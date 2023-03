Ayuso prevé una campaña que "helará la sangre" y asegura que el cambio es "evidente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prevé que la campaña electoral de este año "helará la sangre" pero cree que el cambio de ciclo que llevará al PP a La Moncloa es "evidente" y que la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está muy "erosionada" y reviste "poca autenticidad".

"Desde ahora hasta final de año buscarán comprar voluntades con 100 millones de euros para una cosa, publicidad institucional y gestos (...) Sánchez se ha cargado su crédito porque no puedes engañar a todos todo el tiempo. No hay petanca que solucione esto", expuso la dirigente autonómica en el I Diálogo Atlántico por la Democracia junto al ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Ayuso considera que "desde el primer momento" los españoles se dieron cuenta de que tanto Sánchez como su proyecto eran una "gran mentira" y que la corrupción era una "excusa" para la moción de censura. Defendió que "toda su trayectoria política" se basa en decisiones que "nadie ha votado" y le acusó de ampliar las tensiones territoriales en Cataluña a toda España.

Ante ello, espera que se lancen "señuelos constantes" y "escándalos que se solapan unos a otros" buscando el "descrédito al adversario". En este marco cree que los objetivos principales serán las comunidades autónomas que han "dado por perdidas", como Madrid, a las que se someterá a un "constante ataque" mientras se evidencia que es un Gobierno "en fase terminal".

"Cuando hablamos con inversores, empresarios... Todo el mundo sabe que el cambio es evidente y que el Gobierno ha terminado", sentenció Ayuso. El problema, a sus ojos, es que conforme el Gobierno "se empequeñece se embrutece".