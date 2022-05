Cascada de reacciones políticas al supuesto espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles con Pegasus

En Podemos crece la sospecha de que detrás están las "cloacas" del Estado, como han manifestado en anteriores ocasiones, y sectores del partido lamentan que su socio no haya ahondado en una agenda de profundización democrática para "limpiarlas".

Los populares aseguran que no quieren hacer de este tema un "campo de batalla" para "desgastar" al Gobierno de Pedro Sánchez, máxime cuando son un partido de Estado y no pretenden "debilitar" al Gobierno con asuntos de seguridad nacional.

El propio Feijóo ha admitido que llevan 15 días "hablando de espionaje" y que les ha "sorprendido" que el Gobierno "hoy" interrumpiera su agenda para informar de que han podido ser "víctimas de escuchas con el programa Pegasus". Así, ha advertido de que no deja de ser "una casualidad política no menor" que esto aparezca cuando el Ejecutivo está "en pleno debate con los independentistas y su estabilidad".

La Generalitat ve al Gobierno como "único responsable" del caso Pegasus

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que el Gobierno es el "único responsable del caso de este espionaje, sea por acción u omisión, sea porque han permitido porque han dejado hacer o porque lo sabían".

Ha afirmado que el Gobierno debe asumir responsabilidades, sea cierto o no que ha estado afectado por espionaje: "Hay una complicidad y lo deben aclarar. En todo caso, son responsables. Si lo sabían todo o una parte, es muy grave porque lo han permitido. Si no lo sabían, sería todavía más grave porque no controlan ni a su propio Estado".

Al ser preguntada por si da credibilidad a que Sánchez y Robles hayan sido espiados, Plaja ha contestado que los conceptos de credibilidad y confianza por parte del Gobierno central están "muy dañados" porque cree que todavía no han aclarado el espionaje a líderes independentistas.

Así, ha criticado que aún hay "demasiado interrogantes y demasiados silencios", y ha urgido a constituir una comisión de investigación para aclarar este asunto, que ha definido como el escándalo político de espionaje más importante de Europa.