Aragones avala a los Mossos entre reproches por buscar el apoyo de la CUP

Por su parte, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach , ha pedido que no se criminalice a los jóvenes por las manifestaciones violentas y ha apostado por un Govern progresista que ataje la raíz de los problemas.

El presidente del PPC, Alejandro Fernández , ha anunciado que propondrá retirar las subvenciones a los partidos y entidades "que no condenen de forma expresa la violencia" y ha retado al PSC a "romper todos los acuerdos" municipales sellados con la CUP.

Igualmente explícita ha sido la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados , que le ha exigido dejar la "ambigüedad" en relación con los disturbios y elegir entre "Mossos o CUP", porque "los dos no puede ser", una intervención que Aragonès, en la réplica, ha equiparado a la disyuntiva que plantea el PP a Pedro Sánchez cuando lo insta a estar "o con la Policía o con Podemos".

El líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa , le ha reclamado que en las negociaciones con la CUP "no ponga encima de la mesa la cabeza de los Mossos".

"A medida que va avanzando la investigación se va confirmando que fue consecuencia de una actuación policial", ha reconocido Aragonès, que ha prometido "ir rápidos" con la investigación interna para "dirimir responsabilidades" si es preciso, aunque ha pedido "no criminalizar" a todo el cuerpo policial.

"La violencia no es ni un derecho ni una forma de protesta democrática y muchas veces juega en contra del ejercicio pleno del derecho a la manifestación", ha señalado, aunque también ha hecho hincapié en que hay que abordar las "causas" de fondo que motivan el "malestar social" que subyace en las protestas.

Aragonès ha condenado "sin paliativos" los actos violentos de "grupos minoritarios", como el ataque a la comisaría de Mossos en Vic (Barcelona) o la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana en Barcelona, unas acciones que "no están amparadas por el derecho a la manifestación" .

"Desprecio" del riesgo de quemar a un policía

El juez que ha enviado a prisión a los ocho supuestos anarquistas acusados de intentar quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro cree que actuaron en grupo y "despreciaron el evidente riesgo" de que se incendiara por completo el vehículo y el policía no pudiera escapar. Así lo sostiene el titular el Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona en el auto dictado esta madrugada en que ha enviado a prisión a los ocho detenidos, acusados entre otros de los delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal, al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Según el juez, en un "claro concierto de voluntades", los ocho detenidos, a quienes el conseller de Interior, Miquel Sàmper, situó en el movimiento anarquista, "aceptaron la causación de desperfectos" en el vehículo policial que incendiaron el pasado sábado y al mismo tiempo "no les importó que en su interior hubiera una persona y despreciaron el evidente riesgo de que se incendiara por completo el vehículo y que dicho agente no pudiera escapar del mismo".