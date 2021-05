"A mis hijos les digo que no escuchen a los adultos"

Pedro Correa nació en Madrid y creció entre España, Francia y Bélgica. Tras abandonar su puesto de alto ejecutivo de una multinacional en 2012, se ha dedicado por completo a la fotografía y la escritura. Pedro es un testimonio inspirador de un hombre en busca de la felicidad y su propósito de vida, como narra en Todas las mañanas de tu vida (Duomo). Hizo reflexionar a una clase de ingenieros recién diplomados de una universidad de Bélgica, un discurso que se viralizó y llegó a más de cinco millones de personas.

-"Ahora que ya sabes que te puedes morir mañana, ¿cambiarías algo de esta última jornada que acabas de vivir?" Esta pregunta invita a una dura reflexión.

-Sí, dura y larga. No creo que sea una pregunta que se pueda responder fácil ni rápidamente. A mí me hizo abrir un camino de reflexión que me va a durar toda la vida. El propósito no es poder responderla demasiado rápido porque podemos quedarnos en lo superficial.

-Dice que su paso a la acción no tuvo nada de radical ni revolucionario. ¿Cómo es ese momento que describe como un big bang?

-Es el momento en el que me doy cuenta no de que soy mortal pero sí de que voy a morir, que para mí es un cambio de filosofía muy fuerte. El ver morir a mi padre de una manera tan violenta me hizo pasar de ver la muerte de una forma teórica a otra más práctica, me cambió mi visión existencial y me dio esa urgencia de aprovechar cada segundo.

"Antes se necesitaba un elemento brutal para hablar de cambio pero los jóvenes ya lo ven como parte de la vida"

-¿Necesitamos experiencias dolorosas para iniciar aprendizajes?

-Hay muchísima gente que está pasando por momentos dolorosos, por el virus o antes, muchas personas que están en depresión laboral, con el síndrome del trabajador quemado... Yo creo que es suficiente para que sea un punto de inflexión para ver la vida de manera diferente. Antes era muy difícil de hablar de cambio de vida y sí era necesario un elemento brutal. Pero eso cada vez es menos necesario, hay más gente que cambia y eso quita el miedo a los demás. Nuestra generación se ha dado cuenta a mitad de vida pero los jóvenes ven el cambio como parte de la vida.

-¿Es imprescindible "desnudarse" completamente para emprender el camino hacia nosotros?

-Es imprescindible conocerse. Nos lo llevan diciendo los filósofos desde la Antigüedad: conócete a ti mismo. Para ser realmente libres necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber cuáles son las cosas que nos están obligando a hacer, por costumbres familiares o patrones sociales, que no nos hacen felices.

-Teniendo en cuenta la situación actual, muchos lectores pensarán que ya tener un trabajo es un privilegio como para iniciar un cambio.

-Lo importante es entender que el cambio no tiene que ser radical ni significa obligatoriamente un cambio laboral o profesional. El cambio más importante es el interior: preguntarnos qué queremos cambiar o qué nos hace infelices y ver si es posible llevar a cabo ese cambio. A mí me llevó seis años cambiar de trabajo pero el cambio interior me hizo mucho más feliz. Pero tenía un plan. Hablo de dejar un hueco en la vida para eso que para nosotros es fundamental. Yo empecé con una reducción de jornada. Perdí dinero pero es una cuestión de opciones y prioridades, y jamás me he arrepentido de ello. La pregunta del tema del dinero como medio hacia el cambio es legítima pero no es el único problema: hay gente con mucho dinero que no cambia de vida. Hay otros aspectos que necesitarían ser solucionados antes de decir que el problema real es el dinero. Es algo complejo.

-¿Cómo podemos ver los miedos como aliados?

-Los miedos son el freno mayor. Yo invito a analizar esos miedos para saber si son nuestros o son los que otros nos han transmitido. Tenemos que quedarnos con los miedos legítimos, que son los que nos pueden ayudar. Los demás nos van a frenar en vez de ayudarnos a pasar a la acción.

-Afirma que la felicidad se trabaja y que no es un destino, sino un camino. Para usted, ¿cuál es la clave?

-La clave sería el tener cuidado con dos escollos: creer que ya hemos llegado o pensar que el trabajo de la felicidad es tan grande que no vale la pena. La felicidad se trabaja día a día y para siempre, es un trabajo continuo. Si estamos en un camino de mejora personal día tras día siempre estaremos felices. Para mí, la definición de la depresión no es la tristeza, sino el estancamiento.

-En su discurso decía: "no me hagáis caso a mí". ¿Qué mensaje transmite a sus hijos?

-A mis hijos les transmito el mismo mensaje que a esos jóvenes: que son el futuro. En nuestra época esa máxima lleva una importancia adicional ya que nos estamos viendo que el modelo que hemos construido no funciona. Es una sociedad que está al límite de lo que es capaz de dar de sí, de falta de unión, que nos empuja a trabajar, producir y consumir al máximo, pero no nos empuja hacia valores que nos hacen felices. En ese pupitre hecho para que la gente escuche me pareció un lugar perfecto para decirles que no tenían que escucharme. Yo me había equivocado pero ellos estaban a tiempo de darse cuenta de que tienen que construir un nuevo modelo. Y a mis hijos les digo lo mismo, que no escuchen a los adultos porque nos hemos equivocado mucho.

-La pandemia ha marcado un antes y un después. ¿Cree que, como sociedad, hemos aprendido algo?

-Estamos en plena pandemia y, además de sus problemas en sí, está agravando otros como el cambio climático, las depresiones... Ahora estamos paralizados psicológica y físicamente pero en cuanto el peligro vaya disminuyendo la gente va a despertarse hacia algo, el big bang, y hacia cómo aprovechar la vida al máximo.