Francina Armengol admite la "complejidad" de utilizar lenguas cooficiales en el Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reconocido este viernes que implantar el uso del catalán, el euskera y el gallego "tiene sus complejidades" en cuanto a medios y ha dicho que va a estudiar las "posibilidades técnicas" con las que cuenta la Cámara Baja, pero que el objetivo es que las lenguas cooficiales puedan utilizarse "lo más rápido posible": "Es mi compromiso".

"Tenemos que ver las posibilidades técnicas y la realidad de lo que tenemos en la Cámara", ha señalado Armengol en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, preguntada por si se van a introducir pinganillos para las traducciones. Después de decir que va a trabajar "intensa y rápidamente" para ello, ha considerado "apresurado" decir el calendario y los medios que se emplearán, a la pregunta de si será posible para la investidura.

También ha precisado que, además de hablar con los servicios técnicos del Congreso, tiene que hacerlo con "todos los grupos" parlamentarios, desde una posición de "consenso", para "cumplir ese objetivo lo más rápido posible con la eficiencia técnica que supone".

Posible indefensión

Armengol se ha estrenado este jueves en el cargo anunciando que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja, una de las condiciones que habían puesto para apoyar su elección partidos independentistas como ERC y Junts.

El letrado de las Cortes Generales Manuel Fernández-Fontecha ha advertido de que el posible uso generalizado de las lenguas cooficiales en el Congreso necesita cierta regulación porque afecta a los derechos de los diputados que las desconocen, pudiendo llegar a causarles indefensión, porque necesitan comprender lo que se habla para garantizar el necesario debate parlamentario.

En RNE, el letrado ha explicado que el derecho a manifestarse en una lengua cooficial "no se puede confundir con el hecho de esa manifestación en un procedimiento de derecho público, como es el caso del procedimiento parlamentario". "Evidentemente hay un derecho a utilizar la lengua cooficial, pero también hay un derecho del diputado restante a la comprensión de lo que se está diciendo", subraya.

Es decir, que si no se garantiza ese derecho a la comprensión "podría incurrirse en un defecto de procedimiento en cuanto a que no habría un debate propiamente dicho, porque hay una parte que no entendería a la otra". "Hay que garantizar que la utilización de lenguas no conocidas por otros diputados no les produzca indefensión", ha resumido el letrado.

A su juicio, el anuncio de Armengol es "una manifestación de intenciones", pero ahora habrá que desarrollarlo vía reforma del reglamento o al menos por una resolución de Presidencia avalada por la Junta de Portavoces. Según ha recordado, el artículo 70 del Reglamento del Congreso no establece un idioma concreto, yel artículo 3 de la Constitución estipula la cooficialidad del catalán, gallego y el euskera. Sin embargo, está "vigente" la práctica de exigir el castellano en sede parlamentaria.

"Hay una norma, y la podemos llamar la norma constitucionaria, por la cual los presidentes, cuando alguien habla o pretende hablar en un idioma distinto al castellano, pues se le interrumpe", ha continuado, subrayando que es una norma certificada por la costumbre.