Ana Mato: "Jamás me lucré con la política"

La ex ministra y ex vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, ha defendido este martes su inocencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la supuesta financiación ilegal del PP y ha asegurado que "jamás" se ha lucrado de su paso por la política.

Mato ha llegado puntual a su cita y, tras saludar uno por uno a los diputados de la comisión, ha subrayado en su primera intervención que nunca ha estado imputada o investigada ni ha tenido ninguna responsabilidad económicas, financiera o administrativa en el PP.

"Nadie me ha achacado ninguna irregularidad a lo largo de mi vida política", ha afirmado la ex ministra, que ha recordado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 24 de mayo que le condenó a pagar 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo, Jesús Sepúlveda, obtuvo de la trama Gürtel.

Ha recalcado que la responsabilidad que se le exige es a título lucrativo, lo que implica "desconocimiento" del delito cometido por otra persona, y ha asegurado que ella siempre se hizo cargo de los gastos ordinarios de sus hijos que la correspondían y no se benefició de la parte de su ex marido, que ha sido condenado a 14 años y 4 meses de cárcel.

El tribunal considera probado que la trama pagó a la familia de Ana Mato -que ya consignó los 27.857 euros antes del inicio del juicio- la celebración de dos cumpleaños de sus hijos en 2001 y 2002, la comunión de una hija en 2005 y un regalo de Correa a Mato de un artículo de Louis Vuitton, entre otros obsequios.

"Desconocía absolutamente que se estuvieran haciendo este tipo de regalos", ha asegurado y ha añadido que "esos regalos, si se han hecho, han sido siempre a él (Jesús Sepúlveda)", no a ella. "Yo no he recibido nunca ningún regalo", ha declarado.

La ex ministra ha confesado que le causa vergüenza aparecer en la sentencia de la Audiencia Nacional. "Me disgusta, me avergüenza sobremanera tener cinco párrafos en esa sentencia, porque no creo que me lo merezca", ha afirmado.

"No me gusta estar allí -ha añadido- y, por eso, la he recurrido y digo firmemente que no me he beneficiado de nada".

Ha incidido en que nadie debe rendir cuentas por lo que hayan hecho otras personas y ha considerado "bastante injusto" que deba pagar por las acciones de su ex marido.

Mato, que ahora ejerce como asesora técnica del PP en materias sociales en el Parlamento Europeo, ha asegurado que desconocía las cuentas del partido y que no cree que hubiera una contabilidad paralela.

"Nunca he tenido conocimiento, nunca ninguna impresión ni nunca me ha parecido que existiera una caja B", ha resaltado.

Ha insistido en apuntar que los estatutos de PP delimitan con claridad las competencias económicas de las políticas y que sus responsabilidades siempre han sido estas últimas.

"No es que no viera o que no quiera contar, es que no era mi ámbito de actuación. Nunca he llevado temas económicos", ha subrayado y ha señalado que siempre estuvo tranquila respecto a la contabilidad del partido porque el Tribunal de Cuentas siempre las dio el visto bueno.

Mato no cree tampoco que el PP haya acudido "dopado" a las elecciones y ha asegurado que jamás ha cobrado un sobresueldo y que nunca oyó que Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, los máximos dirigentes del partido, los hubieran recibido.

La ex ministra ha defendido la honradez de Rajoy, de quien ha dicho que ha hecho una labor "magnífica" en tiempos difíciles y que no estaba en política para lucrarse.