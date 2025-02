"Me llena de gratitud saber que los niños ven en Luli Pampín una figura que los inspira y los acompaña"

La artista infantil Luli Pampín, cuyo nombre real es Laura Pérez Gallardi (32 años), se ha convertido en un fenómeno internacional entre los niños. Con 18 millones de suscriptores en Youtube, ha conseguido la impresionante cifra de 1.206 millones de visualizaciones (y subiendo cada día) con su éxito Camino por la Selva en la plataforma de streaming. Originaria de Mendoza, Argentina, Lucía emigró a España con su familia siendo bastante joven. En España, donde ha girado en varias ocasiones, decidió alistarse en el Ejército español, que decidió finalmente abandonar una década después para dedicarse a su a su verdadera pasión: la música infantil. Actualmente reside en Andorra, desde donde continúa expandiendo su legado artístico.

El próximo 16 de febrero de 2025 la artista llegará al Auditorio FIBES de Sevilla con su espectáculo El Libro Musical. En esta producción, que promete deslumbrar con una escenografía espectacular y numerosos cambios de vestuario, Luli y su equipo de bailarines cuentan una historia ambientada en una librería abandonada. Allí, los libros cubiertos de polvo se enfrentan a su mayor enemigo: Polvoso, un monstruo que amenaza con destruirlos. El espectáculo incluirá algunos de los grandes clásicos que han hecho de Luli Pampín una estrella, como Camino por la Selva, Soy una Taza, y Somos Los Más Divertidos. Como siempre, su fiel Radio Mágica y un imponente Libro Musical serán parte esencial de esta aventura sobre el escenario. Conversamos con la argentina y este es el resultado:

Pregunta.-Llegó de Argentina a España siguiendo los pasos de su padre. ¿Cómo fue el cambio cultural?

Respuesta. -Fue un cambio enorme pero enriquecedor. Llegar a España significó adaptarme a nuevas costumbres, un idioma con sus propias expresiones, y un estilo de vida diferente. Pero también me abrió la mente y el corazón a nuevas oportunidades. Aunque extrañaba mucho Argentina, la experiencia me ayudó a crecer y me enseñó a valorar la diversidad cultural.

P.- Estuvo en el Ejército Español. ¿Cuánto tiempo estuvo y qué aprendió allí?

R. -Estuve en el Ejército más de 10 años, y fue una etapa muy formativa para mí. Aprendí disciplina, resiliencia y trabajo en equipo, valores que me han acompañado en mi carrera artística. Esa experiencia me enseñó a mantenerme firme en mis objetivos y a enfrentar los desafíos con determinación.

P.-Como padre de un niño de 2 años y medio que solo quiere oírle, soy consciente del fenómeno Luli. ¿Cómo llevó pasar del anonimato a ser una superestrella infantil?

R. -¡Es algo que aún me sorprende cada día! Pasar del anonimato a ser parte de la vida cotidiana de tantas familias ha sido un regalo maravilloso. Nunca lo planeé como un fenómeno; simplemente creé canciones desde el corazón, con la intención de transmitir valores y alegría. El cariño de los pequeños y sus familias es lo que me da energía para seguir adelante.

P.-¿Cómo surgió la idea de Luli Pampín?

R. -Luli Pampín nació de mi amor por la música y mi deseo de conectar con mis hijos pequeños de una forma divertida y educativa. Quería crear un personaje que transmitiera valores que la experiencia como mamá me enseña, pero con un toque mágico. Fue un proceso creativo que evolucionó hasta lo que es hoy: un universo lleno de canciones, historias y mucho aprendizaje.

P.-Entiendo que convertirse en una heroína e ir con peluca y disfraz le ayuda a pasar desapercibida.

R. -Sí, es una ventaja inesperada. Me permiten separar muy bien a Lucía de Luli Pampín. Es un equilibrio maravilloso porque, aunque Luli es conocida por los niños, puedo llevar una vida personal más tranquila y normal cuando no estoy en el personaje.

P.-¿Cuánto tiempo le lleva investigar, crear y grabar sus canciones?

