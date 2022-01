"Se puede vivir de la literatura siendo escritora Amazon"

Myriam Millán (Sevilla, 1982) escribe novelas de misterio y, bajo la pluma de Noah Evans, literatura romántica. Con ocho años escribía cuentos, con 10 se atrevió con un teatro infantil y a los 12, con su primera novela completa de género romántico juvenil. Estudió Relaciones Laborales y su carrera literaria comenzó a los 27 años. Hoy tiene dos hijos y 18 novelas publicadas. Trabaja todo tipo de género, también histórica, tiene dos premios por thrillers, pero admite que su sitio está en la literatura romántica, donde he formado su mayor comunidad de lectoras y se ha convertido en un auténtico fenómeno en Amazon. Escribe mañana y tarde de lunes a domingo y reserva algo tiempo para el deporte. Entre sus aficiones, las series coreanas y coleccionar muñecas.

–Noah Evans es una de las autoras más leídas en Amazon en español en todo el mundo y sólo en 2021 ha tenido seis novelas entre los libros más vendidos.

–Así es. De hecho, la novela romántica más valorada escrita por un autor independiente es Mr Lyon. Una de la más vendidas de todo 2021. Lo que ha pasado con Noah Evans sólo pasa una vez cada mucho tiempo con un autor independiente. Otros autores que han tenido este éxito en la autopublicación son ahora superventas en librerías tradicionales como Elisabet Benavent, Eva García Sáenz, Marcos Chicot, Javier Castillo o Juan Gómez Jurado.

–Su debut en la autoedición fue con Décima docta. ¿Antes lo había intentado con alguna editorial?

–Fue mi primera novela publicada a través de editorial y autopubliqué su versión digital en Amazon. Comencé como escritora híbrida.

–¿Cómo surge esa aventura literaria?

–Amazon acababa de aterrizar en España y me pareció muy interesante la opción de que entre el autor y el lector sólo estuviesen las novelas. A día de hoy me sigue encantando.

–Décima Docta se convirtió en una de las diez novelas más vendidas en Amazon en 2012. ¿Se esperaba ese éxito?

–De Décima Docta no esperaba absolutamente nada, estaba empezando y tampoco entendía del mundo literario. Por aquella época solo pensaba llegar a ser una escritora profesional, sabía que iba a ser largo y complicado, sólo esperaba no quedarme en el camino.

–Luego vino La Hija del Dragón, un thriller. Ésta le valió el premio Amazon en 2015 y también fue premiada en 2017. ¿Ha sido su mayor éxito?

–Fue mi tercera novela, entre medio publiqué Fantasía, otro de los géneros que me apasionan. La hija del dragón fue mi primer éxito, ocupó los primeros lugares entre los más vendidos en Amazon tanto en España, como en EEUU y México. Fue traducida al inglés, volvieron a premiarla dos años después. Pero para mí lo más importante que me trajo esta novela fue poder comprar tiempo para formarme y escribir a tiempo completo. Mi mayor éxito es y parece que seguirá siendo Noah Evans.

–La literatura romántica. ¿Hay mucha competencia en ese género?

–Muchísima, es uno de los más complicados, pero he tenido algunos libros en el TOP100 durante un año.

–¿Cuántos libros más ha escrito?

–Creo que unos veinte porque no suelo contarlos hasta que los publico.

–¿Y cuántos ha vendido?

–No me gusta hablar de números, siempre digo que lo mío son las letras. Pero puedo decir que este 2021 el número de ejemplares vendidos es de seis cifras.

–¿Se puede vivir de la literatura siendo una escritora Amazon? ¿Es rentable o sólo da para sobrevivir y darse a conocer?

–Claro que se puede vivir de la literatura siendo escritora Amazon. Para mí no ha sido rápido, me ha costado años, formación, premios literarios y todo un camino de aprendizaje. Ahora no me planteo otra cosa.

–La etiqueta de la autoedición ¿cree que resta prestigio o, al revés, aporta algo nuevo? Hay quien cree que en digital puede publicar cualquiera, sin filtros.

–Claro que puede publicar cualquiera, es la principal ventaja, todo el mundo publica en igualdad de condiciones y todo el mundo puede aspirar a ser escritor profesional. Pero luego tienes que pasar el más importante de los filtros que es el de los propios lectores. No creo que a ningún autor de éxito en Amazon le reste prestigio trabajar solo, cuando están a la altura, en calidad y en resultados, de autores de grandes editoriales. Lo único que cambia es el medio y la forma de llegar a los lectores.

–La autoedición en Amazon está contribuyendo también a la expansión del libro digital, ¿cree que ése es el futuro?

–El libro digital cobra fuerza. Es cómodo, puedes leer varios a la vez y con la suscripción mensual tienes toda una biblioteca sin límites para leer cuanto quieras, algo similar a las plataformas de televisión cada vez más extendidas, y con el libro digital pasará lo mismo.

–Imagino que se sigue formando continuamente, en otros géneros, aprendiendo. ¿Pero también una escritora debe saber de marketing?

–Dicen que un autor debe saber de marketing. En mi caso no tengo conocimientos en esta materia. Mi éxito ha sido obra de mis lectoras, que me dan un apoyo incondicional con cada nueva publicación. Las recomendaciones entre ellas han hecho posible que la familia Noah Evans sea inmensa. Y cada día crece más.

–¿Qué consejos daría a alguien que quiere dedicarse a la literatura y no encuentra la fórmula?

–Cuando se quiere ser escritor no basta con un deseo, no es una afición, ni algo en lo que ocupar el tiempo libre. Un escritor es alguien que dedica su vida a las letras. Ésa es la fórmula, volcarse completamente.

–¿Cuál es su próximo proyecto?

–Próximamente voy a publicar cuatro de mis novelas más leídas como audiolibros. Y nunca paro de escribir, estoy trabajando ahora en una serie que verá la luz este 2022 y que está inspirada en los highlander, serán varios libros. Ya lo he anunciado a mis lectoras, que esperan con interés.