado que me tengo que plegar al rigor del sistema académico o al programa didáctico, tengo más libertad para jugar más con lo que explico. Me centro más en la práctica que en la teoría. Puedo dedicarle 25 minutos a explicar una clase porque no me interrumpe nadie ni tengo que estar diciéndole a los chavales que se callen.

-Sí hay la ventaja en su canal o en su web de buscar un problema específico.

-Claro. Es que desde primero de la ESO hasta segundo de Bachiller e incluso cuatro asignaturas universitarias puedes encontrar tu solución. Y es gratis.

-La educación pública también es gratis, no debe ser la única razón para atraer a tantos usuarios.

-No creo. Hay muchas otras opciones. Si Unicoos no les ayudase de una manera especial, por muy gratis que fuera, no lo usarían. Pero nunca ha estado en nuestra intención cobrar a los chavales. No somos mejores por no cobrarles.

-¿Esta experiencia le permite ver de otra manera el sistema educativo?

-Veinte años dando clases y ocho años en Youtube leyendo los comentarios de los alumnos uno a uno, que los leo todos, y también de profesores y de padres, me permiten saber cuáles son los problemas de los alumnos. No soy un experto en los problemas del sistema educativo, pero sí lo soy respecto a los que tienen los alumnos.

-¿Y cuáles son?

-Están desmotivados. Desconectados. Desorientados, en muchos casos. Es difícil para un profesor prestar atención a sus 30 ó 40 alumnos en clase. Y hay muchos alumnos muy diferentes que no se pueden integrar en el ritmo habitual de la media de la clase. A esos chavales son a los que yo presto atención en la academia. Y a muchos otros les damos una atención personalizada y detectas las carencias por lo que te cuentan. Tengo alumnos de diferentes institutos, de diferentes profesores...

-¿La mayor parte de sus usuarios son universitarios?

-Más de la mitad tiene entre 17 y 24 años.

-¿Eso significa que hay mala formación en la Educación previa?

-No qué va. Al revés. En España el Bachillerato es muy duro. Pero llegan primero de tu carrera y te tienes que poner las pilas con un montón de materias en las has pasado sólo por encima.

-¿Y ven su canal como una ayuda para ese momento?

-Claro. El nivel de responsabilidad es mayor cuando pasa a la Universidad.

-Un artículo publicado el día que le entrevisto recuerda la frase de Fernando Fernán Gómez: "No soy culto, es que tengo un buen Bachillerato". ¿Hay un buen Bachillerato hoy?

-Hay un buen Bachillerato. El problema es que se ha bajado mucho el nivel en la ESO. Y los profesores de Bachiller tienen el problemón de intentar ponerles al día para que saquen muy buena nota en Selectividad.

-¿Es el mayor fracaso de la ESO, que los alumnos pasen de curso sin obtener el conocimiento?

-Sí. Y lo quieren empeorar. Quieren que se pase de curso por decreto, sí o sí. Cuanto menos se exija a los alumnos, peor.

-¿Y cómo no ven ese error?

-Porque están más preocupados de las cifras de fracaso escolar y por mejorar la nota de los informes Pisa que de la Educación.

-¿La solución no sería al revés: mejorar mucho el sistema educativo para tener un buen informe Pisa?

-El problema es que nunca escuchan a los profesores de Secundaria. Personalmente, soy enemigo de haber incluido en la Secundaria lo que en su día fue 7º y 8º de EGB. Pasar con 11 años al Instituto es un cambio social demasiado grande. Tienen que madurar de forma demasiado rápida.

-¿Su tarea es finita o infinita, en términos matemáticos?

-La tarea es infinita, pero yo tendré fin [ríe]. Y tan infinita que no nos debemos dejar nada por el camino en lo que se refiere a educar a los chavales.