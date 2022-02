"Si sabemos qué queremos cambiar podemos hacerlo"

Natalia Gironella, doctora en Ciencias de la Información y máster en Comportamiento no verbal, y Sofía de la Maza, doctora en Ciencias Económicas y máster en Inteligencia Emocional y Comunicación no verbal, ofrecen en Anatomía de la Comunicación (Plataforma editorial) las claves para entender nuestra forma de comunicarnos para mejorar nuestras relaciones y comunicarnos de forma más efectiva.

-¿Por qué conocer nuestro estilo comunicativo?

-Porque es la manera más efectiva para comunicarnos con los demás. Cada uno de nosotros tenemos un estilo particular de comunicarnos que condiciona el éxito en la forma de relacionarnos. Es fundamental que seamos conscientes del impacto que tiene nuestra forma de acercarnos a los demás porque nos permite poder ajustar nuestro propio estilo a las necesidades de cada situación y de cada persona. El autoconocimiento es una competencia básica de la inteligencia emocional. Hay infinidad de estudios, como recoge Daniel Goleman en sus libros, que demuestran que el cociente intelectual sólo predice en torno al 20% de nuestro éxito; en el 80% restante se encuentra la inteligencia emocional.

-Nuestra conducta es una combinación de herencia genética y ambiente. ¿Qué pesa más?

-El debate naturaleza o crianza -nature vs o nurture- permanece abierto desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Creemos que los genes predisponen nuestro comportamiento pero que no lo determinan. Como señala José Antonio Marina (filósofo y escritor español), nuestra conducta es el resultado de unir un temperamento recibido en nuestros genes, un carácter aprendido por la modulación del ambiente y una personalidad elegida. El temperamento se mantiene más o menos estable a lo largo de la vida y la personalidad representa nuestro proyecto de vida, la forma de enfrentarnos a las situaciones y el conjunto de valores que guía nuestro comportamiento y es el resultado de la interacción continua entre la disposición biológica y la experiencia, los genes y el ambiente.

-¿Las personas cambian?

-Si creyéramos en la frase yo soy así y no puedo cambiar no nos habríamos embarcado en el proyecto de este libro; queremos ir más allá y ver cómo podemos modular y cambiar nuestro comportamiento para ser más eficaces en la comunicación. Nuestro cerebro tiene la "mágica" capacidad de modificarse con nuestra forma de actuar; si sabemos qué queremos cambiar, podemos hacerlo.

-¿Qué relación hay entre el perfil cerebral y el perfil de comportamiento de las personas?

-Hay diferentes motivadores de nuestra conducta como son el nivel de introversión-extraversión, la velocidad de reacción emocional o el tramo de cerebro preferente en nuestro comportamiento. El cerebro del ser humano es el resultado de millones de años de evolución y en él quedan trazas de especies que nos precedieron. El tramo reptil nos permite actuar de forma rápida, centrarnos en qué tenemos que hacer. La parte mamífera, el cerebro social o emocional, nos posibilita relacionarnos con los demás, centrarnos en el cómo. El tramo más característico de los humanos, la corteza cerebral, nos hace ser animales tan especiales. Somos capaces de buscar el por qué y el para qué de las situaciones. Es importante preguntarnos ¿qué tramo de cerebro utilizo en mayor medida? ¿Soy capaz de usar cada uno en el momento adecuado? Para ayudarnos tenemos al CEO de nuestro cerebro, el córtex prefrontal.

-Aseguran que la "armonía o bondad de ajuste" es la base para nuestro desarrollo como personas y para nuestra felicidad.

-No creemos que existan estilos de comportamiento mejores o peores sino estilos que se adaptan o no a las necesidades de cada situación, es la "bondad de ajuste". Cada estilo es adecuado para determinadas situaciones; lo importante es que podamos adaptar nuestra forma característica de comportamiento según la situación.

-¿Por qué hay personas con las que te relacionas fácilmente y otras con las que no logras congeniar?

-Hay personas que tienen estilos de comportamiento completamente diferentes al nuestro y muchas veces no somos capaces de ver esas diferencias, mucho menos de entenderlas.

"No existen estilos mejores o peores de comportamiento sino estilos que se adaptan o no a cada situación"

-En su libro analizan cuatro tipos de temperamentos, pero afirman que sólo un 18% de las personas tienen uno con un peso muy alto.

-Llevamos más de 10 años haciendo perfiles de comportamiento. Hemos elaborado más de 2000 y casi un 20% de las personas tienen un estilo marcado por un temperamento. Lo más frecuente es que tengamos dos estilos muy marcados, con un peso superior al 75% de forma conjunta.

-¿Cuáles son los aspectos clave que nos permiten identificar el temperamento de una persona?

-Son muchos: la forma de trabajar, qué cosas le motivan, cómo actúa ante las normas, a qué le gusta dedicarse, como actúa en el coche, en un restaurante , en la cama… La comunicación no verbal nos da grandes pistas. Salvo profesionales de la interpretación o el engaño, las personas corrientes no tenemos pleno control de nuestra postura, gestos o incluso microgestos. Todo ello hace que tengamos una comunicación no verbal personal que informa a los demás sobre nuestro estilo de comportamiento.

-¿En qué consiste la "empatía táctica"?

-Consiste en comprender las emociones y el estado de ánimo que producen éstas en el otro en un contexto determinado y, sobre todo, escuchar lo que está detrás. Un introvertido siempre verá una situación en la que esté expuesto como un riesgo. Comprender que esa introversión tiene que ver con sus procesos cerebrales y entender que es casi inevitable que sufra más que un extrovertido te da una perspectiva ganadora para comunicarte, negociar y en definitiva, vivir.

-"Si quieres entender a una persona no escuches sus palabras, observa su comportamiento" (Albert Einstein). ¿Mejor ver antes que oír?

-Para nosotras, esta cita tiene un valor enorme. El comportamiento de una persona nos informa, con mayor precisión que sus palabras, sobre su forma de entender el mundo, de relacionarse con los demás, sus motivaciones, sus miedos… en definitiva, para entender y conocer a una persona es preciso detenerse y observar su comportamiento más que escuchar lo que dice.