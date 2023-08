ERC insiste en que sin amnistía no habrá una investidura de Pedro Sánchez

La diputada de ERC en el Congreso de los Diputados, Teresa Jordá, ha insistido en que la Ley de Amnistía es una "línea roja" sin la que no votarán a favor de la investidura del presidente en funciones y candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez. En una entrevista en RAC 1, ha reiterado que su acuerdo con el PSOE para la Mesa del conlleva una Ley de Amnistía: "No solo que (el PSOE) la deje tramitar, que eso es vital, sino que además la tire adelante".

Sobre esto también se ha manifestado el president de la Generalitar, Pere Aragonés, ha asegurado que la amnistía y la autodeterminación "estarán encima del tablero político" porque son planteamientos que ha recordado que, desde el conjunto del independentismo, han estado presentes para resolver el conflicto.

En ese sentido, ha señalado que, de cara a la investidura, seguirán defendiendo que se resuelva el conflicto político con el Estado. Así, el republicano ha destacado que las negociaciones deben dar respuesta a cuestiones como "acabar con la represión y dar salida al conflicto político entre Cataluña y España, mediante una salida democrática en forma de votación".

Acuerdo sobre la mesa

"El acuerdo de ayer es un acuerdo estrictamente de la Mesa, ahora empiezan las negociaciones para la investidura, que serán complejas y largas", ha dicho. Para Aragonés, el pacto sobre la Mesa del Congreso "permite avanzar en cuestiones como el uso del catalán, los derechos y libertades, y el fin de la represión".

El president ve "positivo" el acuerdo, que dio la Presidencia de la Mesa al PSOE con mayoría absoluta en primera votación gracias a los apoyos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Con todo, ha asegurado que "la investidura no está ni más lejos ni más cerca" que este jueves y ha insistido en que el pacto por la Mesa es estrictamente respecto a esta cuestión y que ahora empieza una negociación diferente.

Por su parte, Matute ha explicado que el acuerdo alcanzado en torno a la conformación de la Mesa de la Cámara Baja "era un paso y una condición necesaria" para un posterior pacto que permita reeditar un Gobierno progresista. En todo caso, ha subrayado que el entendimiento logrado respecto al órgano "no es suficiente" para dar por hecha una nueva investidura de Sánchez.

EH Bildu

Matute ha reconocido que sin acuerdo "era difícil, por no decir imposible, pensar que se pudieran dar otros" pactos posteriores, dado que "no parece que se pudieran dar unas condiciones mínimas de estabilidad para poder iniciar una acción de Gobierno". No obstante, ha advertido de que "a partir de ahí, queda todavía lo realmente complicado"; es decir, alcanzar un acuerdo que permita conformar un gobierno de PSOE y Sumar con el respaldo de "fuerzas tan heterogéneas como las que están llamadas a concurrir para que los números den".

El diputado ha recordado que el principal objetivo de la coalición es "frenar" un posible Gobierno de derechas, por lo que ha destacado que su grupo no planteó condición alguna para apoyar a la candidata socialista, Francina Armengol, como presidenta del Congreso, dado que esta era una medida previa "necesaria" para seguir avanzando hacia la reedición de un Ejecutivo progresista.

No obstante, ha advertido de que Bildu será "exigente" con un eventual Ejecutivo de PSOE y Sumar, y que tratará de "incluir y empujar" en la toma de decisiones gubernamentales "que afecten a la vida diaria de los ciudadanos de Euskal Herria", con el fin de que dichas decisiones "repercutan en mayores derechos y en más libertades individuales y colectivas".