“La unión de Medina Azahara con sus seguidores es lo que nos llena”

Medina Azahara comenzó su andadura como grupo en 1979 en Córdoba y hoy es una de las grandes leyendas del rock andaluz y español. Sus 22 álbumes los sitúan como una de las bandas más longevas y prolíferas del panorama nacional. Ahora, después de publicar un disco en homenaje a Triana, Manuel Martínez (Posadas, 1951), Manuel Ibáñez (Córdoba, 1976) y Paco Ventura (Córdoba, 1966) publican su nuevo disco:El sueño eterno, un álbum en el que vuelven a sus orígenes y que incluye 23 canciones inéditas. Pese a llevar más de 40 años en la música y más de 4.000 conciertos a sus espaldas, Medina Azahara sigue con las mismas ganas de comerse el mundo que el primer día.

–¿Qué significa para ustedes El sueño eterno?

–Es uno de los discos más importantes que hemos grabado. Es un disco de larga duración, con 24 canciones, y estamos muy contentos con ello. No es fácil en estos tiempos hacer un disco con tantos temas, sobre todo cuando ahora casi todo el mundo saca un single y lo lanza al mercado y con eso tiene para un año, nosotros somos todo lo contrario. Nos gusta hacer muchas canciones y disfrutar en directo de algunas de ellas.

–Lo definen como un nuevo comienzo en su carrera.

–El último trabajo que hicimos, Llegó el día, estaba dedicado a nuestros compañeros de Triana y entre eso y la pandemia llevábamos casi cuatro años sin sacar disco. Es un renacer porque volvemos a nuestros orígenes, haciendo música Medina Azahara 100%.

–¿Qué les ha supuesto volver a componer después de tanto tiempo?

–Es una alegría siempre. Cuando grabamos un disco no buscamos en el baúl de los recuerdos, si no que empezamos a componer un par de meses antes de grabar el disco. Son todas canciones nuevas, temas que han salido en este momento y estamos muy contentos con el disco. Además, los medios y nuestros seguidores dicen que es el mejor disco de Medina Azahara.

–¿Así lo sienten ustedes también?

–Hemos tenido muchas etapas en las que hemos hecho fantásticos discos e inmensas canciones. 43 años dan para mucho, pero, en este caso, pensamos que es el álbum más completo porque tiene un montón de canciones y cada una expresa emociones distintas.

–Más de 40 años en la música, más de 4.000 conciertos, ¿cómo consiguen renovarse?

–Lo que realmente nos gusta es estar en los escenarios, componer, grabar y hacer carretera, eso es lo que más nos llena. Cuando se acaba la etapa de un disco, intentamos comenzar de 0, pero con la idea de seguir trabajando mucho y, sobre todo, hacer carretera, que es lo que nos gusta: el contacto con el público, con nuestros fans y estar en los escenarios. Esto es lo que defiende un artista y nosotros tenemos claro que esto es así.

–Volverán pronto a los escenarios.

–Sí, empezamos el 9 de febrero en el Cartuja Center, en Sevilla, vamos a Madrid el 12 de febrero, estaremos en Gerona, en Barcelona… No vamos a parar en todo el año de hacer conciertos. Si enumerara todos estaría media hora hablando.

–Un año cargado.

–Esperemos que sí. Queremos que sean muchos conciertos. Como decía antes, la unión de Medina con sus seguidores, con el público es lo que nos llena.

–¿Cómo ven el panorama del rock andaluz actual?

–Hay futuro. Es verdad que de los 70 u 80, solamente quedamos nosotros, los demás grupos desaparecieron hace mucho tiempo aunque de vez en cuando reaparecen. Lo que queda de aquel rock andaluz es Medina Azahara. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiésemos sabido evolucionar y no caer en la trampa de hacer en lo mismo de antes, si no que cada disco ha sido un paso adelante y buscar soluciones para que la música y la llama del rock andaluz siguiese en activo. Es verdad que hay grupos nuevos que están influenciados por otras músicas y mezclan lo andaluz con otras ideas. Lo importante es que la música del sur siga sonando.

–La cultura andaluza se mezcla ahora con numerosos estilos musicales.

–Valoramos que todos estos grupos tengan esa idea de seguir haciendo cosas que huelan a rock flamenco o rock andaluz. Es verdad que beben de las ideas o de la forma de hacer música de todos los grupos que hemos estado en el panorama durante muchos años, pero ahora vienen con ideas nuevas. Si la música no evolucionara seríamos todavía Antonio Molina. Nos gusta escuchar todas las tendencias y, sobre todo, las tendencias que vienen del rock andaluz.

–En este disco vuelven a colaborar con El Barrio, ¿cómo trabajan?

–Él colabora con nosotros, que es parecido pero distinto. Somos muy amigos y cuando vino a tocar a Córdoba estábamos en el estudio, nos llamó, escuchó El sueño eterno y le fascinó y dijo que quería participar. Cogió un bolígrafo, escribió una parte y se puso a cantarla. Es algo maravilloso porque Selu es una persona muy especial y no colabora con casi nadie. La amistad gana a la profesionalidad en este caso. También está José Andrés del Mago de Oz, y muchísimos artistas más.

–Han hecho ya casi todo lo que se puede hacer en la música, ¿qué les queda por hacer?

–Un músico nunca está completo. Llevamos un montón de discos, pero siempre hay sitios donde te gustaría tocar o quieres hacer un nuevo disco. Lo que a la gente le parece buenísimo, nosotros nos sentimos con fuerzas para superarlo. No hemos llegado a ninguna meta, estamos en el camino siempre y nosotros siempre intentamos seguir evolucionando.