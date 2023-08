"Soy prisionero de la Esperanza"

- La concesión de la Medalla al Mérito Civil reconoce la importancia de impulsar movimientos ciudadanos. Implicarse en la ciudad donde cada uno vive debería de ser algo normal, pero parece que no es así, ¿qué le lleva a estar presente e incluso ser el promotor de tantos movimientos ciudadanos?

Uno debe implicarse, en la medida de sus posibilidades en todo lo que le rodea pues pertenecemos todos (políticos y sociedad civil) a la sociedad donde vivimos. Se trata de devolverle a la sociedad parte de lo que ella te da.

¿Ser abogado de vocación y condición le hace ser especialmente sensible a esta vocación de servicio a la comunidad?

La abogacía no es una consagración académica sino una concreción profesional. Nuestro deber es luchar por el Derecho; pero el día que encontremos en conflicto el Derecho con la Justicia, se debe luchar por esta última. Cuando observo cosas injustas y, haberlas haylas, intento alzar la voz peo acompañándola de la acción. Con bonitas palabras sin acción que las acompañen todo queda en nada.

Los viernes resuelve dudas jurídicas de los oyentes del programa radiofónico de Jesús Vigorra. ¿es otra forma de ayudar?

Jesús Vigorra es un excelente profesional del periodismo formado, culto y comprometido. Hace del programa algo único: informa, entretiene y ayuda a los demás. Eso le llamo yo una radio social. Llevamos juntos cerca de dos décadas y lo mejor es que lo hacemos con la misma ilusión que el primer día. Se han resuelto cientos de casos, que llegan al millar y a personas muy desorientadas.

Es de las pocas personas que dicen lo que piensa sin ningún tipo de dictadura de lo políticamente correcto. ¿Con educación y buenas maneras, como nos decían nuestras madres, se llega a todos sitios?

Se llega a todos sitios con autenticidad. No es necesario faltar el respeto a nada ni a nadie para conseguir los objetivos, pero eso sí, tampoco ser tan exquisito que todo quede en un almibarado discurso, de bienquedas. No nací para caer bien o mal, sino para expresar libremente mis ideas ante quien sea, sin temor a los “grandes”. Que les guste o no, es problema de ellos, no mío.

No ha dudado en encabezar las causas que considera injustas como las notificaciones de Lexnet, las plusvalías excesivas, el canon digital etc. se diría que no tiene problemas en enfangarse si cree en algo.

Los dones que Dios te da debes ponerlos siempre al servicio del bien y de los que crees justo, luchando por que no se comentan abusos o situaciones injustas. Si los demás no hablan porque no quieren y/o no pueden, yo quiero y puedo, y así lo voy a seguir haciendo mientras tenga fuerzas para ello. De los cobardes nunca se ha escrito una línea.

Tiene concedidas las condecoraciones del Mérito Militar, la Pro Ecclesia et Pontífice, concedida por Benedito XVI, la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, la Operación Balmis, la Cisor de la OTAN, entre otras, todas son un reconocimiento, ¿alguna le hizo especial ilusión?

Todas son para mi importantes, pero llevo en mi corazón una muy especial: la Medalla de Oro de mi Hermandad del Baratillo.

Es un reconocido aficionado taurino, ¿hay que coger muchas veces al toro por los cuernos y tomar la delantera a los políticos en cuestiones de ciudadanía?

Of course. Sin ir mas lejos tuve que ir con todos los compañeros de despacho a limpiar las pintadas que unos cobardes noche y a cara tapada perpetraron al monumento a Curro Romero. Yo fui a limpiar con la cara descubierta y de día. Me insinuaron que me multarían por ello y terminaron dándome el titulo de Sevillano del Año. Que cosas ¿verdad?

En una entrevista a este periódico afirmó que sería un buen alcalde, nunca ha dado ese salto, a pesar de que le han tentado de varios partidos, ¿por qué?

No estoy preparado para la disciplina de los partidos políticos. Si me encuentro acostumbrado al orden y la disciplina castrense, como oficial del Ejército de Tierra presto mis servicios cada año en mi destino militar. Servir en las Fuerzas Armadas es un honor y un servicio público.

Cuando decide apoyar una causa, ¿qué es lo que más pesa?

Que sea justa, carezca de apoyos y afecte a personas o instituciones necesitadas. El 14 de agosto se cumple aniversario de la explosión del bloque del Barrio de Las Letanías. Que satisfacción es darles voz, orden y concierto a un grupo de familias que se quedaron sin nada y sin norte de actuación….

En su mente inquieta, ¿cuál es el próximo proyecto de servicio?

Que se tolere la verdad ajena del mismo modo que queremos que se tolere la nuestra. Soy prisionero de la Esperanza.