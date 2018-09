Borrell censura el "todo vale" del PP y C’s para "calumniar" al presidente

Varios ministros y altos cargos del PSOE defendieron ayer la honorabilidad del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y censuraron que PP y Ciudadanos (C’s) y algunos medios de comunicación usen el "todo vale" para calumniarlo, mientras las formaciones popular y naranja continuaron reclamando al presidente explicaciones sobre su tesis doctoral.

Quien más énfasis puso en respaldar a Sánchez fue Josep Borrell, quien en la presentación de la candidatura de Óscar Puente a la reelección como alcalde de Valladolid, denunció las formas que determinados partidos y medios de comunicación han utilizado para arremeter contra Sánchez. En el actual mundo global cada vez hay "más información, pero menos conocimiento", a causa de estas "noticias falsas" que pretenden "influir" en la opinión pública a base de "invenciones", y pidió el ministro de Exteriores un esfuerzo a los ciudadanos para "separar el ruido mediático" que interfiere en este "bombardeo de información", que ha hecho que gobernar "cada vez sea más difícil".

Borrell reconoció que la "velocidad" a la que ocurren las cosas en la actualidad ha cambiado mucho con respecto a cuando fue ministro hace más de dos décadas, y eso se debe a que "la comunicación es casi inmediata", si bien advirtió de que ello conlleva el riesgo de que se genera gran cantidad de información y que, a veces, "no todo es verdad".

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, considera "demostrado" que la tesis de Sánchez no es un plagio, e instó a PP y C’s a "pedir perdón", ya que "en política no vale todo".

Desde el PSOE, fue su vicesecretaria general y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, quien desde Asturias defendió a Sánchez: "No hay persona más honesta que el presidente del Gobierno", lo que ha demostrado en toda su trayectoria política y especialmente "en los tres últimos años, que han sido muy duros".

Entretanto, el presidente del PP, Pablo Casado, dio explicaciones en Lisboa sobre la polémica en la que está envuelto por su máster. El líder de los populares vinculó las presuntas irregularidades de su máster con el cambio que supuso el llamado Plan Bolonia, insistió en que no dimitirá de su cargo y criticó la "inestabilidad" del Gobierno de Sánchez.

Casado, que se reunió ayer con los dirigentes de los dos principales partidos conservadores lusos (PSD y CDS-PP), cargó contra el Ejecutivo en un encuentro con medios de ambos países, en el que afirmó que, "en España, por la inestabilidad del Gobierno socialista, no sabemos cuándo van a ser" las elecciones. En medio de la tormenta provocada por las irregularidades detectadas en la formación académica de varios políticos, entre ellos el propio Casado, y apenas unos días después de la dimisión de la ministra socialista Carmen Montón por las dudas sobre la obtención de un máster, el líder popular insistió en que no se plantea dimitir. "No puedo renunciar al título porque no tengo título, no tengo tesis, ni tesina, ni trabajo de fin de máster, ni siquiera un título habilitante, porque lo mío es un curso de doctorado", afirmó.

La explicación, dijo, se debe a los cambios que introdujo el llamado Plan Bolonia, "por eso durante dos años, a lo que eran los cursos de doctorado que habilitaban a investigar y escribir una tesis, se les llamo máster". El popular descartó que el escándalo sobre su máster pueda lastrar al PP y restó importancia a la subida del PSOE en las encuestas en detrimento de su formación. Asimismo, aprovechó también para afirmar que "nadie quiere abatir" a Sánchez y agregó que "sólo se le pide que dé explicaciones, como él ha pedido a los demás", en relación a su tesis.

En esa misma línea, el secretario general del PP, Teodoro García, reclamó a Sánchez que "en vez de ir contra los medios de comunicación, debería convocarlos y dar explicaciones" sobre su tesis doctoral, algo que, en su opinión, "todavía no ha hecho". Tras reunirse con el comité de empresa de Navantia en Cartagena, recordó que "cuando ocurrió en el pasado algo similar o parecido con algunas personas de partidos políticos contrarios exigió incluso hasta su dimisión".