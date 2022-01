“Tenemos libertad para ser quien queramos ser”

¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? Cuando el pasado año preguntó “¿leerías mi libro conociendo solo la contraportada?” sus seguidores se abalanzaron sobre Consecuencias de decir te quiero (Plan B) y ahora publica otro poemario: Nos quedarán más atardeceres. Manu Erena (Torredonjimeno, Jaén, 2005) es un referente para miles de jóvenes españoles y ya sabe lo que es vender más de 20.000 ejemplares donde expone sus sentimientos y vivencias a sus 16 años.

–Lo habitual es que se hable de intérpretes y cantantes muy jóvenes. Pero no con un poeta de 16 años y que ha vendido ya 20.000 ejemplares.

–En mi currículum académico sólo pone que he estudiado en el CEIP Martingordo y que ahora estoy en el IES Santo Reino haciendo bachillerato.

–¿Y cuándo empezó a escribir?

–Yo escribía desde siempre. Pequeñas historias, redacciones. Hace un par de años, cuando vivía cambios emocionales, empecé a escribir para desahogarme. Me di cuenta que todo lo que llevaba era un hilo conductor. Qué mejor momento que hacer un libro de poesías.

–¿Quiénes fueron sus primeros lectores?

–Lo enseñé primero a mis amigos. En los cambios de clase. Me inspiraban, me corregían. Yese momento se produjo el confinamiento. Tuve tiempo para terminarlo, madurarlo. Y fue mi familia la que me animó a publicarlo.–¿Ya entonces tenía miles de ‘followers’?

–Ahí no. En los primeros meses el libro Consecuencias de decir te quiero fue una cosa familiar, entre amigos, algún seguidor de redes sociales. Pero fue a raíz de un vídeo que subí a Tik Tok hablando de mi libro y se viralizó.

–¿Qué pensamiento cree que ha calado?

–Quiere, quiere mucho, pero nunca te olvides de quererte a ti.

–El tópico sobre los poetas es que deben ser personas que han vivido y sufrido mucho. En su caso no parece que haya sido así.

–No ha vivido aún mucho, pero los temas de los que hablo son los que cualquier persona ha podido vivir. Y son cosas de las que necesitaba hablar. –¿Ha sentido que los problemas de un joven son tomados como ‘tonterías’ por los mayores?

–El amor, la amistad, son muy importantes para nosotros. Desde fuera no parecen grandes problemas pero para cada uno lo que siente y vive en el amor es lo más importante.

–¿Yescribe cuando se siente mal?

–No, al estar frustrado no puedo sentarme a escribir, me salen ideas desordenadas. Es después, al cabo de los días, cuando lo llevas a a la hoja en blanco. Necesito espacio para ver las cosas a distancia.

–¿El confinamiento fue duro? ¿se sintió solo sin poder ver a los amigos?

–Me sentía solo y no era el único. Las familias fueron el apoyo de los jóvenes.

–Se sintió menos solo gracias a las redes. Pero si le dicen que las redes son una pérdida de tiempo.

–Sí, las redes sociales y los móviles nos quitan mucho tiempo. Más que el que debería. Pero somos distintos a los mayores.

–¿Yustedes cómo nos ven a los mayores?

–La gente adulta de mi alrededor creo que con los años se han ido adaptando a la realidad de las nuevas generaciones. Hay una aproximación a nosotros. Sus cabezas se están abriendo a muchas novedades que estamos viviendo.

–¿Y cómo es su Andalucía, su España, el tiempo en que viven?

–Comparando con la España de antes ahora tenemos mucha libertad para que ser quien queramos ser. Por lo menos quiero pensar que vivimos en una sociedad que ha evolucionado en derechos y ojalá vayamos a mejor en las próximas décadas.

–¿Hay una generación más implicada?

–A mí me pasa, me gusta hablar de política, de analizar injusticias. Creo que con los jóvenes de hoy, que estamos sufriendo jóvenes esta pandemia, el mundo va a mejorar mucho.

–¿Y cómo vislumbra su futuro? ¿Lo tiene más fácil que otros compañeros?

–No tengo ni idea de lo que quiero estudiar. De profesión me gustaría dedicarme a las letras, al diseño, algo que aporte creatividad.

–¿Quién ha sido ese profesor que le ha alentado la vocación por las letras?

–Mi profesora de Lengua de hace dos años, Belén. Ella me animó desde un principio a seguir escribiendo, me motivó mucho y ahí están los dos libros.

–¿Su poesía se rige por la de los autores que ha visto en clase?

–No hago la poesía de mis mayores de métrica. La poesía de rima me gusta leerla pero me gusta hacer poesía coloquial, tratar al lector de tú.

–¿Quiénes son sus autores preferidos?

–Como autores recientes me gustan las obras de Bebi Fernández, Defreds, Rebeca Stones. Me identifico con ellos. Son autores de las injusticias sociales, el desamor y amor propio.

–¿Se animaría a cantar sus poesías? Sería otro camino añadido.

–Cantar no es lo mío, ni tampoco me veo componiendo canciones. Cada día encuentras cosas nuevas y quién sabe. No sé cómo se me daría como cantautor.

–¿Viajará más cuando la pandemia deje más libertad de movimientos?

–No pude viajar con el primer libro apenas. La primera edición salió en octubre 2020 y no puede hacer siquiera una presentación presencial. Gracias a estos tiempos a través de las redes he podido dar a conocerme, a expresarme. Viajaremos más, todos, en cuanto podamos.

–¿Qué dice su familia ante toda esta irrupción que ha tenido en el mundo artístico?

–Están encantados. Mi familia ante cualquier decisión que vaya a tomar siempre me va a ayuar. Pasaré los exámenes y ya veré qué carrera hacer.

–¿Se ve de mayor como escritor, impartiendo clases, conferencias?

–No me veo precisamente como escritor. Me gustaría ser simplemente feliz, y no es un tópico.

–¿Ytiene en su agenda los sitios para hacer un próximo viaje?

–Me gustaría viajar mucho. Y hacer actividades, ir a conciertos en estadios muy grandes. Esperemos que todos podamos disfrutarlo con normalidad en poco tiempo.