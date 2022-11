"Podríamos mostrar más de 150 coches de caballos diferentes"

Jesús Contreras Ramos (Salteras, 1955) fue reelegido el pasado mes de septiembre como presidente del Real Club de Enganches de Andalucía (RCEA), que cuenta con más de 500 socios. Ya lleva dos décadas al frente de una institución fundada en los ochenta para el fomento y práctica de las actividades físicas y deportivas, y en especial la promoción del uso del coche de caballo en sus diferentes modalidades. Un cometido callado durante todo el año que brilla, principalmente, en las exhibiciones que realizan en la Maestranza de Sevilla y en la de Ronda.

-¿Cómo está el Club en estos momentos?

-En un momento óptimo. Hemos pasado el bache del Covid. Tenemos sede nueva de nuestra propiedad y un proyecto muy importante entre manos: hacer un gran museo de carruajes. No sólo de España, sino de Europa. El gran problema es que estamos en Sevilla. Si estuviéramos en Málaga, ya habría un nuevo museo. No sé si me entiende. Nos estamos encontrando con muchas trabas. Estamos proponiendo sitios y no ha habido forma por el momento. Tenemos una cantidad tremenda de coches y de mucha variedad. Nuestro abanico es enorme. Podríamos mostrar 150 coches de caballos distintos de socios del club. Incluso los iríamos cambiando para que fuera un museo vivo. El turismo que tiene nuestra tierra se merece ver un gran museo de este tipo. Como el que hay en Lisboa o en Viena.

-¿Echa de menos el museo que tenían?

-25 años estuvimos, pero nos cogió el coronavirus y no podíamos pagar lo que estábamos pagando.

-¿Se siguen haciendo coches de caballos?

-Los que están hechos se restauran y los que se están haciendo son copias con herrajes antiguos. Lo nuevo es la caja de madera. Hay restauradores y tapiceros muy buenos que imitan a la perfección lo antiguo. A veces, es difícil diferenciarlos.

-Mantiene profesiones muy antiguas.

-Muchísimas. Tapiceros, pintores, carroceros, carpinteros... Infinidad de gente trabaja alrededor del coche de caballos. Un propietario se lleva todo el año preparándolo, pues las temperaturas que tenemos en Andalucía son muy cambiantes. De 12 o 14 grados en invierno pasamos a más de 40 grados en verano. En este cuidado es muy importante mantener una humedad constante. También prevenir la carcoma. Da una cantidad tremenda de puestos de trabajo. Y cuesta mucho dinero. Un ejemplo es la subida tan importante que ha dado el pienso, casi del 30%. El mundo del caballo está sufriendo muchísimo. Ha subido la paja, el pienso o el heno. Hace falta que llueva.

-Todo este trabajo se ve en las exhibiciones de Sevilla y Ronda.

-Es glorioso. Ya hemos empezado a trabajar en el del año que viene. Es cierto que sin los ayuntamientos y los maestrantes sería imposible. Son dos plazas incomparables. Hubo un tiempo en que se quiso, no por nuestra parte, que la exhibición se hiciera fuera de la plaza. No hay color. Los aledaños se ponen a tope y el colorido es precioso. Este espectáculo no se da en ningún sitio del mundo, presentando todo tipo de enganches. Algunos de los que han salido valen de 130.000 euros.

-No sólo le dan importancia al coche y al caballo en esos eventos.

-Desde el Club ponemos en valor la mantilla española, a través de concursos y charlas sobre la historia, el correcto uso, colocación y hábitos de esta prenda femenina tan tradicional y típica de nuestra tierra, con el objetivo de mantener viva esta costumbre, llevando a la práctica su devoción por lucirla de la mejor forma.

-Aunque el caballo es muy protagonista.

-Es un animal que apasiona. Soy un gran enamorado del animal. Sobre todo, de la raza española, ideal para el enganches por sus características. Es muy manso y muy útil. Esto se puede ver cada año en Sicab, que se inaugura el próximo 15 de noviembre. También lo es en las exhibiciones que hacemos en Cartagena, Córdoba y Málaga cada año con más éxito. Cabe destacar también la organización de distintas jornadas, cursos de jueces, asambleas por toda Andalucía, así como la celebración del I Congreso de Enganches Guarnición a la Calesera.

-¿Dónde se localiza la afición al enganche en Andalucía?

-Sobre todo, en Sevilla. En Jerez también. Y en Córdoba hay gran afición. Pero, realmente, su enclave y las grandes colecciones están en Sevilla.

-¿Y tiene futuro esta afición?

-Mucho. Por eso hemos metido a los ponis. Esos chavales de 10 o 12 años son el futuro del mundo del enganche. Nos tienen que relevar. Hay que dar paso. Además, hacemos una labor por los colegios y damos clases a los niños de los tipos de enganches que hay. Para que sepan lo que es un tresillo, una media potencia o un tándem. Aprenden rápido a distinguir y luego los identifican por la calle.

-Una pregunta de colegial: ¿cuántos más caballos lleve un enganche es más difícil de llevar?

-Sí. Sobre todo, cuando un caballo va delante de otro u otros porque no va amparado por otros.