R. -Cada canción es un proceso que puede llevar semanas o incluso meses. ¡Los procesos creativos son impredecibles!. Es un trabajo en equipo que requiere mucha dedicación, pero siempre lo hacemos con amor porque sabemos que llegará a los corazones de los niños.

P.-Spotify y YouTube son sus grandes altavoces para los más pequeños. ¿Ha pensado en autoeditarse algún recopilatorio en vinilo? ¿Quizás una edición en 180 gramos en color rosa?

R. ¡Es una idea maravillosa! Me encantaría poder crear un vinilo especial para coleccionistas, algo que las familias puedan atesorar como un recuerdo. Me emociona pensar que algo así podría convertirse en una herencia emocional entre generaciones.

P.-¿Cómo llevan sus hijos convivir con mamá Lucía sabiendo que es Luli Pampín? ¿Llega usted a intercambiar personajes en su día a día?

R.- Mis hijos lo ven con naturalidad. Para ellos, mamá es mamá, ellos son parte del proceso creativo y cuento con su opinión y apoyo constante. Es muy bonito porque me ayuda a mantenerme conectada con el público infantil incluso en casa.

P.-¿Qué papel juega su familia en su carrera artística?

R.- Mi familia es mi mayor apoyo. Ellos me inspiran, me ayudan a mantener los pies en la tierra y me acompañan en este viaje. Son mi pilar y el motor que me impulsa a seguir creando y soñando.

P.-¿Cuál es su principal motivación en la vida?

R.-Mi principal motivación es ver sonrisas en los rostros de los niños y saber que mi trabajo contribuye a su felicidad y aprendizaje. Quiero dejar un legado que inspire a soñar y a creer en la magia de la imaginación.

P.-¿Le gustaría dar el paso a la música que no sea infantil?

R. -Por ahora, estoy plenamente enfocada en la música infantil, porque siento que ese es mi propósito.

P.-Camino por la Selva fue un pelotazo, hasta tiene sus variantes Camino por el bosque o Camino en Halloween. ¿Es la canción a la que más cariño le tiene?

R.-Le tengo mucho cariño, sí, pero cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, porque todas cuentan son como pequeños bebés.

P.-¿Cómo equilibra su vida personal con una carrera tan demandante y viajes constantes?

R. -Es un desafío, pero trato de organizarme bien y dedicar tiempo de calidad a mi familia. También he aprendido a decir “no” cuando es necesario para priorizar lo importante.

P.-Sabemos que reside en Andorra, ¿cómo influye este entorno en su creatividad?

R. -Andorra es un lugar tranquilo y hermoso, rodeado de naturaleza que me inspira mucho.

P.-¿Qué consejo le daría a alguien que sueña con dedicarse a la música infantil?

R. -Que lo haga con amor y autenticidad. Los niños perciben la verdad en cada cosa que hacemos, así que hay que poner el corazón en cada proyecto.

P.- ¿Cuál ha sido la experiencia más emotiva que ha vivido con un pequeño fan?

R. -Hay muchas, pero una vez una niña me dijo que mi música la hacía sentir valiente. Fue un momento que nunca olvidaré, porque me di cuenta del impacto que puede tener una canción.

P.-¿Qué significa para usted ser considerada una “superheroína” por tantos niños?

R. -Es un honor inmenso. Me llena de gratitud saber que los niños ven en Luli Pampín una figura que los inspira y los acompaña.

P.-¿Cómo manejas la responsabilidad de ser un modelo a seguir para los niños?

R. -Es una responsabilidad que tomo muy en serio. Cada mensaje, canción o historia que creo lleva un propósito claro: enseñar valores positivos y fomentar la creatividad de manera sana.

P.-¿Qué nuevos proyectos o colaboraciones tiene en mente para el futuro?

R. -Siempre tengo la creatividad encendida para seguir sacando nuevas sorpresas.

P.-¿Se ha planteado escribir un libro inspirado en su experiencia y sus historias?

R. -Jeje. Sería un libro grande y gordito, pero de momento mi foco está centrado en los más pequeños.