"La poesía es la reina de la literatura"

Sergio Flores, escritor, poeta y pintor, acaba de publicar los libros Milagros de la Trinidad. Tres poetas en uno y Poesía ordinaria para gente extraordinaria. Activo en redes sociales, con una considerable comunidad de lectores, el autor rondeño escribe breves fragmentos que oscilan entre la reflexión y lo sentimental, y que despiertan el interés de los lectores asiduos. Aquí leemos escritos de frases concisas y sentenciosas, o ideas que invitan a la divagación, al acuerdo o al debate. También poemas construidos desde lo sentimental. La conversación se sucede en torno a la obra de Flores, que huele –si se permite el juego previsible- a literatura oral, con la claridad en su expresión y la verdad de la emoción en la palabra.

-Poeta, escritor, pintor. Muchas inquietudes en su trayectoria.

Desde siempre. Desde pequeño el arte ha sido para mí una necesidad. Hay personas que nacemos con una sensibilidad a flor de piel y que vemos el mundo desde ese prisma de lo artístico. Desde que era un crio di clases de pintura, incluso estuve a nada de hacer Bellas Artes. Pero luego lo que me ha acompañado siempre es la escritura. No obstante, nunca me he querido dedicar profesionalmente a ello. Siempre lo he visto como una vocación.

-¿En qué coinciden la vocación literaria y la vocación por la pintura?

Muy sencillo: hablamos del mensaje. Ambas son un medio de transporte para una comunicación. Yo empecé con la pintura, pero pronto me di cuenta de que no era una comunicación que me resultara plena. Era muy limitada. Me di cuenta de que llegas a un tope. No podía explicar todo lo que quería. Con la literatura, sin embargo, puedes explicar un hecho desde una visión mucho más profunda. Mucho más detallada. Te abres más. Llegas de manera más directa, a través de treinta o no sé cuántas páginas. La pintura es una visión más amplia y más dinámica, pero no se concreta.

-Ha publicado dos libros, de poemas y de relatos, escritos durante años. ¿Por qué los publica ahora?

Porque es ahora cuando tengo tiempo. Mis hijos son ya más mayores y puedo dedicarme con más tiempo. Es en este momento cuando puedo abrir los cajones, revisar mis textos. Amigos escritores que me conocen son los que me han animado a publicar. Yo no quería, decía que no. Pero ellos han sido más insistentes y me han convencido. Probé con una novela, Adiós mañana, que la saqué hará unos tres años. Tuvo su éxito y buena acogida. Estuvo muy bien. Esta experiencia me animó a seguir publicando. De ahí estos dos últimos libros, que suman unas mil páginas. Son dos libros muy amenos, que cualquiera puede leerlos.

-Su poesía tiende a la reflexión y a lo sentimental.

Sí. Y está también la crítica social. En mi caso entiendo que la poesía es también vanguardia beligerante. La poesía es muy amplia, muy rica. La reina de la literatura. Uno de los dos libros que he publicado, Milagros de la Trinidad. Tres poetas en uno, resume lo que creo que el poeta alberga en su interior, sus tres principales facetas: abrir los ojos a la sociedad, reflexionar sobre sí mismo y el mundo de los sentimientos. Esas tres visiones son las que recogen mis dos últimos libros.

"Ahora está muy moda el microrrelato y la micropoesía. Este tiempo es el de las insatisfacciones inmediatas. De no profundizar. Por eso uso estas sentencias breves"

-Es una poesía sentenciosa la suya.

Cuando yo era pequeño leí el Romancero gitano, de Lorca. Estaba en mi casa. No sé por qué. El caso es que me encantó. A partir de ahí empecé a hacer mis poemas. Preocupándome siempre por el lenguaje. En mi literatura opto por la sencillez. Huyo de los términos grandilocuentes. Lo que me interesa es el lenguaje cercano. No quiero que mi poesía llegue solamente a los filólogos o a los catedráticos. Quiero que llegue a la gente de la calle. Para mí el tope de mi poesía es que la cantara un cantaor por bulerías. Me preocupa ese lenguaje de calle.

Por otra parte, está estudiado por los especialistas y psicólogos que las satisfacciones deben ser cortas e inmediatas. La gente hoy quiere leer cosas cortas. Me lo dicen los lectores, que prefieren siempre textos breves. No se quiere dedicar tiempo a leer escritos extensos. De ahi que ahora esté tan de moda el microrrelato y la micropoesía. Este tiempo es el de las insatisfacciones inmediatas. De no profundizar. Por eso uso estas sentencias breves, de unos catorce versos como máximo. Somos poetas de nuestro tiempo y eso implica asumir las consecuencias que nos han tocado vivir.

-Hablando de nuestro tiempo: es usted muy activo en redes sociales. ¿Le ha sido útil a la hora de llegar a los lectores?

Por supuesto. Es bueno para el feedback. Para medirte en la crítica o en el halago. Son las formas de promoción que tenemos los escritores. No hay otra. Al igual que con Amazon, que nos facilita la distribución de nuestros libros en una época en la que cada vez cierran más librerías. No puedes vivir ajeno al mundo que te toca vivir. Es absurdo vivir de espaldas a las redes sociales. Si no existes en redes sociales no eres nada, no eres nadie. No puedes llegar a ninguna parte. Y al contrario, mientras más prosperas en redes sociales se entiende que el público te está dando el aval, o el valor. Es tan sencillo como eso. Antiguamente había un grupo editorial que apostaba por este o aquel poeta. Hoy en día son miles de personas que te leen lo que tú haces. Tus seguidores son los que te permiten que se publique o no tu libro. Son los que te incentivan a publicar.

-Por último: ¿qué es escribir para usted?

Disfruto. Para mí es la vida. Te voy a hablar con un lenguaje muy de calle: disfruto como un guarro en un charco. Para mí es maravilloso. La posibilidad de crear una vida, una historia, una familia. Rastrear en los orígenes de un personaje, ver su desenlace. Su forma de entender la vida. Esa capacidad del escritor para diseñar paraísos interiores o esos mundos complejos que son las personas… No te voy a decir que juguemos a ser Dios, pero nos falta poco. Todo esto en cuanto a la narrativa. Pero es que ya en cuanto a la poesía… Creas imágenes que no existen. Que la gente sienta imágenes que son inventadas es una delicia. Es lo máximo. Solamente lo supera el ser padre.